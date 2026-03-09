La Cina blinda l'elezione di Mojtaba Khamenei: "è conforme alla Costituzione iraniana"

La nomina di Mojtaba Khamenei a nuovo leader supremo dell'Iran è "in conformità con la costituzione del Paese", ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha risposto a una domanda sulla decisione presa domenica dall'Assemblea degli esperti iraniana, che ha annunciato Mojtaba come successore di suo padre, Ali Khamenei, ucciso negli attacchi aerei israelo-americani su Teheran il 28 febbraio.

Guo ha precisato che Pechino ha preso atto delle notizie sulla nomina di Mojtaba, ma non ha rilasciato ulteriori commenti.

Mojtaba, un religioso di medio rango con stretti legami con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, è stato selezionato dall'Assemblea degli esperti iraniana, un organismo composto da 88 membri responsabile, secondo la Costituzione, di nominare la massima autorità politica e religiosa del Paese.

Con la sua nomina, Mojtaba, 56 anni, diventa il terzo leader supremo della Repubblica dalla rivoluzione islamica del 1979.

Dal 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno portato avanti una campagna militare su larga scala contro l'Iran, che ha causato la morte di oltre 1.250 persone, tra cui la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e 165 studentesse.

L'Iran ha reagito con attacchi missilistici e con droni contro Israele e i paesi del Golfo che ospitano risorse militari statunitensi.

La Cina si oppone a qualsiasi ingerenza esterna negli affari interni di altre nazioni, con qualsiasi pretesto, ha affermato Guo, quando gli è stato chiesto del commento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui il nuovo leader iraniano "non durerà a lungo" senza "l'approvazione" della sua amministrazione.

"La sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Iran devono essere rispettate", ha affermato Guo, ribadendo l'appello della Cina a porre fine "immediatamente" al conflitto militare e a riprendere il dialogo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it