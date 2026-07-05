Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Konstantinovka nelle mani russe: cambia l'equilibrio militare nel Donbass

307
Konstantinovka nelle mani russe: cambia l'equilibrio militare nel Donbass

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

La conquista di Konstantinovka da parte delle forze russe rappresenta uno degli sviluppi militari più rilevanti delle ultime settimane nel Donbass. Ad annunciarne la presa è stato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando il valore strategico della città, considerata uno dei principali nodi logistici e ferroviari utilizzati dalle forze ucraine per il rifornimento e il coordinamento delle operazioni sul fronte orientale.

Secondo il comandante del 2º battaglione d'assalto del 1194º reggimento dell'Esercito russo, l'ostacolo principale durante l'offensiva è stato neutralizzare la fitta rete di postazioni per il controllo dei droni ucraini, installate sugli edifici del centro urbano. La conformazione della città, ricca di costruzioni elevate, avrebbe consentito al regime di Kiev di mantenere un'estesa capacità di osservazione e attacco con velivoli senza pilota. Il comandante ha raccontato che le truppe russe hanno trascorso giorni a monitorare il cielo per individuare i punti di lancio dei droni prima di avanzare.

L'ingresso in città è avvenuto gradualmente, con piccoli gruppi di soldati che hanno conquistato terreno metro dopo metro, sfruttando anche la vegetazione primaverile per mimetizzarsi. In alcune giornate, l'avanzata si sarebbe limitata a poche decine di metri, seguendo una strategia improntata alla massima cautela anche per la presenza di civili nell'area. Dal punto di vista strategico, la perdita di Konstantinovka rischia di compromettere l'intero sistema difensivo ucraino nel settore. L'ex ufficiale dell'Esercito statunitense Stanislav Krapivnik ha sostenuto che la caduta della città lascia alle unità ucraine dispiegate nella zona "poche alternative alla resa", affermando che le possibilità di ritirata sarebbero ormai estremamente limitate.

Secondo Krapivnik, il controllo di Konstantinovka consentirebbe inoltre alle forze russe di intensificare la pressione su Druzhkovka, Kramatorsk e Sloviansk, aggirando le principali linee fortificate ucraine costruite a partire dal 2014. Putin, nel commentare l'operazione, ha inoltre rivendicato la completa liberazione della Repubblica Popolare di Lugansk, significativi progressi nel Donetsk e la prosecuzione della creazione di una zona di sicurezza nelle regioni di Kharkov, Sumy e Dnepropetrovsk.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Così l'Ucraina riempie le trincee: la denuncia di Die Welt

Così l'Ucraina riempie le trincee: la denuncia di Die Welt

05 Luglio 2026 15:08
Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

04 Luglio 2026 18:54
Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

04 Luglio 2026 16:37
Mille giorni di genocidio a Gaza: il colonialismo di insediamento e la logica dell'eliminazione

Mille giorni di genocidio a Gaza: il colonialismo di insediamento e la logica dell'eliminazione

04 Luglio 2026 14:35
Unità nazionale e devozione: l'Iran si stringe attorno a Khamenei

Unità nazionale e devozione: l'Iran si stringe attorno a Khamenei

04 Luglio 2026 12:00
Mille giorni di genocidio e la fabbrica delle uccisioni

Mille giorni di genocidio e la fabbrica delle uccisioni

03 Luglio 2026 17:56
Terremoto e fake news: la risposta venezuelana che i media non vogliono farvi vedere

Terremoto e fake news: la risposta venezuelana che i media non vogliono farvi vedere

03 Luglio 2026 17:13
Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

03 Luglio 2026 16:31
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

18313
RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

12846
NORD-AMERICA

Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

12188

L'Iran agli Stati Uniti: «In questi giorni vivranno l'inferno»

11876
RUSSIA

L'avvertimento di Putin scuote Kiev: "Pagheranno per Kursk con la perdita di territori"

10619
RUSSIA

Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

9806
RUSSIA

Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

9518
RUSSIA

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

8848
NORD-AMERICA

Trump: "L'Europa sta imparando come diventare un Paese del Terzo Mondo"

RUSSIA

L'esercito russo ha colpito aeroporti militari e centri logistici in Ucraina (VIDEO)

ASIA

"Morte a Israele!": il fragoroso ingresso degli yemeniti al funerale di Khamenei (VIDEO)

RUSSIA

Russia-Cina-Iran: la proposta di Medvedev

AMERICA LATINA

Perù: Fujimori abbraccia Milei e il suo modello che affama l'Argentina

NORD-AMERICA

Il Pentagono finisce le scorte dopo la guerra con l'Iran: il rapporto che gela gli USA

RUSSIA

La Russia condanna fermamente il brutale attacco ucraino a Tokmak

RUSSIA

Patrushev: la Marina russa deve poter infliggere danni critici a qualsiasi avversario

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

  • 02 Luglio 2026 09:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento   Una finestra aperta Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

  • 30 Giugno 2026 15:00
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

  • 01 Luglio 2026 08:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

  • 30 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire di Michele Blanco L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire

L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire

  • 04 Luglio 2026 12:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti