VENEZUELA: NON COLPEVOLIZZATE LA VITTIMA

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di Roger D. Harris, Francisco Domínguez e María Páez Víctor, Popular Resistance

(12 agosto 2026)

«Niente è più facile che essere idealisti a spese degli altri». Karl Marx, 1858

Con il favore delle tenebre, l'esercito statunitense ha sequestrato il legittimo presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, e sua moglie — deputata dell'Assemblea Nazionale —, Cilia Flores de Maduro, il 3 gennaio 2026. Tra i danni collaterali si sono contati oltre 100 morti, inclusi civili e soldati cubani e venezuelani.

Questo attacco a sorpresa, e non provocato, ha violato in modo flagrante il diritto internazionale. La potenza egemone ha agito con la piena aspettativa di poter operare nell'impunità. Perfino i governi vicini di tendenza progressista, come quelli del Brasile e della Repubblica di Colombia, hanno espresso appena tiepide critiche. L'allora ministro degli Affari Esteri del Venezuela, Yván Gil, ha dichiarato: «Siamo soli». È questo il contesto in cui devono essere compresi gli avvenimenti successivi.

Questa atroce azione militare ha portato al culmine un quarto di secolo di macchinazioni degli Stati Uniti e dei loro alleati (particolarmente Canada e Regno Unito) contro il Venezuela: sanzioni soffocanti, confische di beni, isolamento diplomatico, cyberattacchi, tentativi di assassinio, invasioni di mercenari e la creazione di un governo parallelo fittizio. Durante i due mesi precedenti l'invasione, la Marina statunitense ha bloccato le spedizioni di petrolio. Ciononostante, l'impero non ha raggiunto il suo obiettivo di cambio di governo costituzionale.

La resilienza della rivoluzione ha costretto gli Stati Uniti a un'escalation del conflitto. Washington e i suoi alleati hanno fallito nel loro intento di distruggere il chavismo, il movimento fondato da Hugo Chávez e proseguito dal suo successore, Nicolás Maduro. La Repubblica Bolivariana del Venezuela non è crollata né è precipitata nel caos dopo la decapitazione della leadership. La pace interna ha prevalso.

L'opposizione di estrema destra, finanziata e sostenuta dagli Stati Uniti, non è riuscita a prendere il potere; al contrario, è rimasta ancora più emarginata e immersa nel disordine.

La direzione chavista del PSUV ha mantenuto una successione costituzionale fluida, con il giuramento della vicepresidenta Delcy Rodríguez come presidenta incaricata. L'unità dell'alto comando è rimasta salda, sostenuta dall'Assemblea Nazionale e dal Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ). Allo stesso modo, l'unione civico-militare, le comunas e le istituzioni chaviste di base hanno fornito il loro pieno appoggio al governo.

Avvalendosi della sua schiacciante superiorità militare, Washington ha avanzato un'offerta in stile mafioso: una proposta impossibile da rifiutare. Il segretario di Stato degli USA, Marco Rubio, ha chiamato Delcy Rodríguez in quel giorno di infamia e le ha posto un ultimatum: collaborare con gli Stati Uniti o affrontare la distruzione militare del paese e l'assassinio suo e di altri leader. Diverse versioni di questo scenario sono corroborate sia dalla stampa corporativa che da fonti chaviste.

Trump ha minacciato esplicitamente: «Siamo pronti a fare di peggio». L'alternativa era la devastazione che attualmente incombe sull'Iran, un paese con una capacità militare molto superiore. Con le forze statunitensi dispiegate in tutta la regione e di fronte alle sue coste, un confronto militare avrebbe significato l'annientamento, inclusa la distruzione dell'industria petrolifera. Rodríguez ha fatto ciò che qualsiasi leader responsabile avrebbe fatto date le opzioni esistenti: ha effettuato una ritirata tattica di fronte a una forza schiacciante.

Il Venezuela non si è arreso

Tutte le istituzioni dello Stato chavista e il potente universo di organizzazioni di base che sostengono la rivoluzione rimangono intatti. Tuttavia, l'imperialismo statunitense, puntando una pistola alla testa del governo, è in condizione di esercitare una coercizione sostanziale che porta a decisioni spiacevoli, come la deportazione di Alex Saab.

Queste concessioni riflettono pressioni che chi si trova all'esterno può solo immaginare. Il modo in cui deve rispondere il movimento di solidarietà è una questione centrale.

Sergio Rodríguez Gelfenstein, ex funzionario del governo di Chávez, descrive i negoziati attuali come un esercizio di preservazione nazionale essenziale. Sottolinea: «Ciò che è in gioco è la sopravvivenza dello Stato e della Repubblica; se si perdessero, il dibattito su qualsiasi altro tema risulterebbe banale». Come ha detto l'ex cancelliere venezuelano Jorge Arreaza, «ora tutto si negozia», e Washington si vede costretta a mantenere un interscambio costante e quotidiano con Caracas.

