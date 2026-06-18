La polizia israeliana strappa i pantaloni agli ebrei ultraortodossi (VIDEO)

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La polizia israeliana si è scontrata con alcuni ebrei haredi che avevano bloccato un'importante autostrada nei pressi di Tel Aviv per protestare contro l'arresto di un renitente alla leva appartenente alla comunità ultraortodossa.

Mercoledì mattina presto, decine di manifestanti hanno bloccato il traffico in entrambe le direzioni sulla Strada 4 a est di Tel Aviv, sedendosi sulla carreggiata e strisciando sotto i veicoli mentre le forze dell'ordine tentavano di allontanarli. Come mostrano le immagini girate sul posto, la polizia ha lanciato granate stordenti e ha usato i manganelli contro i manifestanti.

Nel corso della giornata, migliaia di haredim si sono radunati davanti alla prigione militare di Beit Lid delle IDF, dove era detenuto il renitente alla leva. La manifestazione sembra aver suscitato il timore che i manifestanti potessero fare irruzione nella struttura, tanto che sono state dispiegate ulteriori unità della polizia militare e truppe per mettere in sicurezza il perimetro.

La repressione e le accuse della comunità haredi

Si sono visti agenti delle forze dell'ordine trascinare via dalla strada i manifestanti ultraortodossi afferrandoli per i vestiti, con diverse persone a cui sono stati strappati i pantaloni nel corso dell'operazione. Almeno cinque persone sono state fermate sul posto, mentre circa otto manifestanti hanno riportato ferite lievi durante lo scontro.

Un gruppo di manifestanti haredi ha bloccato un’importante autostrada nei pressi di Tel Aviv nel corso di una protesta contro la leva obbligatoria, scatenando questa reazione da parte della polizia del regime pic.twitter.com/PZfe1gk1PA — l'AntiDiplomatico (@Lantidiplomatic) June 18, 2026

La Fazione di Gerusalemme, uno dei gruppi all'origine della protesta, ha condannato con forza l'operato delle forze di polizia del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, accusandole di «applicazione selettiva della legge» e di «violenza umiliante e sfrenata» contro la comunità haredi. Il gruppo si è impegnato a portare la questione davanti all'Alta Corte di Giustizia qualora «questo comportamento inaccettabile» dovesse continuare.

Ben-Gvir, che in passato aveva apertamente applaudito le pratiche di polizia repressive, ha rilasciato una dichiarazione misurata sull'incidente, affermando di aver tenuto una «riunione urgente» al riguardo per garantire che la polizia utilizzi le granate stordenti solo in «casi eccezionali».

Sebbene il servizio militare sia obbligatorio per la maggior parte dei cittadini israeliani, sia uomini che donne, i membri della comunità haredi hanno storicamente goduto di un'esenzione. Tale accordo è terminato nel 2014, determinando ripetuti arresti di renitenti alla leva da parte delle autorità e conseguenti proteste di massa. La situazione si è ulteriormente deteriorata durante la guerra di Gaza, con la sentenza della Corte Suprema del 2024 che ha stabilito che migliaia di ebrei ultraortodossi dovessero essere arruolati. Tuttavia, la coscrizione di massa dei membri della comunità è stata finora rinviata.