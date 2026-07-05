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La conquista di Konstantinovka da parte delle forze russe rappresenta uno degli sviluppi militari più rilevanti delle ultime settimane nel Donbass. Ad annunciarne la presa è stato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando il valore strategico della città, considerata uno dei principali nodi logistici e ferroviari utilizzati dalle forze ucraine per il rifornimento e il coordinamento delle operazioni sul fronte orientale.

Secondo il comandante del 2º battaglione d'assalto del 1194º reggimento dell'Esercito russo, l'ostacolo principale durante l'offensiva è stato neutralizzare la fitta rete di postazioni per il controllo dei droni ucraini, installate sugli edifici del centro urbano. La conformazione della città, ricca di costruzioni elevate, avrebbe consentito al regime di Kiev di mantenere un'estesa capacità di osservazione e attacco con velivoli senza pilota. Il comandante ha raccontato che le truppe russe hanno trascorso giorni a monitorare il cielo per individuare i punti di lancio dei droni prima di avanzare.

L'ingresso in città è avvenuto gradualmente, con piccoli gruppi di soldati che hanno conquistato terreno metro dopo metro, sfruttando anche la vegetazione primaverile per mimetizzarsi. In alcune giornate, l'avanzata si sarebbe limitata a poche decine di metri, seguendo una strategia improntata alla massima cautela anche per la presenza di civili nell'area. Dal punto di vista strategico, la perdita di Konstantinovka rischia di compromettere l'intero sistema difensivo ucraino nel settore. L'ex ufficiale dell'Esercito statunitense Stanislav Krapivnik ha sostenuto che la caduta della città lascia alle unità ucraine dispiegate nella zona "poche alternative alla resa", affermando che le possibilità di ritirata sarebbero ormai estremamente limitate.

Secondo Krapivnik, il controllo di Konstantinovka consentirebbe inoltre alle forze russe di intensificare la pressione su Druzhkovka, Kramatorsk e Sloviansk, aggirando le principali linee fortificate ucraine costruite a partire dal 2014. Putin, nel commentare l'operazione, ha inoltre rivendicato la completa liberazione della Repubblica Popolare di Lugansk, significativi progressi nel Donetsk e la prosecuzione della creazione di una zona di sicurezza nelle regioni di Kharkov, Sumy e Dnepropetrovsk.



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