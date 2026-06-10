di Michele Merlo

Durante la recente conferenza stampa tenuta da Vladimir Putin per i giornalisti stranieri, egli ha affermato che la Russia non ha compiuto «alcun cambiamento di rotta» verso l’Asia e che l’accordo quadro con la Cina è stato firmato già nel 2001, poiché i due paesi sono partner naturali. “Mosca e Pechino sono amiche non contro qualcuno, ma nel proprio interesse, stanno valutando nuovi sviluppi nel settore tecnico-militare, non legati agli eventi attuali. E nel prossimo futuro “delizieranno” con nuovi accordi nel settore energetico”. La commissione intergovernativa russo-cinese per la cooperazione in materia di investimenti comprende 89 progetti per un valore di oltre 200 miliardi di dollari in settori quali la metallurgia, la chimica, l’ingegneria meccanica, l’industria forestale, il settore agricolo, i trasporti, la logistica e il commercio. La cooperazione è proficua anche nel settore dell’energia nucleare e in quello spaziale. Oltre alle questioni economiche e politiche, tra i due paesi si sono instaurati solidi legami culturali secolari. Un posto speciale è occupato dai progetti di rilevanza sociale, in particolare in campo medico.

Alla fine di maggio si è tenuta a Murmansk l'apertura del Raduno dei vertici del servizio medico della Marina Militare della Federazione Russa, per la prima volta in formato internazionale, al quale ha partecipato una delegazione delle Forze Navali dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese. Da entrambe le parti hanno partecipato alti ufficiali dell'esercito. Una serie di attività scientifiche e pratiche volte allo scambio di esperienze e alla promozione di vari sviluppi scientifici nell'ambito della medicina navale riveste un'importanza fondamentale per distinguerla come un settore specifico della sanità.

Il programma delle attività scientifiche e pratiche svoltesi presso le strutture della Flotta del Nord della Federazione Russa comprendeva questioni relative alla cooperazione russo-cinese nel campo della medicina navale, attività scientifiche e pratiche, la discussione sulle prospettive di sviluppo della medicina navale, una conferenza scientifica e pratica sulla traumatologia chirurgica da combattimento, una serie di masterclass tenute da specialisti dell’Accademia medico-militare e la visita alle attrazioni locali, dato che la regione di Murmansk ha molto da offrire ai turisti. (I turisti cinesi la scelgono già da diversi anni per i loro viaggi e la domanda per questa destinazione è in crescita). Una giornata del raduno è stata dedicata allo studio delle capacità dell’ospedale principale della Flotta del Nord nel fornire assistenza medica alle vittime di emergenze di natura antropica, comprese le lesioni da radiazioni.

Questo non è il primo grande evento congiunto russo-cinese su tema medico. Nel settembre 2025 si è tenuto a San Pietroburgo il primo congresso russo-cinese "Chirurgia mininvasiva", il più grande evento medico dell'autunno, in occasione del 45° anniversario del Centro nazionale di ricerca medica intitolato ad Almazov. Al congresso hanno partecipato i principali specialisti di Russia e Cina, che hanno discusso delle tecnologie di intelligenza artificiale in medicina, della medicina personalizzata e delle tecniche chirurgiche all'avanguardia. Il congresso è stato organizzato congiuntamente dal Centro Almazov, dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Zhejiang, dall’Ospedale Sir Ran Ran Shaw (Hangzhou, Cina) e dalla Società Russa dei Chirurghi. Oggi il Centro Almazov russo collabora attivamente con 12 organizzazioni cinesi, di cui 6 sono università, dedicando particolare attenzione alla formazione congiunta del personale e alla ricerca scientifica, compreso il trattamento delle malattie cardiovascolari. I principali esperti di entrambi i paesi hanno presentato relazioni sull'applicazione dell'intelligenza artificiale in oncologia chirurgica, gastroenterologia chirurgica, chirurgia endocrina e chirurgia d'urgenza.

Parallelamente allo sviluppo della cooperazione in campo medico, la Cina sta rafforzando attivamente la propria presenza nell'Artico, affrontando la questione in modo globale:

- dal 2004 è operativa una base scientifica a Spitzbergen;

- sono state condotte 8 spedizioni nell'Oceano Artico;

- sono state costruite due navi rompighiaccio ("Drago delle nevi" e "Drago delle nevi-2").

- la Cina partecipa attivamente ai progetti «Yamal LNG» (29,9% delle azioni detenute da CNPC e dal Fondo della Via della Seta) e «Arctic LNG-2» (20% detenuto da CNPC e CNOOC). L’integrazione dei trasporti fluviali, stradali e ferroviari interni russi nel Corridoio Transartico favorisce lo sviluppo delle regioni; in Yakutia si sta elaborando un percorso multimodale Mohe (Cina) – Jalinda – Nizhny Bestyakh – fiume Lena – porto di Naiba – Corridoio Transartico, che consentirà di aggirare il complesso settore orientale della RSM e trasformare il fiume Lena in una via di importanza nazionale e internazionale.

