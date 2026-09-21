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Tensione nello Stretto di Hormuz: l'allarme delle aziende americane

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Tensione nello Stretto di Hormuz: l'allarme delle aziende americane

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Le aziende statunitensi stanno affrontando una situazione economico-finanziaria sempre più complessa a causa dell'impatto dell'inflazione, alimentata tra gli altri fattori dal conflitto contro l'Iran. Tra le interruzioni dei trasporti marittimi, la carenza di container, i costi logistici elevati legati alla situazione nel Mar Rosso e l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, l'economia sta attraversando un periodo di sconvolgimenti senza precedenti, come dichiarato alla CNN da Jeff Vojta, amministratore delegato di Dilworth Coffee.

Le gravi problematiche lungo le catene di approvvigionamento e la spiccata volatilità dei listini stanno costringendo le imprese a prendere decisioni sempre più ardue. Jack Buffington, direttore del programma sulla catena di approvvigionamento presso l'Università di Denver, ha sottolineato come la criticità attuale sia persino più grave di quella vissuta durante la pandemia di Covid, spiegando che si tratta di un'emergenza completamente diversa poiché incentrata sul fattore energetico.

Nel frattempo, le Guardie Rivoluzionarie sostengono che la pressione economica e il blocco navale finiranno per costare agli Stati Uniti più di quanto pesino sull'Iran. L'indagine mensile del Supply Management Institute ha inoltre rivelato che molti dirigenti d'azienda paragonano il contesto attuale al periodo pandemico, con diversi settori che vivono in prima persona le conseguenze dirette degli scontri.

Un operatore del comparto chimico intervistato nell'ambito dell'indagine ha commentato che la situazione economica risulta estremamente frustrante e sta ostacolando un mercato altrimenti florido. Pur sviluppando nuovi prodotti di alto livello, le imprese faticano a rimanere competitive quando i prezzi lievitano a causa dei dazi doganali e dell'instabilità nello Stretto di Hormuz. Il timore diffuso è che la spinta inflazionistica derivante da questi fattori provochi un calo generalizzato delle vendite e una contrazione del potere d'acquisto dei clienti.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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