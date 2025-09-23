Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

La "Stanza 49", un noir che parla dell’Italia di oggi

365
La "Stanza 49", un noir che parla dell’Italia di oggi

 

di Domenico Moro

 

Nel 2022 avevo recensito Gli immorali, il romanzo d’esordio di un nuovo autore del panorama noir italiano, Fabio Nobile. A distanza di tre anni Nobile ci regala il suo secondo romanzo, La stanza 49 (Edizioni Efesto, euro 15).

Si tratta di una conferma della capacità di questo autore di utilizzare questa forma letteraria, il noir, non solo per farci passare qualche ora piacevole immersi in una lettura avvincente, ma anche per descrivere in modo acuto la società italiana odierna. Infatti, come dicevamo già in riferimento a Gli immorali, si tratta di un romanzo generazionale, che parla di una generazione, quella che era giovane negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, che oggi, nella maturità, si trova a fare i conti con una realtà molto diversa da quella che si aspettava.

Il protagonista della Stanza 49, come già in Gli immorali, è un “perdente”, Flavio Incerti, che fin dal nome rivela una fragilità nei confronti di una realtà che lo vede insoddisfatto e deluso. Incerti è un giornalista che sogna di fare quello scoop che lo porterebbe nell’olimpo del giornalismo, ma che è incastrato in lavoro banale di rimasticatura di notizie altrui. L’insoddisfazione professionale è accompagnata da quella negli affetti, in particolare dal rapporto con la moglie Marina, manager affermata e di successo, che lo giudica un fallito e un incapace.

Per sfuggire a questa realtà, Flavio si invaghisce di una donna incontrata occasionalmente ad una festa, Alice Diafani, intessendo con lei un rapporto virtuale fatto di messaggi via telefono, che diventa via via sempre più intimo. Quando Flavio decide di andare oltre la virtualità e dare concretezza alle sue fantasie, Alice sparisce improvvisamente, mentre suo fratello, poliziotto, viene assassinato. Da questa sparizione e da questo omicidio prende avvio la trama del romanzo, che vedrà Flavio improvvisarsi detective e scoprire l’esistenza di una insospettabile rete criminale.

Nel romanzo la realtà sociale italiana è vista in modo crudo, attraverso una prosa essenziale e capace in poche pennellate di restituire una atmosfera o definire un personaggio con realismo ma anche con ironia e compartecipazione emotiva. La trama de La stanza 49 è ben costruita e più articolata e complessa di quella del romanzo precedente. Lo sfondo, in cui è ambientata la storia e si muove il protagonista, è quello delle tre principali città d’arte italiane, Roma, Firenze e Venezia. Ma non è l’immagine da copertina turistica quella che ci viene restituita bensì quella di un paesaggio urbano popolato da vincenti e perdenti. Tra questi ultimi c’è una umanità dolente dove si trovano, tra gli altri, senza tetto, immigrati e vecchi, come la mamma di Alice malata di alzheimer, un personaggio descritto con grande delicatezza e sensibilità.

I “vincenti”, invece, hanno i “volti di una nuova borghesia rampante in ascesa” (pag.237), fatta di imprenditori che si sono “fatti da soli”, come vuole una certa retorica sociale, ma che in realtà devono la loro ascesa a legami inconfessabili con la criminalità e ad entrature con il mondo politico. In questo senso spicca, tra figure di professionisti e imprenditori dall’apparenza rispettabile, quella di Angelo Arcangeli, passato dagli appalti pubblici alla proprietà di quotidiani, tra cui quello dove Flavio lavora, la cui fisionomia ricalca abbastanza fedelmente quella di più di un imprenditore realmente esistente.

La politica, per l’appunto, è una presenza importante in questo nuovo romanzo di Nobile, come già lo era stata nel precedente. Una politica che, però, non è solo quella dei “forti” che favorisce la crescita di nuove fortune, ma è anche la politica vista come strumento di riscatto collettivo dei subalterni. Mentre Cesare Sensibili era stato un attivista politico, Flavio Incerti è invece, come molta parte della generazione del riflusso degli anni Ottanta, sempre stato fuori dalla politica.

Ne La stanza 49 la politica è impersonata dal padre di Flavio, un operaio e militante politico e sindacale, che fino alla fine rimarrà legato ai suoi ideali di riscatto e liberazione sociale. Col padre Flavio ha un rapporto conflittuale, proprio a causa della militanza che nell’infanzia lo aveva privato delle attenzioni paterne. La scena del funerale del padre, in cui si delinea una sorta di passaggio delle consegne dalla vecchia generazione di militanti a quella nuova, è una delle più azzeccate del romanzo. Mentre la scena della mobilitazione sindacale dei licenziati dal call center di proprietà di Arcangeli e in cui lavora un amico di Flavio è un esempio del realismo sociale che emerge nel romanzo, sin dal particolare della comunicazione del licenziamento attraverso un sms.

Ad ogni modo, proprio l’incertezza, la precarietà del controllo che riusciamo a esercitare sulla nostra vita è la filosofia che sottende a tutto il romanzo, come afferma l’io narrante di Flavio: “Scelte a volte apparentemente insignificanti, risultano incidere più di mille azioni ponderate a cui diamo un’importanza eccessiva” (p. 203) Tuttavia, la realtà che emerge dal romanzo non è tutta nera, ma è anche animata dalla consapevolezza che si può, nonostante tutto, rimanere fedeli a sé stessi, ed è illuminata dal sorriso che alla fine della storia si dipinge sul volto di Flavio, dopo aver scoperto tutti i misteri che stavano alla base della vicenda narrata.

In conclusione, possiamo dire che la nuova fatica di Fabio Nobile rappresenta una bella conferma di quanto si era visto già ne Gli immorali e che il mondo del noir italiano ha acquisito un nuovo e valido autore. 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Alcune considerazioni su giustizia e libertà dialettica

Alcune considerazioni su giustizia e libertà dialettica

23 Settembre 2025 13:30
Patrick Lawrence: La nostra era di irragionevolezza

Patrick Lawrence: La nostra era di irragionevolezza

23 Settembre 2025 12:30
La politica contraddittoria degli Usa e dell’Ue verso la Russia

La politica contraddittoria degli Usa e dell’Ue verso la Russia

23 Settembre 2025 12:30
Crescita, hi-tech e apertura a investimenti e commerci: il bilancio del 14° Piano Quinquennale cinese

Crescita, hi-tech e apertura a investimenti e commerci: il bilancio del 14° Piano Quinquennale cinese

23 Settembre 2025 12:00
Pepe Escobar - "O Governance Globale o Barbarie"

Pepe Escobar - "O Governance Globale o Barbarie"

23 Settembre 2025 08:00
"Riconoscere" le macerie della Palestina

"Riconoscere" le macerie della Palestina

22 Settembre 2025 12:30
Marco Travaglio - La guerra è bella

Marco Travaglio - La guerra è bella

22 Settembre 2025 10:00
L'ambasciatore ucraino in Polonia ha ammesso che i suoi connazionali non vogliono integrarsi

L'ambasciatore ucraino in Polonia ha ammesso che i suoi connazionali non vogliono integrarsi

22 Settembre 2025 10:00
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I 10 motivi per cui Trump merita il Premio Nobel per la pace

14911
EUROPA

Un paese NATO invoca apertamente una risposta militare contro la Russia

14575
NORD-AMERICA

Colonnello Usa: "se la NATO insistesse a rimanere con l'Ucraina, Mosca liquiderebbe NATO e UE"

13583
EUROPA

I destini dell'Europa si decideranno a Parigi (e non è una buona notizia)

12962

Quello "strano" silenzio calato sul caso di Andry Paruby

12103

Marco Travaglio - L'autoattacco polacco

10723
EUROPA

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

9641
EUROPA

I "cieli della Nato" e le ultime vette toccate dal Corriere della Sera

8736
ASIA

Teheran e Mosca firmano un accordo per costruire otto centrali nucleari in Iran

MEDITERRANEO

Il piano israeliano per rispondere al riconoscimento della Palestina dipende dall'approvazione degli Stati Uniti

Il governo israeliano minaccia l'annessione illegale della Cisgiordania come ritorsione per il riconoscimento dello Stato palestinese

ITALIA

Gaza. Israele fuori dalla Fiera internazionale del Turismo di Rimini

ASIA

Kim Jong-un: "La Corea del Nord non rinuncerà mai alle armi nucleari"

EUROPA

L'Unione Europea valuta la restrizione del petrolio russo dall'oleodotto Druzhba - BLOOMBERG

Nicolas Maduro: "Il popolo venezuelano sta dicendo all'Impero: basta minacce"

EUROPA

Il regime di Kiev sanziona il nipote di De Gaulle

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
L'Europa che non c'è di Loretta Napoleoni L'Europa che non c'è

L'Europa che non c'è

  • 18 Settembre 2025 15:30
La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente di Giuseppe Masala La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

La decisione che cambia gli equilibri geopolitici in Medio Oriente

  • 23 Settembre 2025 11:00
"Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto" di Michelangelo Severgnini "Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto"

"Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto"

  • 19 Settembre 2025 15:00
Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

  • 16 Settembre 2025 11:30
Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace   Una finestra aperta Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

  • 19 Settembre 2025 12:30
La Global Governance Initiative traccia la via per le sfide globali attuali La Global Governance Initiative traccia la via per le sfide globali attuali

La Global Governance Initiative traccia la via per le sfide globali attuali

  • 12 Settembre 2025 08:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo di Francesco Santoianni Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

  • 02 Settembre 2025 22:00
Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations di Raffaella Milandri Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

Voci Indigene sulle Flotilla per Gaza: Nativi Americani e First Nations

  • 23 Settembre 2025 12:30
Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente di Francesco Erspamer  Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

  • 29 Agosto 2025 08:00
Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte di Paolo Desogus Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

Il nuovo paradigma politico che istituzionalizza la morte

  • 22 Settembre 2025 10:00
Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare di Geraldina Colotti Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare

Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare

  • 15 Settembre 2025 12:30
Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

Fulvio Grimaldi - Mai così al centro del mondo la Palestina, mai così in crisi Israele. UNA, CENTO, MILLE FLOTTIGLIE

  • 23 Settembre 2025 10:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev di Marinella Mondaini Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

  • 18 Settembre 2025 17:00
Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica di Giuseppe Giannini Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

  • 18 Settembre 2025 12:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Stipendi e differenze, un confronto tra Italia e Germania di Michele Blanco Stipendi e differenze, un confronto tra Italia e Germania

Stipendi e differenze, un confronto tra Italia e Germania

  • 17 Settembre 2025 17:45
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti