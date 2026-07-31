Delcy Rodríguez si esprime sulla possibilità di tenere elezioni in Venezuela

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La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha affermato che il Paese terrà nuove elezioni quando le circostanze saranno favorevoli. A suo avviso, ciò avverrà quando "tutti gli attori politici nazionali" "raggiungeranno un'intesa".

"Il Venezuela terrà le elezioni quando sarà pronto", ha dichiarato la presidente in risposta a una domanda del magazine TIME sull'argomento, in un'intervista pubblicata quest'oggi. Nel corso della sua riflessione, ha osservato che "dopo il 3 gennaio" - quando Caracas fu bombardata dalle truppe statunitensi e il presidente Nicolás Maduro rapito - è stata costretta a "cambiare" la politica di governo e a promuovere un processo di riconciliazione nazionale su vasta scala.

"Fu allora che capii che dovevamo cambiare il nostro approccio politico, che le nostre politiche erano state sbagliate, ed è per questo che il Programma di coesistenza democratica e pace è, per me, fondamentale. Perché deve condurci a una realtà politica diversa, in cui gli estremisti non credano che la violenza sia la via per il potere politico, e in cui noi, come governo, riconosciamo di avere degli oppositori politici e che queste divergenze si risolveranno alle urne", ha affermato.

Sollecitata a fornire ulteriori dettagli, ha affermato che il momento di annunciare le elezioni "arriverà quando tutti gli attori politici del Paese raggiungeranno un'intesa" e potranno dire alla nazione di "essere pronti". "Non dipende da una sola persona. In questo caso, non dipende da una sola donna. Spero che possiamo costruirlo insieme", ha aggiunto.

Infine, riguardo alla possibilità di consentire a entità internazionali, come gli Stati Uniti e l'Unione Europea, di "monitorare le elezioni", Rodríguez ha respinto sia l'idea di una supervisione sia la possibilità che fattori esterni si sostituiscano a decisioni che sono di esclusiva competenza dei venezuelani.

"Il processo elettorale venezuelano deve essere, prima di tutto, un processo nazionale. Il Venezuela ha una tradizione di presenza di osservatori internazionali nei suoi processi elettorali, ma tale osservazione internazionale deve essere rispettosa del Paese. Non deve coinvolgere gruppi che prendano decisioni per conto del Paese", ha dichiarato.

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