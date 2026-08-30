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"Il Venezuela rinascerà": il messaggio di Maduro dal carcere

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"Il Venezuela rinascerà": il messaggio di Maduro dal carcere

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Da Brooklyn, dove è rinchiuso dallo scorso 3 gennaio gennaio quando gli USA hanno bombardato Caracas e sequestrato il legittimo presidente del Venezuela, Nicolás Maduro ha fatto arrivare un messaggio al suo popolo. Il legittimo presidente venezuelano, catturato nella sua residenza di Caracas con un'operazione che lui definisce un rapimento, parla ai suoi nipoti, ai bambini, alla "gente nobile" che gli vuole bene. E lo fa con un tono che non ha niente della sfida, ma tutto dell'attesa di un uomo onesto che è cosciente di essere detenuto ingiustamente.

"Stiamo in piedi", scrive. "Il cuore pieno del vostro amore". Dice che quel che arriva fino a lui, tra le mura del carcere, è una catena di preghiere e di gesti concreti. Ringrazia per ogni parola, per ogni benedizione. E manda delle foto come un regalo piccolo, senza pretese, ma carico di significato.

Le sue parole non descrivono il peso dei giorni trascorsi come prigioniero dell'Impero. Raccontano invece di una certezza che il Venezuela rinascerà. Lui e Cilia, sua moglie che condivide con lui la detenzione, abbracciano da lontano. Con l'anima, dicono, e con una fede che nessuno può sequestrare.

Messaggio integrale in italiano:

Piccolo regalo di amore e speranza

Invio queste foto come un piccolo regalo a tutti i miei nipoti e nipoti, ai bambini e alle bambine, e a tutta la gente nobile che ci ama. Voglio che sappiate che siamo saldi, con il cuore pieno del vostro amore, quell'amore che ci arriva trasformato in preghiera, in azione permanente, in solidarietà e in sostegno vero. Infinite grazie per ogni parola, per ogni gesto, per ogni benedizione.

Godetevi questo piccolo regalo con gioia e speranza. Cilia e io vi abbracciamo per sempre, con l'anima rivolta a voi e con la fede intatta in Dio. Come dice l'apostolo Paolo: "Ma in tutte queste cose otteniamo una vittoria schiacciante grazie a colui che ci ha amati" (Rm 8,37). Continueremo forti, sereni e fiduciosi: Dio è con noi. Dio provvederà. Il Venezuela rinascerà.

Benedizioni.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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