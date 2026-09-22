Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Israele si prepara a una possibile escalation con l'Iran

557
Israele si prepara a una possibile escalation con l'Iran

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Israele sta adottando misure preventive in vista di una possibile escalation con l'Iran, nel contesto del continuo scambio di minacce tra il presidente statunitense Donald Trump e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

Secondo quanto riportato dall'emittente israeliana Channel 12, i vertici della sicurezza di Tel Aviv definiscono l'attuale fase di tensione tra Washington e Teheran come un punto di svolta critico. Dietro le quinte prosegue il tentativo di riavviare i negoziati ma, in caso di fallimento, la situazione potrebbe deteriorarsi rapidamente.

"La situazione è delicata e instabile, non è chiaro come si evolverà", ha dichiarato all'emittente un alto funzionario della sicurezza. "Gli iraniani non sembrano disposti a scendere a compromessi e il quadro rischia di sfuggire di mano".

Alcune fonti rilevano che Teheran, qualora ipotizzasse un vicolo cieco negoziale o temesse di essere manipolata, potrebbe optare per un'azione preventiva, colpendo prima gli obiettivi statunitensi in Medio Oriente e successivamente Israele.

Di fronte a questo scenario, la leadership della sicurezza israeliana sta valutando un dispiegamento su vasta scala, portando al massimo livello l'allerta e la preparazione — sia in ottica difensiva sia per un eventuale attacco — in stretto coordinamento con gli Stati Uniti.

Le manovre avvengono in un momento di forte volatilità nei rapporti tra Iran e USA, segnato dall'escalation verbale ma anche dai tentativi iraniani di fissare le basi per possibili trattative.

Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, ha dichiarato sabato che Teheran ha trasmesso a Washington sette condizioni per l'avvio dei colloqui. Tra i punti chiave figurano la fine della guerra su tutti i fronti, lo sblocco degli asset congelati, la revoca del blocco navale e l'impegno alla non ingerenza negli affari interni. Le richieste sono state inoltrate tramite la mediazione del Qatar e Teheran è ora in attesa di un riscontro da parte di Trump.

Il giorno seguente, il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ribadito che l'Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz finché gli Stati Uniti non accetteranno tali condizioni e non rispetteranno gli impegni presi.

Da Washington, Donald Trump ha dichiarato di trovarsi in una "fase decisionale" riguardo alla Repubblica Islamica, delineando tre opzioni: "Annientare l'Iran, lasciarlo marcire economicamente o raggiungere un accordo". Allo stesso tempo, ha aperto alla possibilità di incontrare il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a margine dell'imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Yemen, il Regno Unito invia aiuti militari ai sauditi

Yemen, il Regno Unito invia aiuti militari ai sauditi

22 Settembre 2026 12:30
Putin guarda all’Eurasia: il voto russo nel mezzo della sfida geopolitica

Putin guarda all’Eurasia: il voto russo nel mezzo della sfida geopolitica

22 Settembre 2026 07:00
L'avvertimento dell'Iran agli Usa: "In caso di nuovo attacco cambieremo la geografia della guerra"

L'avvertimento dell'Iran agli Usa: "In caso di nuovo attacco cambieremo la geografia della guerra"

22 Settembre 2026 07:00
Gaza e Yemen: Al-Houthi svela il patto segreto Riyadh-Tel Aviv

Gaza e Yemen: Al-Houthi svela il patto segreto Riyadh-Tel Aviv

22 Settembre 2026 07:00
Visti negati all'Iran e Palestina, tappeto rosso per Netanyahu: l'ennesima farsa USA all'ONU

Visti negati all'Iran e Palestina, tappeto rosso per Netanyahu: l'ennesima farsa USA all'ONU

22 Settembre 2026 07:00
Oltre 760 raid sauditi sullo Yemen da inizio escalation

Oltre 760 raid sauditi sullo Yemen da inizio escalation

21 Settembre 2026 08:30
Tensione nello Stretto di Hormuz: l'allarme delle aziende americane

Tensione nello Stretto di Hormuz: l'allarme delle aziende americane

21 Settembre 2026 08:30
Mosca su Kiev: "La strategia ucraina punta a provocare una crisi umanitaria"

Mosca su Kiev: "La strategia ucraina punta a provocare una crisi umanitaria"

21 Settembre 2026 08:30
RUSSIA

“Conseguenze catastrofiche”. Mosca e Pechino reagiscono al dispiegamento di armi USA nello spazio

24481
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

23203

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

16524
ITALIA

Fiumicino, via lo scudo anti-droni israeliano: il Consiglio di Stato annulla l'appalto ad ADR

14523
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

12449
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

11204
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

10521
EUROPA

L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

10494
ASIA

Israele si prepara a una possibile escalation con l'Iran

ASIA

Yemen, il Regno Unito invia aiuti militari ai sauditi

RUSSIA

Putin guarda all’Eurasia: il voto russo nel mezzo della sfida geopolitica

ASIA

L'avvertimento dell'Iran agli Usa: "In caso di nuovo attacco cambieremo la geografia della guerra"

ASIA

Gaza e Yemen: Al-Houthi svela il patto segreto Riyadh-Tel Aviv

NORD-AMERICA

Visti negati all'Iran e Palestina, tappeto rosso per Netanyahu: l'ennesima farsa USA all'ONU

ASIA

Oltre 760 raid sauditi sullo Yemen da inizio escalation

NORD-AMERICA

Tensione nello Stretto di Hormuz: l'allarme delle aziende americane

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO) di Giulia Bertotto Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

  • 21 Settembre 2026 18:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni   Una finestra aperta Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

  • 17 Settembre 2026 13:00
Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

  • 18 Settembre 2026 16:30
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Un Diego Bianchi in giacca e cravatta di Paolo Desogus Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

  • 21 Settembre 2026 09:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni di Giorgio Cremaschi La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

  • 18 Settembre 2026 08:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti