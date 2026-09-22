Yemen, il Regno Unito invia aiuti militari ai sauditi

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham ha confermato che il Regno Unito fornirà supporto militare all'Arabia Saudita per contrastare gli attacchi degli Houthi e proteggere le forniture energetiche. Si tratta della sua prima autorizzazione militare dall'insediamento.

"Abbiamo ricevuto una richiesta di supporto militare dal Regno dell'Arabia Saudita e, su parere del Segretario alla Difesa e del Segretario di Stato, ieri sera l'ho accolta per autorizzare il rifornimento in volo a scopi difensivi", ha dichiarato Burnham ai giornalisti lunedì, durante il viaggio verso New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Burnham ha precisato che l'accordo avrà una durata limitata: si parla di settimane, non di mesi. A questo proposito, ha sottolineato che Londra sta agendo "per salvaguardare gli interessi del Regno Unito e dell'intera regione".

"L'Arabia Saudita ha subito una serie di attacchi e rischia ulteriori interruzioni; dobbiamo mantenere aperte le rotte commerciali del petrolio, per questo abbiamo accolto la richiesta", ha aggiunto.

Il supporto prenderà il via nei prossimi giorni con il dispiegamento di un singolo aereo della Royal Air Force. Le operazioni si concentreranno sulle capacità difensive, anche se potrebbero includere l'abbattimento di droni, misura considerata a tutti gli effetti difensiva.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it