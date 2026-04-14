La portaerei USS George H.W. Bush e le sue navi di scorta hanno evitato di attraversare il Mar Rosso e Bab el-Mandeb per raggiungere l'Asia occidentale, per timore di attacchi da parte di Ansar Allah.

Secondo quanto riportato lunedì dal Wall Street Journal, citando due funzionari statunitensi, la nave di classe Nimitz e il suo gruppo d'attacco hanno seguito una rotta insolita, circumnavigando il Corno d'Africa anziché attraversare il Mediterraneo, per unirsi alle imbarcazioni che partecipavano al blocco navale imposto lunedì dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz contro i porti iraniani.

Secondo alcune fonti, la USS George H.W. Bush ha dovuto percorrere una rotta più lunga per evitare gli attacchi del movimento di resistenza yemenita Ansar Allah nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandeb.

Nell'articolo si aggiunge che il gruppo d'attacco ha navigato al largo delle coste della Namibia per raggiungere il Mar Arabico, dove si trovano le navi statunitensi che partecipano al blocco.

Il blocco statunitense di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani, compresi quelli del Golfo Persico e del Golfo di Oman, è entrato ufficialmente in vigore lunedì.

Quest'azione illegale, che costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale e della sovranità iraniana, è ampiamente percepita come un tentativo aggressivo di strangolare l'economia iraniana attaccando il suo legittimo commercio marittimo e le esportazioni di petrolio; una palese dimostrazione di terrorismo economico che mette in pericolo le rotte marittime internazionali.

L'Iran, da parte sua, ha promesso di adottare le misure necessarie e proporzionate per proteggere la propria sovranità e il proprio legittimo commercio energetico, avvertendo che punirà severamente qualsiasi cacciatorpediniere che si avvicini allo Stretto di Hormuz per imporre il blocco.

Il movimento Ansar Allah, un alleato regionale chiave dell'Iran che ha aperto un nuovo fronte di guerra a sostegno dell'Iran durante il recente conflitto tra Stati Uniti e Israele sul suolo iraniano, iniziato alla fine di febbraio, ha minacciato di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb in caso di un'escalation del conflitto.

Tale azione, unita alla quasi totale chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran dall'inizio della guerra, creerebbe una doppia restrizione ai flussi energetici, aumentando la pressione sugli Stati Uniti e sui mercati globali.