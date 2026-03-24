L'Era del Petrolio è finita a Hormuz: La Cina diventa il nuovo garante della sicurezza energetica

di Han Feizi - Histoire et Société

"Il mondo non può assolutamente assorbire ulteriori esportazioni dalla Cina", hanno esclamato gli esperti.

Dopo che Stati Uniti e Israele avranno dato fuoco al Medio Oriente? Oh sì, è possibile! E oh sì, accadrà!

Oggi più che mai, il mondo – e in particolare i paesi del Sud – compreranno tutto ciò che la Cina ha da vendere.

La Cina ha destato preoccupazione dopo che il suo surplus commerciale per il 2025 è balzato del 20% su base annua, raggiungendo 1.200 miliardi di dollari, nonostante i dazi imposti dall'amministrazione Trump. Le esportazioni cinesi per il 2025 sono aumentate del 5,4%, mentre le importazioni, già deboli, hanno registrato un leggero calo. Il calo del 20% delle esportazioni verso gli Stati Uniti è stato più che compensato dalla crescita in altri Paesi, in particolare nel Sud del mondo, dove le esportazioni verso l'ASEAN e l'Africa sono aumentate rispettivamente del 13% e del 26%.

Le preoccupazioni sono state acuite dai dati di gennaio e febbraio 2026 che mostravano un aumento delle esportazioni cinesi del 22% in dollari (19% in yuan). Le esportazioni verso l'UE, l'ASEAN e l'Africa sono aumentate rispettivamente del 25%, del 27% e del 47%.

Non c'è più motivo di preoccuparsi della capacità del mondo di assorbire la produzione cinese. La guerra in Medio Oriente segna la fine dell'era del petrolio. Con lo Stretto di Hormuz chiuso e gli stati del Golfo sotto attacco, ogni paese importatore di petrolio farà tutto il possibile per ridurre le proprie forniture energetiche, anche se l'Iran capitolasse e riaprisse lo stretto domani. La fiducia è a pezzi. Il danno è fatto.

La Cina, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, batterie, pannelli solari, turbine eoliche, reattori nucleari, motori elettrici, linee elettriche ad alta tensione, ecc., sostituirà rapidamente i paesi esportatori di petrolio come principale fornitore di sicurezza energetica a livello globale.

Per gran parte della nostra carriera, noi analisti energetici dai capelli grigi abbiamo vissuto secondo il mantra: "I trasporti sono trasporti e l'elettricità è elettricità... e i due non si incontreranno mai". Abbiamo sempre tenuto a mente due modelli energetici: uno per i veicoli a motore e l'altro per l'elettricità.

Il petrolio deteneva il monopolio dei trasporti: benzina per le automobili, gasolio per i camion, cherosene per gli aerei e olio combustibile pesante per le navi. Nulla deteneva il monopolio dell'elettricità, che veniva prodotta in innumerevoli modi: carbone, nucleare, idroelettrica, gas naturale, solare, eolica, geotermica, biocarburanti e, sì, persino petrolio. Tutto ciò che brucia. Tutto ciò che scorre. Gli atomi possono essere scissi. L'energia solare può persino essere sfruttata.

I giovani analisti del settore energetico non hanno idea di cosa noi veterani parliamo costantemente. I progressi della Cina nella tecnologia delle batterie – densità energetica, costi e tempi di ricarica – hanno posto fine al monopolio del petrolio nei trasporti.

Tutti gli svantaggi associati al possesso di un veicolo elettrico sono scomparsi. I prezzi delle batterie sono crollati del 90% negli ultimi 15 anni. Gli ultimi modelli di BYD offrono un'autonomia di 1.000 km e si ricaricano in 5-10 minuti. NIO ha stazioni di sostituzione delle batterie in tutta la Cina. Infine, i veicoli elettrici con oltre 500 cavalli, riservati fino a un decennio fa alle auto sportive di lusso, sono ora comuni tra le berline e i SUV di fascia media.

Analogamente, il costo dei pannelli solari è diminuito dell'85% negli ultimi 15 anni, grazie all'aumento dell'efficienza fotovoltaica e, soprattutto, all'automazione e all'industrializzazione su larga scala della produzione da parte delle aziende solari cinesi.

Grazie soprattutto all'energia solare, le emissioni di CO? della Cina hanno raggiunto il picco alcuni anni fa, ben prima dell'obiettivo del 2030. La Cina è sulla buona strada per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, 20 anni prima dell'obiettivo del 2060 (vedi qui ).

Circa il 45% del petrolio mondiale (48 milioni di barili al giorno) viene raffinato in benzina per autovetture. Un altro 30% (32 milioni di barili al giorno) viene raffinato in gasolio per il trasporto su strada. Tutti questi barili dovranno affrontare un'intensa concorrenza di mercato a causa dei progressi della Cina nel settore delle batterie, dei veicoli elettrici e dell'energia solare (supportata da energia eolica, nucleare, idroelettrica e dalla trasmissione di energia elettrica). Le iniziative globali per diversificare i trasporti e ridurre la dipendenza dal petrolio sottolineano l'urgenza della situazione.

In Cina, i veicoli elettrici rappresentano già oltre il 50% delle vendite di auto nuove. La produzione cinese di veicoli elettrici è aumentata di oltre dieci volte negli ultimi cinque anni e di circa cinquanta volte negli ultimi dieci. L'adozione è stata più lenta in altri mercati a causa della mancanza di un forte impulso da parte del governo. Ciononostante, le esportazioni cinesi di veicoli elettrici sono aumentate di quindici volte negli ultimi cinque anni, raggiungendo le 343.000 unità entro il 2025. Si prevede che questa crescita accelererà, soprattutto alla luce della fragilità del mercato petrolifero dimostrata da Stati Uniti, Israele e Iran.

Un veicolo elettrico è da 3 a 4 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un'auto con motore a combustione interna (ICE), una macchina complessa che subisce perdite dovute al calore residuo, all'attrito e al funzionamento al minimo.

I costi di produzione in Cina hanno dimezzato il prezzo dei veicoli elettrici rispetto alle auto con motore a combustione interna "equivalenti" vendute negli Stati Uniti e in Europa.

Con i prezzi del petrolio che rischiano di raddoppiare rispetto ai 75 dollari al barile del periodo prebellico, il calcolo è semplice.

I paesi importatori di petrolio investiranno ora massicciamente per spezzare ulteriormente il monopolio petrolifero nel settore dei trasporti.

Grazie alla tecnologia cinese per veicoli elettrici e batterie, ai costi di produzione competitivi e all'ampia varietà di modelli disponibili, l'adozione dei veicoli elettrici non rappresenta più un ostacolo, ma offre al contrario numerosi vantaggi: costi di acquisto e di gestione inferiori, accelerazione notevolmente più rapida e software all'avanguardia. La Cina ha inoltre investito ingenti risorse nel trasporto merci su strada, sia a breve che a lunga distanza, integrando i veicoli elettrici nel settore.

Non più dipendenti dal petrolio, i trasporti possono ottenere energia in molteplici modi. Qualsiasi cosa che bruci. Qualsiasi cosa che scorra. Possiamo persino scindere gli atomi. Ma se facciamo due conti, la fonte di energia più economica, veloce e facilmente implementabile oggi è l'energia solare.

Tutto ciò accelererà l'inversione del paradosso di Lucas da parte della Cina: un'aberrazione economica durata decenni, caratterizzata da un flusso di capitali dai paesi poveri a quelli ricchi, in quanto le economie sviluppate accumulavano deficit commerciali e le economie in via di sviluppo stringevano la cinghia per prestare denaro ai clienti più facoltosi.

Questa violazione delle leggi classiche dell'economia – secondo le quali il capitale dovrebbe fluire dai ricchi ai poveri – viene ora corretta, poiché la Cina non solo è diventata ricca, ma l'economia più ricca di tutti i tempi. Misurata correttamente, la produzione manifatturiera cinese è superiore a quella di Stati Uniti, Unione Europea, India, Giappone, Regno Unito e Russia messe insieme (vedi qui e qui) .

Il paradosso di Lucas era una reliquia della storia. Negli ultimi secoli, le risorse più preziose del mondo – il continente nordamericano (compresi Australia e Nuova Zelanda) – sono finite, senza ombra di dubbio, nelle mani dell'impero anglosassone (prima gli inglesi, poi gli americani).

Allo stesso tempo, la Cina, storicamente la civiltà più produttiva del mondo (vedi qui ), subì una clamorosa battuta d'arresto durata un secolo.

La correzione di questa anomalia storica negli ultimi 40 anni ha trasformato nuovamente la Cina in un'economia in grado di generare enormi surplus, con veicoli elettrici, batterie, apparecchiature 5G, pannelli solari, aziende di ingegneria e costruzioni e svariati beni manifatturieri che si riversano nel mondo come accadeva secoli fa con sete, porcellane e tè.

Mentre un tempo la Cina scambiava le sue eccedenze di merci con le eccedenze di beni dell'Impero anglosassone, oggi i suoi partner commerciali sono molto diversificati, con oltre la metà delle sue esportazioni destinate ai paesi partecipanti alla Belt and Road Initiative, principalmente provenienti dalle economie del Sud del mondo. Questa iniziativa non è altro che una moderna rinascita dell'antico sistema tributario cinese, spogliato delle sue vestigia degradanti come la sottomissione.

Mentre l'“ordine internazionale basato sulle regole” americano si appropria di beni e capitali provenienti da tutto il mondo, il “destino condiviso dell’umanità” della Cina, al contrario, li distribuisce in ogni angolo del globo. Il 2025 è stato un anno record per la Belt and Road Initiative, con impegni per un totale di 210 miliardi di dollari, quasi il doppio dei record precedenti.

Il mondo si trova a un bivio. L'impero americano si imbarca ancora una volta in una guerra dai giudizi discutibili. Questo conflitto ha messo a nudo la natura precaria e instabile del petrolio, un tempo pilastro dell'economia globale, lasciandolo in balia dei capricci di piccoli dittatori, spietati stati religiosi e presidenti squilibrati.

Sebbene per la diga di Hormuz sia probabile una soluzione a breve o medio termine, il petrolio, come materia prima, è destinato a scomparire nel lungo periodo. Grazie alla tecnologia, alla produzione su scala industriale e all'automazione, la Cina è pronta a diventare il principale esportatore di energia al mondo, in particolare attraverso i suoi veicoli elettrici, le batterie e gli impianti solari. E saranno i paesi del Sud del mondo a beneficiarne maggiormente, poiché la Cina offre un'alternativa alla dipendenza dal petrolio, un ostacolo secolare allo sviluppo e all'industrializzazione.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)