Trump lancia ultimatum agli Houthi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum agli Houthi in Yemen dopo che questi hanno attaccato due petroliere saudite che, secondo il movimento yemenita, violavano il blocco imposto nel Mar Rosso.

"Un anno fa, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco molto potente contro gli Houthi per aver interferito con il commercio e gli affari sparando contro le navi. Da allora, e durante tutto il nostro conflitto con l'Iran, si sono comportati in modo molto responsabile. Purtroppo, ora sono tornati alle loro vecchie abitudini, visto che ieri sera hanno sparato contro due navi saudite", ha scritto su Truth Social.

In questo contesto, il presidente ha indicato di sperare che il suo messaggio chiarisca che, se dovessero ripetere l'azione, Washington riterrà Teheran responsabile, "dato che gli Houthi sono un gruppo subordinato e/o un'organizzazione per procura dell'Iran", e pertanto "sarà inflitta una severa punizione militare" alla Repubblica Islamica e, naturalmente, agli stessi Houthi, nei confronti dei quali si è detto "molto deluso, poiché fino ad ora si erano comportati con grande professionalità e intelligenza".

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