La riforma legislativa figurava da tempo nell'agenda di Nicolás Maduro. Ciononostante, le modifiche alle leggi che regolano lo sfruttamento degli idrocarburi e dei minerali solidi implicavano offrire condizioni generose al capitale internazionale per attrarre i tanto necessari investimenti esteri (qualcosa che anche la Repubblica di Cuba sta facendo).

La nuova legge di amnistia, un'altra iniziativa prevista, è uno strumento chiave per favorire la riconciliazione e privare i settori estremisti di argomenti per incitare alla violenza. La legge esclude rigorosamente «chiunque abbia commesso crimini di guerra, violazioni dei diritti umani, omicidio, narcotraffico o tradimento della patria».

Il governo mantiene negoziati con l'opposizione moderata. Queste successive tornate di dialogo sono state una costante durante la presidenza di Maduro.

Rodríguez ha consigliato prudenza e pazienza strategica. Va sottolineato che il nucleo della direzione chavista — la Forza Armata Nazionale Bolivariana, il Partito Socialista Unito del Venezuela e le organizzazioni comunali — si è mantenuto unito sotto un'enorme pressione, una pressione progettata precisamente per fratturare tale unità.

Obiettivi a lungo attesi

Gli Stati Uniti hanno cambiato posizione e, nella pratica, riconoscono la legittimità del governo venezuelano. Il progetto bolivariano non solo è rmasto in piedi e perdura, ma ha costretto il suo maggiore avversario a raggiungere un qualche tipo di intesa.

Dal 2019, gli Stati Uniti non permettevano transazioni con la Banca Centrale del Venezuela né con le principali banche statali. Le restrizioni statunitensi avevano precedentemente isolato il Venezuela dal sistema finanziario mondiale, impedendo l'accesso a transazioni denominate in dollari e ai canali finanziari degli USA. Sono riprese le vendite di petrolio agli Stati Uniti e parte dei proventi sta ritornando all'economia nazionale. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), dominato dagli USA, ha ripreso i suoi rapporti con la Repubblica Bolivariana del Venezuela. Rodríguez ha dichiarato che la nazione bolivariana non cerca prestiti dal FMI, bensì l'accesso ai propri fondi congelati.

Sebbene le sanzioni rimangano in gran parte in vigore, le licenze speciali e un allentamento temporaneo delle restrizioni economiche — destinato agli aiuti dopo i terremoti — hanno dato un certo respiro all'assediata economia venezuelana, facilitando al contempo il flusso di petrolio verso gli USA. Queste concessioni sono limitate e reversibili, motivo per cui la struttura generale della guerra economica statunitense rimane intatta. Ciononostante, questa situazione è preferibile al blocco petrolifero totale imposto poco prima dell'assalto del 3 gennaio.

La presidenta incaricata Delcy Rodríguez ha ribadito a più riprese la richiesta che la Repubblica Bolivariana del Venezuela sia liberata dalle sanzioni, sollecitando al contempo formalmente lo sblocco dei beni venezuelani all'estero per far fronte alla devastazione causata dai terremoti. Ha persino fatto appello a re Carlo III affinché restituisca le 31 tonnellate di oro venezuelano custodite dalla Banca d'Inghilterra.

Un panorama politico trasformato

La correlazione delle forze che la direzione venezuelana attuale si trova ad affrontare è sostanzialmente meno favorevole rispetto all'epoca di Chávez; risulta pertanto errato giudicare le sue concessioni sulla base di uno standard idealizzato dell'era chavista.

Alcuni settori internazionali invocano la figura di Chávez per screditare l'attuale direzione. Si trascura il fatto che, durante la presidenza di Chávez, il Venezuela vendeva petrolio quasi esclusivamente agli Stati Uniti, in un momento di grande dipendenza. Ignorando questo cambio di contesto, si scatenano gli infantilismi di sinistra nel sostenere che Chávez non abbia mai ceduto e che «non si negozia con il nemico», dimenticando il famoso consiglio che Fidel Castro gli diede durante il colpo di Stato del 2002: «Non ti immolare, Hugo».

Chávez ha governato durante un boom delle materie prime che ha dotato il progetto bolivariano di risorse per offrire benefici materiali oggi praticamente irraggiungibili a causa delle sanzioni. Il contesto geopolitico è cambiato considerevolmente dall'epoca di Chávez, specialmente sotto l'attuale «Dottrina Donroe». Dalla vittoria di Maduro nel luglio 2024, nessun candidato di sinistra ha vinto le elezioni in America Latina. La destra si è imposta nelle ultime sette elezioni presidenziali. Finché non si invertirà questa tendenza reazionaria generale, è probabile che si verifichino nuovi arretramenti.

Lo scopo e l'impatto cumulativo delle misure coercitive unilaterali e illegali sono stati quelli di erodere il sostegno pubblico al governo. Anni di sanzioni integrali — nonostante la ripresa economica del 2021-2025 dopo una contrazione del PIL di circa il 75% — hanno lasciato la Repubblica Bolivariana del Venezuela in una posizione vulnerabile. Attualmente, l'economia venezuelana opera a circa il 30% del suo livello precedente alle sanzioni.

Il governo della presidenta incaricata Rodríguez tenta di guadagnare tempo per recuperare l'economia, sebbene i terremoti del 24 giugno abbiano rappresentato un colpo terribile. Secondo le Nazioni Unite, i danni fisici diretti sono stimati in oltre 37 miliardi di dollari, il che rappresenta più di un terzo del prodotto interno lordo del Venezuela.

La maggior parte dei venezuelani desidera la pace interna e il ritorno alla prosperità, non un confronto con l'impero.

«L'unità è la cosa più importante: senza di essa niente è possibile; con essa tutto è possibile». Queste sono state le parole di Fidel Castro mentre organizzava la Rivoluzione Cubana nel 1956. La cosa più pericolosa per la sorella Rivoluzione Bolivariana è il suggerimento che l'attuale direzione abbia tradito la causa e che si possa fomentare una "terza via" veramente di sinistra per sostituirla. Sono sempre esistite fazioni in lotta all'interno del movimento bolivariano. Ma le decisioni politiche devono essere risolte, in ultima analisi, all'interno della stessa Repubblica Bolivariana del Venezuela, senza ingerenze internazionali.

Queste analisi della "terza via", che rifiutano sia Caracas che Washington, tendono a trascurare ciò che i venezuelani e le venezuelane potrebbero fare realisticamente in questa congiuntura storica: abbondano in critiche su ciò che non va, ma difettano di alternative praticabili.

Non molto tempo fa, figure dell'estrema destra fascista come María Corina Machado segnalavano «crepe e fessure nelle file chaviste» e pronosticavano «l'inizio di un'esplosione sociale» contro il governo venezuelano eletto. Ora, alcuni attivisti della solidarietà dicono la stessa cosa.

L'«essenza tragica» della disunione della sinistra in Bolivia dovrebbe servire da lezione e avvertimento su ciò che potrebbe accadere nella Nazione Venezuelana. La direzione chavista ne è dolorosamente consapevole; da qui il suo energico sforzo per stabilire il fronte unito più ampio possibile contro la colonizzazione statunitense. Lungi dall'essere traditori della causa, i Rodríguez e il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, rappresentano i chavisti più militanti: combattenti presenti fin dagli inizi stessi della rivoluzione.

Ciò che esige la solidarietà

La critica costruttiva e l'attivismo solidale non devono contrapporsi. Le opinioni dissidenti sono adeguate quando vengono contestualizzate e poste come parte di uno sforzo collaborativo per avanzare verso obiettivi comuni, e non come uno sfogo individualista.

Alcuni settori della sinistra si sono eretti a custodi della fede, giudicando negativamente da lontano la difficile e rischiosa ritirata tattica intrapresa dalla dirigenza bolivariana, nonostante abbia evitato un confronto militare suicida con l'imperialismo statunitense.

L'angoscia e la delusione della sinistra internazionale di fronte alle ritirate del Venezuela sono comprensibili. Ma il Sud Globale non è disposto a soddisfare le aspirazioni rivoluzionarie di chi vive nel cuore dell'impero. Quello, dev'essere chiaro, è compito di chi si trova al centro del potere.

Come ha detto un amico attivista venezuelano: «Voi gringos ci dite come fare la nostra rivoluzione quando il nostro problema è che voi non siete riusciti a fare la vostra».

I venezuelani determineranno il proprio cammino senza ingerenze straniere, né di destra né di sinistra. La solidarietà richiede sforzi di accompagnamento e sostegno, non di imposizione. Gli internazionalisti che vivono negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito devono concentrarsi principalmente sui nostri imperialisti. Tutte le altre contraddizioni sono secondarie.

Il movimento di solidarietà deve unirsi nella più ampia alleanza attorno alla difesa della sovranità nazionale e del diritto all'autodeterminazione, opponendosi fermamente alla farsa del processo a Nicolás Maduro e Cilia Flores a Nuova York, esigendo la revoca di tutte le sanzioni e reclamando la restituzione dei beni rubati.

(Un pueblo unido jamás será vencido).

Di:

Roger D. Harris è il fondatore della Rete di Solidarietà con il Venezuela in Nord America.

è il fondatore della Rete di Solidarietà con il Venezuela in Nord America. Francisco Domínguez è il segretario nazionale della Campagna di Solidarietà con il Venezuela nel Regno Unito.

è il segretario nazionale della Campagna di Solidarietà con il Venezuela nel Regno Unito. María Páez Víctor è la fondatrice del Circolo Bolivariano Louis Riel in Canada.

(Traduzione di Geraldina Colotti)

FONTE: https://countercurrents.org/2026/08/venezuela-dont-blame-the-victim/