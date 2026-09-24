L'ira di Mosca contro l'UE: "Sui beni congelati è un furto"

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L'Unione Europea sta commettendo un vero e proprio "furto" consegnando all'Ucraina i profitti derivanti dai beni russi congelati: lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Circa 300 miliardi di dollari di fondi appartenenti a Mosca sono stati bloccati dagli Stati Uniti e dall'UE in seguito all'escalation del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022. Di questa somma, circa 240 miliardi di dollari si trovano tuttora depositati presso Euroclear, l'istituto di depositaria e gestione con sede in Belgio.

Mercoledì, Vladislav Maslennikov, un alto funzionario del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato all'agenzia di stampa RIA Novosti che Bruxelles ha già trasferito al governo di Kiev 8 miliardi di euro (pari a 9,1 miliardi di dollari) ricavati dai proventi dei beni russi congelati.

Interpellato giovedì dai giornalisti in merito alla vicenda, Peskov ha ribadito con fermezza che Mosca considera del tutto illegali queste azioni.

"Riteniamo fermamente che si tratti di un furto. E lo trattiamo di conseguenza: la nostra posizione al riguardo non è mai cambiata", ha dichiarato il portavoce del Cremlino.

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