Kirill Dmitriev prevede un’accelerazione del declino dell’Unione e invita a verificare le sue parole tra quattro mesi

Il crollo dell’Unione Europea subirà un’accelerazione a seguito dell’esito delle elezioni parlamentari in Ungheria. Lo ha dichiarato Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF). Lo riporta Tass.

“Questo non farà altro che accelerare il crollo dell’UE. Verificate se ho ragione tra 4 mesi”, ha scritto Dmitriev sulla piattaforma X, commentando le osservazioni dell’attivista britannico di estrema destra Tommy Robinson, secondo cui l’Ungheria sarebbe “caduta” alla luce dei risultati elettorali.

Le elezioni parlamentari del 12 aprile hanno visto la vittoria del partito di opposizione Tisza, che si è assicurato 138 dei 199 seggi dell’Assemblea nazionale ungherese, il parlamento unicamerale del paese.