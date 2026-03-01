Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. MondiSud
  • ASIA

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

Prima l'apartheid in Sudafrica, oggi il massacro a Gaza e l'assassinio di Khamenei. Chiediti sempre: da che parte stanno i "civilizzatori" dell'Occidente?

604
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)


di Fabrizio Verde

In queste ore tragiche e drammatiche, in rete c’è un video che brucia gli occhi e il cuore. È l'incontro del 1992 tra Nelson Mandela, reduce da 27 anni di prigione, e l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, la Guida della Rivoluzione Islamica dell'Iran, oggi barbaramente ucciso dagli attacchi congiunti di USA e Israele. L’ennesimo crimine imperialista che i popoli oppressi del mondo sono costretti a subire.

Guardatelo bene. Ascoltate le parole che escono dalla bocca di Madiba, l'icona globale della lotta all'apartheid. Lui, che per il mondo intero è un simbolo di pace e riconciliazione, si rivolge all'Ayatollah Khamenei chiamandolo "my leader". Il mio leader.

Perché? Ce lo spiega la storia, quella vera, non quella riscritta dai vincitori. Mandela non era un ingenuo. Sapeva che la libertà si conquista con il sangue, il sacrificio e la lotta. Sapeva riconoscere chi, dall'altra parte del mondo, aveva combattuto la sua stessa battaglia.

La Rivoluzione Islamica dell'Iran non era per lui un nemico da demonizzare, ma un "esempio ineccepibile di lotta vittoriosa contro l'oppressione". L'Iran era stato la prima nazione a rompere le relazioni con il regime razzista sudafricano, a sostenere la lotta del popolo nero. Quando Mandela era in catene, in quella cella umida e fredda, aveva sentito parlare di un popolo, guidato dall'Imam Khomeini, che aveva rovesciato uno scià despota e sostenuto dagli stessi poteri che sostenevano l'apartheid.

Andò a Teheran proprio per chiedere: "Come avete fatto?". E la risposta che ricevette fu la chiave: "Il segreto è diventare una cosa sola con il cuore e la mente della gente".

Oggi, gli stessi poteri che hanno armato e sostenuto il regime dell'apartheid hanno ucciso l'uomo che Mandela chiamava leader. Lo hanno fatto mentre lo stesso identico massacro si consuma a Gaza, dove un altro popolo vive l'apartheid e il genocidio, come denunciava con forza Mandela stesso, che diceva: "La lotta per la libertà in Sudafrica e in Palestina è la stessa".

Questo video non è un reperto storico. È un test. Ti dice da che parte stai. Dalla parte degli oppressori, che oggi piangono la morte di un "nemico" e festeggiano, o dalla parte degli oppressi, che come Mandela sanno riconoscere un compagno di lotta, anche a migliaia di chilometri di distanza.

L'Iran è stato colpito, un leader della resistenza è stato ucciso. Ma la lezione di Mandela, quella che imparò dagli ayatollah, resta: finché ci sarà un popolo che si unisce al cuore e alla mente della sua gente, nessuna bomba potrà mai spegnere la rivoluzione.

Nelson Mandela lo sapeva. Ecco perché, in quel video, inchina la testa di fronte a un grande uomo. Oggi, quel grande uomo è stato martirizzato. Ma la sua lotta continua.

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA Analisti cinesi: guerra aerea e ritorsioni missilistiche, così si evolve il conflitto con l’Iran

Analisti cinesi: guerra aerea e ritorsioni missilistiche, così si evolve il conflitto con l’Iran

  • 28 Febbraio 2026 15:32

All’alba di sabato Stati Uniti e Israele hanno dato il via a una forte ondata di attacchi contro l’Iran, provocando una rapida risposta di Teheran contro obiettivi israeliani e basi militari...

ASIA Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

  • 28 Febbraio 2026 14:56

Il Ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez, ha espresso la ferma condanna dell'isola tramite il suo account X per gli attacchi a tradimento perpetrati il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti...

ASIA Il NYT rivela quale risposta iraniana gli USA temono di più

Il NYT rivela quale risposta iraniana gli USA temono di più

  • 23 Febbraio 2026 16:50

Gli Stati Uniti e i loro alleati temono che l'Iran possa ricorrere a gruppi militari regionali per attaccare obiettivi statunitensi in Europa e Medio Oriente se Washington decidesse di lanciare un'operazione...

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25

di Fabrizio Verde Proviamo per un momento a fare un esercizio di immaginazione. Immaginiamo che Vladimir Putin convochi i suoi generali e, circondato da consiglieri in divisa, annunci che la Russia sta...

RUSSIA Putin esprime solidarietà a Pezeshkian ed elogia il sostegno popolare al governo iraniano

Putin esprime solidarietà a Pezeshkian ed elogia il sostegno popolare al governo iraniano

  • 16 Gennaio 2026 18:40

In un momento delicato per la Repubblica Islamica, la telefonata del Presidente russo Vladimir Putin al suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian ha rappresentato molto più di un gesto diplomatico...

Le più recenti da MondiSud

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

21 Febbraio 2026 15:25
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

31 Gennaio 2026 16:33
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

15 Gennaio 2026 18:48
Sanzioni, petrolio e Machado: le tre grandi menzogne sul Venezuela che Trump ha involontariamente smascherato

Sanzioni, petrolio e Machado: le tre grandi menzogne sul Venezuela che Trump ha involontariamente smascherato

11 Gennaio 2026 19:49
Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

04 Gennaio 2026 16:56
Venezuela 1999-2026: un quarto di secolo sotto attacco USA e oggi sotto le bombe

Venezuela 1999-2026: un quarto di secolo sotto attacco USA e oggi sotto le bombe

03 Gennaio 2026 19:38
Da Guaidó a "la Sayona": Maduro bolla i pupazzi USA e denuncia l'assedio per le risorse

Da Guaidó a "la Sayona": Maduro bolla i pupazzi USA e denuncia l'assedio per le risorse

27 Dicembre 2025 17:00
Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

15 Dicembre 2025 15:49
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Larijani: l'Iran colpirà Stati Uniti e Israele "con una forza mai sperimentata prima"

31353
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

24558
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

16795
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

16079
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14000
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

12726
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

11848
CINA

Aggressione all'Iran di Usa e Israele. La prima reazione ufficiale della Cina

11716
ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

EUROPA

Orban: Ucraina sta commettendo un crimine bloccando Druzhba durante gli attacchi all'Iran

ASIA

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

NORD-AMERICA

Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

ASIA

POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

MEDITERRANEO

Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

AMERICA LATINA

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica di Francesco Santoianni Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

  • 01 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione" di Michele Blanco La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti