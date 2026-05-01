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Khamenei sfida Washington: 'Il futuro del Golfo è senza gli Stati Uniti'

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Khamenei sfida Washington: 'Il futuro del Golfo è senza gli Stati Uniti'

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Il 30 aprile, la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione dove ha annunciato l'inizio di un "nuovo capitolo" per lo Stretto di Hormuz e l'avvento di un "futuro radioso senza" gli Stati Uniti nella regione del Golfo Persico. 

Il messaggio del leader in occasione della Giornata nazionale del Golfo Persico – la sua quarta dichiarazione scritta da quando è stato eletto – ha anche salutato l'avvento di un "nuovo ordine regionale e globale".

"Oggi, due mesi dopo la più grande spedizione militare e aggressione perpetrata dai prepotenti del mondo nella regione e l'umiliante sconfitta dell'America nel suo complotto, si apre un nuovo capitolo per il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato Khamenei.

"Il brillante futuro della regione del Golfo Persico sarà un futuro senza l'America e al servizio del progresso, del benessere e della prosperità delle sue nazioni", ha aggiunto, sottolineando che l'Iran condivide un "destino comune" con i suoi vicini nella regione. 

“Gli stranieri che seminano discordia da migliaia di chilometri di distanza per avidità non hanno posto qui, se non sul fondo di queste acque. Questa catena di vittorie, realizzata per grazia del Signore attraverso le strategie di resistenza e la dottrina dell'«Iran Forte», sarà il presagio di un nuovo ordine regionale e globale.”

L'Iran "renderà sicura la regione del Golfo Persico e smantellerà lo sfruttamento di questa via d'acqua da parte del nemico", ha proseguito Khamenei. "Le norme giuridiche e l'attuazione della 'nuova gestione dello Stretto di Hormuz' porteranno benessere e progresso a tutte le nazioni della regione, e i suoi benefici economici rallegreranno i cuori delle persone, per volontà di Allah, anche se i miscredenti non lo gradiranno".

L'Iran continua a respingere i diktat statunitensi sul suo programma nucleare e si attiene alle sue condizioni: riparazioni di guerra, sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz, chiusura delle basi statunitensi in Medio Oriente e un cessate il fuoco completo in Libano e in altre parti della regione.

La dichiarazione della Guida Suprema coincide con la forte attesa per una possibile ripresa della brutale guerra tra Stati Uniti e Israele, iniziata il 28 febbraio.

Gli Stati Uniti hanno mantenuto un blocco illegale sui porti iraniani per tutta la durata del cessate il fuoco. Teheran ha ripetutamente avvertito che potrebbe intraprendere un'azione militare. 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di riprendere i bombardamenti e, secondo alcune fonti, è stato informato dal CENTCOM sulle opzioni per la ripresa degli attacchi. 

"Preparativi per la ripresa della guerra con l'Iran: due navi e diversi aerei cargo sono arrivati ??in Israele con a bordo migliaia di munizioni aeree e terrestri, nonché equipaggiamento militare per un totale di 6.500 tonnellate", ha riferito giovedì il Canale 12 israeliano. 

All'inizio di questo mese, Trump ha minacciato che "molte bombe" sarebbero "iniziate a esplodere" se non si fosse raggiunto un accordo. Anche Israele ha affermato di essere in attesa dell'approvazione per riprendere gli attacchi contro la Repubblica islamica.

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