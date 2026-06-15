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Editoriale del Global Times - 15 giugno 2026*

Il vertice del Gruppo dei Sette (G7) si terrà dal 15 al 17 giugno a Évian-les-Bains, ai piedi delle Alpi francesi, nota anche come la città di Évian. Ancor prima della sua apertura, il vertice ha già suscitato una valanga di polemiche e critiche, rivelando profonde divisioni e un innegabile declino all’interno del blocco occidentale. Anche tra i cittadini dei paesi del G7, il G7 viene spesso descritto come un club di nazioni ricche “ipocrita”, ‘egoista’ e “distaccato dal mondo”. Sullo sfondo di profondi cambiamenti nel panorama globale e della tendenza accelerata verso la multipolarità, il G7 ha sempre più messo in luce i suoi problemi cronici di posizionamento errato, distorsione cognitiva ed erosione funzionale.

I paesi del G7 stanno affrontando una crescita economica stagnante, livelli di debito in aumento, una competitività industriale in calo, una frammentazione sociale sempre più profonda e pressioni crescenti dovute all’invecchiamento della popolazione. Curare la “malattia del G7” richiederebbe un rimedio potente. Tuttavia, persistono attriti tra i suoi Stati membri, con la fiducia nei confronti degli Stati Uniti tra i paesi europei che scende a un minimo storico. Di conseguenza, gli stessi membri del G7 faticano a raggiungere un consenso condiviso, figuriamoci a prescrivere rimedi adeguati.

Si prevede che il vertice di quest’anno non solo fallirà, per il secondo anno consecutivo, nel rilasciare un comunicato congiunto, ma diventerà anche uno dei vertici con il “minimo comune denominatore” della sua storia.

In un momento in cui sia la loro forza che la loro coesione sono in declino, il G7 non solo non riflette sulle proprie carenze, ma cerca invece di prescrivere rimedi agli altri. Secondo quanto riportato dai media europei, il vertice ha già informalmente stabilito di “dare la colpa alla Cina” come minimo comune denominatore, inserendo al contempo nell’agenda questioni quali i cosiddetti squilibri commerciali, la ‘sovraccapacità’, le alleanze sui minerali critici e la “riduzione dei rischi”.

Senza dubbio, affrontare le sfide che il mondo si trova ad affrontare oggi – che si tratti della ristrutturazione delle catene industriali, della sicurezza energetica o della stabilità finanziaria globale e della governance climatica – non può avvenire senza la partecipazione della Cina e degli altri paesi del Sud del mondo. Pertanto, la piattaforma di discussione non dovrebbe essere una ristretta cerchia dominata da una manciata di paesi sviluppati, ma piuttosto un meccanismo di cooperazione multilaterale più equo e rappresentativo.

Dall’inizio di questo secolo, il panorama globale ha subito cambiamenti storici irreversibili. La Cina è rimasta la seconda economia mondiale ed è da tempo un motore della crescita economica globale. Potenze emergenti come India, Brasile e Indonesia sono cresciute rapidamente, e l’ascesa collettiva delle economie emergenti rappresentate dai paesi BRICS ha fondamentalmente infranto il vecchio ordine del dominio occidentale sul mondo.

Oggi, i paesi del Sud del mondo, con le loro vaste popolazioni, i mercati in espansione e il forte potenziale di sviluppo, sono diventati una forza portante nella promozione della crescita globale. In questo contesto, un gruppo che rappresenta meno del 10% della popolazione mondiale e la cui quota del PIL globale continua a diminuire cerca ancora di posizionarsi come “leader mondiale”, tentando persino di presentare i propri interessi come “regole internazionali”. Questo è ovviamente difficile da adattare alle esigenze attuali.

Da un lato, il G7 ha una “illusione di leadership”; dall'altro, il gruppo sta affrontando un senso di ansia e impotenza sempre più profondo. Sotto la doppia pressione di entrambi, il G7 ha scelto di scaricare la colpa sulla Cina per sviare le tensioni interne, sottrarsi alle proprie responsabilità e radunare gli alleati in cricche esclusive.

Ogni membro nutre la propria agenda: alcuni cercano di monopolizzare il discorso sugli affari internazionali, mentre altri mirano a trarre vantaggi geopolitici in acque agitate.

In realtà, molti dei problemi del G7 derivano dalla sua percezione errata della Cina e dalle sue politiche nei suoi confronti. È come essere malati e prescrivere medicine agli altri: il risultato è prevedibile. Le sfide globali che il mondo deve affrontare oggi hanno da tempo superato la capacità di qualsiasi singolo blocco o “meccanismo a cerchio ristretto”. La Cina ha già offerto la sua ricetta per affrontare le carenze in materia di pace, sviluppo, sicurezza e governance: promuovere un mondo multipolare equo e ordinato e una globalizzazione economica inclusiva e universalmente vantaggiosa.

Speriamo che il G7 possa risvegliarsi dalla sua “illusione di leadership” – abbracciando una maggiore apertura e inclusività invece dell’isolamento autoimposto; perseguendo una cooperazione più vantaggiosa per tutti piuttosto che una rivalità a somma zero; e rafforzando la collaborazione multilaterale invece di ricorrere al dominio unilaterale – in modo da svolgere un ruolo costruttivo nella salvaguardia della pace e nella promozione dello sviluppo. Detto questo, siamo anche consapevoli che svegliare qualcuno che finge di dormire non è un compito facile.

* Fonte originale: https://www.globaltimes.cn/page/202606/1363540.shtml

(traduzione de l'AntiDiplomatico)