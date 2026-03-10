Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. MondiSud

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Il Vecchio Continente scopre il prezzo della sua sudditanza: la guerra voluta dalla coalizione Epstein non è solo un'aggressione all'Iran, ma l'ultimo atto per blindare l'ordine unipolare. E Bruxelles, che ha chiuso con Mosca per obbedienza, oggi paga il conto più caro di tutti

890
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa


di Fabrizio Verde

C'è un'ombra che si allunga sul Vecchio Continente e non è solo quella della crisi energetica. Mentre i riflettori dei media occidentali restano puntati sulle presunte "spaccature" interne all'Unione, la tempesta perfetta si sta addensando altrove, e precisamente in Medio Oriente. A lanciare l'allarme, con il tono misurato di chi è abituato a maneggiare miliardi, è il direttore generale del Meccanismo Europeo di Stabilità, Pierre Gramegna. Da Bruxelles, nella grigia routine di una conferenza stampa, ha dipinto uno scenario che farebbe tremare i polsi a qualsiasi analista: la guerra innescata dall'offensiva congiunta di Stati Uniti e Israele (la coalizione Epstein) contro l'Iran non è solo una tragedia umanitaria, ma sta già riscrivendo le sorti economiche dell'Europa.

Fino a poche settimane fa, racconta Gramegna, i mercati guardavano al Vecchio Continente con un certo ottimismo. Gli investitori strizzavano l'occhio ai titoli europei, azioni e obbligazioni sembravano un porto sicuro. Poi è bastato l'accendersi delle ostilità scatenate dal proditorio attacco della coalizione Epstein alla Repubblca Islamica, lo scorso 28 febbraio, e quella fiducia si è come congelata. Il conflitto, ha spiegato il direttore, ha frenato bruscamente quel timido risveglio. Il motivo? La solita, vecchia, maledetta dipendenza energetica. L'Europa è un gigante dai piedi d'argilla che ha bisogno di energia proveniente da fornitori esterni al blocco per far battere il suo cuore industriale, e quando in Medio Oriente si alza la polvere, in Europa si fermano le fabbriche, specialmente dopo che si è masochisticamente rinunciato all’energia a basso costo fornita dalla Federazione Russa.

I numeri parlano chiaro e non hanno bisogno di interpretazioni: le Borse europee hanno perso terreno per circa il 9%, mentre il petrolio è schizzato verso l'alto di un buon 40%. Ma è sul fronte del gas che la situazione diventa incandescente: i prezzi sono letteralmente esplosi, con un balzo vicino al 90%. Un colpo durissimo per famiglie e imprese. In tutto questo, l'euro arretra rispetto al dollaro, indebolendo ulteriormente il potere d'acquisto del continente. E la Banca Centrale Europea, che fino a ieri sembrava intenzionata a rallentare la stretta monetaria, ora si trova a dover rivedere i piani: gli investitori scommettono su un nuovo rialzo dei tassi entro fine anno. Tradotto: finanziarsi costerà di più per tutti, Stati in testa, con il rendimento dei titoli tedeschi che ha già segnato un rialzo significativo.

Gramegna prova a gettare acqua sul fuoco ricordando che l'Europa ha imparato qualcosa dalla crisi passata, che avrebbe costruito capacità di resistenza. Ma è lo stesso dirigente a mettere in guardia: se il conflitto dovesse trascinarsi, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente in peggio. Il mercato è un animale nervoso, e la geopolitica il suo padrone più crudele.

Ma cosa muove davvero le fila di questa guerra? Mentre in Europa si contano i danni collaterali, da Teheran arriva una lettura spietata e lucida delle reali motivazioni del conflitto. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, non usa giri di parole: l'obiettivo primario dell'aggressione statunitense e israeliana, giunta ormai all'undicesimo giorno, è impadronirsi delle riserve petrolifere dell'Iran. Un'accusa pesante, che Baghaei suffraga citando nientemeno che un articolo della stampa nordamericana, un pezzo apparso su Fox News e pubblicamente avallato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

L'articolo in questione delinea una strategia chiara: dopo il sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro, che di fatto ha aperto le porte di Caracas al controllo energetico statunitense, e con la tradizionale influenza sui Paesi del Golfo, l'Iran rappresenterebbe l'ultimo tassello del puzzle per il dominio totale di Washington sull'energia mondiale. L'Iran è descritto come il "pezzo finale" di un disegno che mira a mettere le mani su tutte le principali fonti di approvvigionamento. Se Teheran cadesse sotto il controllo economico statunitense, la Cina si troverebbe tagliata fuori dall'accesso al petrolio scontato iraniano e venezuelano, costretta a rifornirsi sul mercato globale a prezzi maggiorati, frenando di fatto la sua ascesa tecnologica.

