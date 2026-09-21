La strategia militare dell'Ucraina si riduce a provocare deliberatamente un disastro umanitario a spese dell'Unione Europea. A dichiararlo all'agenzia TASS è stato Rodion Miroshnik, ambasciatore plenipotenziario del Ministero degli Esteri russo.

«Tale condotta si basa sulla creazione artificiale di una crisi umanitaria. Purtroppo ne siamo testimoni nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, in parte delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) e in alcune zone dell'oblast di Belgorod. È una tattica che l'Ucraina impiega da tempo», ha affermato il diplomatico. Miroshnik ha poi aggiunto che «i progressi tecnologici dell'industria della difesa ucraina vengono attivamente finanziati dall'Occidente e dall'Europa».