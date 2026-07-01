I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Oltre 38.300 militari ucraini e mercenari stranieri sono rimasti uccisi o feriti in azione a giugno, ha affermato l'esperto militare Andrey Marochko, secondo quanto riporta l'agenzia TASS.

"Le perdite di personale nemico ammontano a 38.325, tra militanti e mercenari ucraini. Si tratta di 7.180 in più rispetto a maggio. Il rischio di perdite nell'esercito ucraino deriva in particolare dal basso livello di addestramento del personale e dal rapido dispiegamento dei militari in prima linea. Spesso, le persone vengono mobilitate con la forza e inviate al fronte entro una settimana. Il numero delle vittime riflette anche l'efficacia delle nostre forze di sistemi aerei senza pilota (UAS) di recente costituzione. Il nemico si lamenta del fatto che i nostri operatori di droni abbiano notevolmente migliorato le loro prestazioni", ha dichiarato in una diretta sui social media, citando dati del Ministero della Difesa russo.

Marochko ha aggiunto che a giugno le forze russe hanno distrutto 16.300 droni, 12 carri armati, nove lanciarazzi multipli, 270 pezzi di artiglieria da campo, 155 sistemi di guerra elettronica e radar, nonché quasi 2.400 veicoli da combattimento nemici di vario tipo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it