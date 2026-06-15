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Lo “spirito di Shanghai” continua a risuonare dopo 25 anni

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Lo “spirito di Shanghai” continua a risuonare dopo 25 anni

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Il 15 giugno 2001, i leader di Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan si sono riuniti a Shanghai per annunciare la fondazione di una nuova organizzazione regionale nell'area eurasiatica. Lo scrive oggi ZHAO JIA sul China Daily.

Un quarto di secolo dopo, l'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai — l'unica organizzazione internazionale che prende il nome da una città cinese — è cresciuta ben oltre il suo iniziale focus sulla sicurezza, diventando la più grande organizzazione regionale del mondo. Oggi, la SCO conta 10 Stati membri, due Stati osservatori e 15 partner di dialogo, riunendo paesi che rappresentano quasi la metà della popolazione mondiale e circa un quarto dell’economia globale.

Descrivendo la SCO come una “grande famiglia”, il presidente Xi Jinping ha sempre attribuito grande importanza allo sviluppo dell’organizzazione. Ha partecipato a ogni vertice della SCO da quando è entrato in carica, condividendo visioni, proponendo iniziative chiave e promuovendo sforzi congiunti per portare avanti lo Spirito di Shanghai. «Una causa giusta trova grande sostegno, e un viaggio con molti compagni arriva lontano», ha detto Xi, citando un antico proverbio cinese, al vertice della SCO del 2023, sottolineando che lo sviluppo dell’organizzazione è in linea con la tendenza dei tempi e va nella direzione del progresso umano.

Lo Spirito di Shanghai, prosegue il China Daily, caratterizzato da fiducia reciproca, vantaggio reciproco, uguaglianza, consultazione, rispetto per le diverse civiltà e ricerca dello sviluppo comune, è rimasto al centro delle osservazioni di Xi sulla SCO.

“Lo Spirito di Shanghai, superando concetti obsoleti come lo scontro di civiltà, la Guerra Fredda e la mentalità a somma zero, ha aperto una nuova pagina nella storia delle relazioni internazionali e ha ottenuto un crescente sostegno da parte della comunità internazionale”, ha affermato Xi.

Yermek Kosherbayev, ministro degli Esteri del Kazakistan, ha affermato in un articolo firmato in occasione del 25° anniversario della SCO che “la risorsa più grande dell'organizzazione rimane il suo approccio costruttivo e pragmatico alla cooperazione, fondato sui principi universali di uguaglianza e reciproco vantaggio, senza il predominio di alcuna ideologia”.

Questo approccio, noto come Spirito di Shanghai, ha dimostrato la resilienza, l'efficacia e il valore duraturo dei meccanismi multilaterali sviluppati nell'ambito della SCO, ha affermato.

Yang Jin, ricercatore associato presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, ha affermato che lo Spirito di Shanghai non è uno slogan astratto, ma un insieme di principi collaudati nella pratica della SCO. In un momento in cui persistono l’unilateralismo e il pensiero egemonico, la fiducia politica tra i paesi della SCO ha fornito una base importante per la cooperazione a lungo termine dell’organizzazione, ha affermato.

L’SCO è stata inizialmente istituita per affrontare sfide comuni in materia di sicurezza. Nel corso del tempo, è rimasta salda nel suo impegno a promuovere un ambiente pacifico e stabile che sostenga lo sviluppo di tutti i suoi Stati membri.

Xi ha sempre sottolineato la necessità di rafforzare il collegamento tra la cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road e le strategie di sviluppo dei paesi dell’SCO e le iniziative di cooperazione regionale, nonché gli sforzi per facilitare il commercio e gli investimenti e mantenere stabili e fluide le catene industriali e di approvvigionamento.

Tale cooperazione ha prodotto risultati tangibili. I dati ufficiali hanno mostrato che la Cina ha raggiunto, in anticipo rispetto al previsto, l’obiettivo di portare il proprio commercio cumulativo con gli altri paesi della SCO a oltre 2,3 trilioni di dollari, mentre sono stati messi in funzione quasi 14.000 chilometri di rotte di trasporto terrestre internazionali tra gli Stati membri.

Al di là della cooperazione regionale, il ruolo della SCO si è esteso anche alla governance globale.

In occasione della riunione “SCO Plus” tenutasi a Tianjin lo scorso anno, Xi ha affermato che la SCO, guidata dallo Spirito di Shanghai, è diventata sempre più un catalizzatore per lo sviluppo e la riforma del sistema di governance globale.

Durante la riunione ha presentato l’Iniziativa sulla governance globale, invitando l’organizzazione a dare l’esempio nella sua attuazione, a contribuire con la forza della SCO alla pace e alla stabilità mondiali e a dimostrare la responsabilità della SCO nel promuovere l’apertura e la cooperazione globali.

La crescente influenza dell'organizzazione ha attirato l'attenzione anche al di fuori della regione. Un rapporto pubblicato a marzo dall'ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapore ha affermato che il vertice di Tianjin ha segnato un rafforzamento delle relazioni tra il Sud-Est asiatico e la SCO, con alcuni paesi della regione che considerano l'organizzazione come una rete economica utile in un contesto di turbolenze geopolitiche.

Il segretario generale della SCO Nurlan Yermekbayev è stato citato dai media kazaki mentre affermava che altri 20 paesi hanno espresso interesse a cooperare con l'organizzazione, un altro segno del suo crescente appeal.

Wang Wen, decano del Chongyang Institute for Financial Studies presso l'Università Renmin della Cina, ha affermato che il ruolo della Cina nella SCO riflette il suo approccio più ampio alla governance globale: sostenere la riforma del sistema internazionale attraverso il dialogo e aiutare la SCO a fungere da piattaforma basata sul consenso che dia ai paesi, specialmente a quelli di piccole e medie dimensioni, più spazio per la cooperazione senza costringerli a schierarsi.

FONTE: https://www.chinadaily.com.cn/a/202606/15/WS6a2f319ba310986e2b45fd81.html

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