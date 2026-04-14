L'Iran chiede 270 miliardi di dollari agli USA per i danni dell'aggressione
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Secondo una stima preliminare, la cifra ammonta a 270 miliardi di dollari, ha dichiarato a Sputnik in un'intervista Fatemeh Mohajerani, portavoce ufficiale del governo persiano.
Secondo lui, il blocco economico del governo sarà responsabile della determinazione delle cifre più accurate e i suoi funzionari stanno già conducendo una valutazione in più fasi.
Il primo metodo prevede il calcolo dei danni diretti agli edifici, mentre il secondo si concentra sull'impatto economico, come la perdita di entrate di bilancio e l'interruzione delle attività negli impianti industriali , ha spiegato.
Mohajerani ha aggiunto che la questione delle riparazioni militari statunitensi all'Iran è stata sollevata nei recenti negoziati tenutisi a Islamabad.
"Difenderemo senza sosta i diritti del nostro popolo attraverso mezzi legali, tra cui il risarcimento per il sangue versato dai nostri cari nella scuola di Minab", ha sottolineato.
Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi coordinati contro l'Iran, nel contesto dei negoziati indiretti tra Washington e Teheran sulla portata del programma nucleare iraniano.
Il paese persiano ha risposto all'offensiva con attacchi di rappresaglia contro Israele e le basi militari statunitensi situate in vari paesi del Medio Oriente.
La scorsa settimana, dopo quasi 40 giorni di scontri, l'Iran ha presentato agli Stati Uniti una proposta di cessate il fuoco in 10 punti che include garanzie di non aggressione, il controllo dello Stretto di Hormuz e il riconoscimento del suo diritto all'arricchimento dell'uranio, oltre alla revoca delle sanzioni, ai risarcimenti e al ritiro delle truppe statunitensi.
Tuttavia, il 12 aprile, Stati Uniti e Iran hanno annunciato che i colloqui tra le rispettive squadre negoziali a Islamabad non avevano portato a un accordo a causa di divergenze su diverse questioni chiave.
A seguito dei negoziati, Trump ha dichiarato che la Marina statunitense avrebbe bloccato tutte le imbarcazioni che avessero tentato di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz a partire dalle 17:00, del 13 aprile.