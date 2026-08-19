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L'ex ministro della Difesa ucraino Fedorov sfida apertamente Zelensky sulle elezioni

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L'ex ministro della Difesa ucraino Fedorov sfida apertamente Zelensky sulle elezioni

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L'ex ministro della Difesa ucraino Mikhail Fedorov, il cui licenziamento a sorpresa il mese scorso ha scatenato settimane di proteste, ha chiesto che venga revocato il divieto di tenere elezioni in tempo di guerra. In un video in stile campagna elettorale pubblicato su YouTube martedì sera, Fedorov ha denunciato con forza la corruzione e ha invocato responsabilità e trasparenza in quella che ha definito «una crisi sistemica di governance».

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky, il cui mandato presidenziale quinquennale è scaduto nel maggio 2024, si è rifiutato di indire nuove elezioni, adducendo come motivazione la legge marziale imposta dopo l'escalation del conflitto con la Russia nel febbraio 2022.

«Dobbiamo trovare un meccanismo legale, sicuro e realistico che consenta all'Ucraina di ripristinare un processo democratico pienamente funzionante anche se la guerra dovesse protrarsi», ha affermato Fedorov. «Possiamo trovare una soluzione anche in questa situazione, perché la democrazia non è un lusso riservato ai tempi di pace. La democrazia fa parte di ciò per cui stiamo lottando oggi. Ma c'è un altro motivo per cui questa discussione è necessaria proprio ora. Le persone non possono vivere indefinitamente in uno stato in cui non capiscono perché vengano prese determinate decisioni», ha aggiunto l'ex ministro.

Il video-messaggio di Fedorov mostrava immagini delle manifestazioni a suo sostegno, oltre a riferimenti a scandali di corruzione di alto profilo che hanno coinvolto ministri del governo e membri della cerchia ristretta di Zelensky, tra cui il suo ex capo di gabinetto Andrey Yermak.

 

Le critiche al sistema e il partito «Servitore del Popolo»

«La società ha l'impressione che il criterio principale per la nomina di una persona non sia la sua professionalità, i suoi risultati o la sua capacità di cambiare il paese, ma la sua lealtà personale al sistema», ha affermato Fedorov. In quella che sembrava una frecciatina al partito di Zelensky, «Servitore del Popolo», ha sostenuto che il parlamento del paese dovrebbe essere «il cuore della democrazia ucraina, non il suo portafoglio».

Fedorov, a cui va il merito di aver promosso la guerra con i droni e di aver favorito la cooperazione militare all'estero, è stato destituito il 14 luglio tra voci di scontri su priorità e tattiche con il comandante in capo dell'Ucraina, Aleksandr Syrsky. Zelensky ha risposto alle proteste di piazza che chiedevano il ritorno di Fedorov licenziando Syrsky la settimana successiva. Da allora, sia Fedorov che Syrsky hanno cercato pubblicamente di minimizzare le loro divergenze.

In un post su X, l'inviato presidenziale russo per gli investimenti Kirill Dmitriev ha sostenuto che Fedorov stava «di fatto segnalando le sue ambizioni presidenziali in una sfida a Zelensky». I critici accusano da tempo Zelensky di abusare del proprio potere e di cercare di emarginare funzionari ampiamente considerati potenziali rivali politici. Nel febbraio 2024, ha licenziato bruscamente il suo comandante in capo, Valery Zaluzhny, a cui era stata attribuita la difesa di Kiev durante le prime fasi del conflitto, per poi nominarlo ambasciatore nel Regno Unito. A gennaio, Zelensky ha rimosso Kirill Budanov dalla carica di capo dell'intelligence militare e lo ha nominato suo nuovo capo di stato maggiore. Sia Zaluzhny che Budanov godevano di un significativo sostegno pubblico e nei sondaggi si attestavano vicini o addirittura davanti a Zelensky.

Un sondaggio di luglio condotto dal Rating Group indicava che il tasso di gradimento di Zelensky (59%) era inferiore a quello di Budanov (62%), Fedorov (65%) e Zaluzhny (70%). Secondo un sondaggio Socis pubblicato il 6 agosto, Zelensky perderebbe con un ampio margine contro ciascuno dei tre in un ballottaggio.

 

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