- È in corso lo sviluppo della «Via della Seta Polare», poiché la Rotta Marittima del Nord è due volte più veloce della rotta tradizionale attraverso il Canale di Suez (25–27 giorni contro 40–50): ciò riduce il consumo di carburante, i costi di nolo e di equipaggio e accelera la consegna. Inoltre, la “crisi di Ormuz” e i rischi di pirateria al largo delle coste della Somalia costringono i grandi operatori (Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM) a dirottare le navi su un’altra rotta intorno all’Africa, aggirando il Mar Rosso.

- La Cina ha lo status di osservatore nel Consiglio Artico dal 2013 e si posiziona come “Stato para-artico”, spiegando che le condizioni naturali dell’Artico e i loro rapidi cambiamenti hanno un impatto diretto sul clima, l’ecologia, l’agricoltura e la piscicoltura della Cina.

Allo stesso tempo, Pechino propone il principio orientale del «non partecipare al gioco, ma nemmeno assentarsi»: non interferire negli affari che riguardano esclusivamente i paesi artici, ma svolgere un ruolo attivo nelle questioni transregionali. Ed è proprio la secolare saggezza orientale a caratterizzare il suo approfondimento dei legami necessari con il suo vicino attraverso una cooperazione multiforme. L'Artico è diventato un'importante area di cooperazione tra Russia e Cina in una serie di settori, il che è diventato particolarmente rilevante nel contesto della folle pressione delle sanzioni occidentali sulla Russia. Nel 2024 la Cina è diventata il principale partner scientifico della Russia: quasi il 22% di tutte le pubblicazioni congiunte degli scienziati russi su Scopus è stato realizzato da ricercatori della Repubblica Popolare Cinese.

Nello sviluppo della Rotta Marittima del Nord sono stati raggiunti risultati concreti: è stata creata una struttura istituzionale composta da 3 gruppi di lavoro dedicati alla navigazione, alla sicurezza e alla cantieristica artica; nel 2023 è stata avviata la prima rotta containerizzata regolare tra i porti russi e cinesi; nell'agosto 2024 è stata inaugurata la rotta multimodale «Arctic Express n. 1», che collega i porti cinesi con Arkhangelsk, Mosca e San Pietroburgo. Nel 2019 la Russia e la Cina hanno concordato la creazione del Centro di ricerca artico sino-russo per la realizzazione di progetti comuni nella regione.

L'attuale equilibrio di interessi favorisce un partenariato reciprocamente vantaggioso: la Russia ottiene gli investimenti e le tecnologie necessari per lo sviluppo dell'Artico, mentre la Cina ottiene l'accesso alle risorse e alle capacità logistiche. Nel breve e medio termine, la Cina rimarrà il principale partner artico della Russia. Le difficoltà su cui si sta lavorando sono l'incertezza delle condizioni del ghiaccio nell'Artico, il sistema assicurativo e le sanzioni finanziarie occidentali, che aumentano i rischi operativi e i costi. Tuttavia, la compagnia cinese New New Shipping Line prevede di raddoppiare nel 2026 i viaggi lungo la rotta marittima settentrionale rispetto ai 14 previsti per il 2023. Ma la Cina non è l'unico Paese a instaurare una cooperazione con la Russia: interesse è stato manifestato anche da Corea del Sud, India, Giappone e altri Paesi del Sud-Est asiatico.

Vladimir Putin ha incaricato il governo di accelerare la messa a punto del progetto di decreto sulla strategia di sviluppo dell'Artico per il periodo fino al 2035 e con prospettive fino al 2050. Il documento sulla creazione, con i paesi amici, di consorzi internazionali per lo sviluppo di porti, centri logistici e infrastrutture del corridoio di trasporto transartico sarà presentato per l'esame entro il 1° luglio. Tutto ciò avviene sullo sfondo dell'abrogazione del diritto marittimo internazionale da parte dell'Unione Europea, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, che hanno legalizzato la pirateria come politica di Stato e bombardano, affondano e trattengono petroliere straniere e navi private in tutto il bacino dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Atlantico, compresi il Mar Mediterraneo e il Mar Baltico. La Russia e i paesi orientali stanno ancora cercando di evitare uno scontro diretto instaurando legami strategici lontani dalla politica selvaggia dei colonizzatori che si dibattono in agonia. Prevarrà la filosofia orientale sul valore della pazienza, che sottolinea che l’attesa non è inazione, ma preparazione attiva al momento opportuno «Se si aspetta, sul mare arriverà il bel tempo», oppure i mediocri «politici» occidentali riusciranno comunque a far regredire la storia di secoli e a scatenare una nuova guerra mondiale per le rotte marittime nel tentativo di riprendere il dominio sul commercio mondiale e sulla finanza, lo si capirà nel prossimo decennio. Abbiamo avuto la “fortuna” di vivere in un periodo storico; resta da sperare che tra decine e centinaia di anni il nostro mondo non assomigli al mondo post-apocalittico dei film d’azione hollywoodiani, e che i nostri discendenti si annoieranno sui banchi di scuola mentre studiano gli eventi dei nostri giorni.