Non è solo una guerra per procura o per ragioni ideologiche, insiste Baghaei: è una guerra per il controllo delle materie prime, per il diritto di decidere chi possa accedere all'energia e a che prezzo. L'Iran, in questa lettura, non sta difendendo solo i propri confini da quella che definisce a giusta ragione come una "brutale guerra di aggressione", ma sta difendendo un principio di sovranità che riguarda l'intera comunità internazionale. E i primi segnali si vedono già: la produzione e il trasporto di idrocarburi nell'intera regione sono stati pesantemente compromessi, e Teheran ha già avvertito che un'ulteriore escalation potrebbe far schizzare il prezzo del petrolio verso vette mai raggiunte prima. La posta in gioco, insomma, è altissima. E mentre a Bruxelles si discute di aria fritta in base a un liberismo sempre più vetusto e anacronistico, in Medio Oriente si sta decidendo se il mondo che verrà sarà ancora a trazione unipolare - quella di chi controlla l'energia - o se davvero potrà nascere definitivamente quel multipolarismo di cui tanto si parla ma che qualcuno è disposto a tutto per soffocare sul nascere.

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA 9 milioni di iraniani avvelenati: attacco chimico della Coalizione Epstein (VIDEO)

9 milioni di iraniani avvelenati: attacco chimico della Coalizione Epstein (VIDEO)

  • 10 Marzo 2026 17:41

Mentre i riflettori del mondo si accendono selettivamente su alcune crisi, altre tragedie vengono deliberatamente lasciate nell'ombra. Il video che trovate di seguito mostra le conseguenze di uno degli...

AMERICA LATINA La dottrina Milei: liberismo selvaggio e guerrafondaio: "Sono orgoglioso di essere il presidente più sionista del mondo"

La dottrina Milei: liberismo selvaggio e guerrafondaio: "Sono orgoglioso di essere il presidente più sionista del mondo"

  • 10 Marzo 2026 17:13

C'è una foto che circola in queste ore sui social argentini e dice più di qualsiasi analisi politica. Ritrae Manuel Adorni, l’influente capo di gabinetto del governo Milei, in visita...

EUROPA L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

  • 10 Marzo 2026 16:35

La seconda vicepresidente e ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Díaz, ha dichiarato che il cancelliere tedesco Friedrich Merz appartiene a una generazione di leader dell'Unione Europea (UE) "che...

ASIA "Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

"Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

  • 09 Marzo 2026 18:12

Matt Schlapp, potente lobbista conservatore e uomo di punta del movimento MAGA, ha toccato un punto così basso che scendere ulterioremente sarebbe difficile. La sua ultima uscita? Suggerire, con...

EUROPA Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

  • 09 Marzo 2026 17:33

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo l'immediata rimozione delle sanzioni dell'UE contro l'energia...

Le più recenti da MondiSud

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

07 Marzo 2026 21:31
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

01 Marzo 2026 16:36
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

21 Febbraio 2026 15:25
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

31 Gennaio 2026 16:33
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

15 Gennaio 2026 18:48
Sanzioni, petrolio e Machado: le tre grandi menzogne sul Venezuela che Trump ha involontariamente smascherato

Sanzioni, petrolio e Machado: le tre grandi menzogne sul Venezuela che Trump ha involontariamente smascherato

11 Gennaio 2026 19:49
Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

Nicolás Maduro Moros: storia di un dirigente del popolo

04 Gennaio 2026 16:56
Venezuela 1999-2026: un quarto di secolo sotto attacco USA e oggi sotto le bombe

Venezuela 1999-2026: un quarto di secolo sotto attacco USA e oggi sotto le bombe

03 Gennaio 2026 19:38
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Pezeshkian: "Chi ha l'illusione di distruggere l'Iran non sa nulla della storia"

132005
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

27759
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

19649
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

19473
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

17038
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

16770
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16090
ASIA

Le bambine di Minab, ri-uccise da propaganda e femminismo selettivo

14662
RUSSIA

Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

EUROPA

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

ASIA

Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

EUROPA

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

RUSSIA

"200 dollari o più": la fosca previsione dell'inviato del Cremlino sul petrolio

ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti