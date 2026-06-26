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Nicolás Maduro invia un messaggio di solidarietà dopo il terremoto in Venezuela

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Nicolás Maduro invia un messaggio di solidarietà dopo il terremoto in Venezuela

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Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, rapito dagli Stati Uniti lo scorso 3 di gennaio, ha inviato mercoledì un messaggio di solidarietà alla popolazione colpita dal terremoto che ha devastato il suo Paese, invocando al contempo unità nazionale, calma e sostegno alle operazioni di soccorso.

In una dichiarazione rilasciata da New York, il presidente ha affermato che lui e sua moglie, la prima combattente Cilia Flores, hanno pregato per le famiglie colpite, i feriti e tutti coloro che soffrono le conseguenze del terremoto. Il messaggio è stato diffuso mentre proseguono incessantemente le operazioni di valutazione dei danni e di soccorso.

Maduro ha ribadito che la priorità in questo momento deve essere "massima unità, massima solidarietà e massima azione", esortando le comunità a prendersi cura dei bambini, degli anziani e dei malati, nonché a sostenere il lavoro delle squadre di soccorso.

Maduro e sua moglie sono stati sequestrati dalle forze militari e di intelligence statunitensi nelle prime ore del mattino del 3 gennaio 2016 a Caracas, durante l'operazione "Absolute Resolve". Attualmente, entrambi sono detenuti e sottoposti a procedimento giudiziario a New York con l'accusa, priva di prove, di traffico di droga e terrorismo.

Il presidente ha inoltre riconosciuto l'operato della Polizia Nazionale Bolivariana, delle Forze Armate Nazionali Bolivariane, della Protezione Civile, del personale medico, dei vigili del fuoco, degli operai e dei volontari impegnati nelle operazioni di soccorso.

"In questo momento difficile, chiediamo unità nazionale, serenità e gesti concreti di amore: aiutare, proteggere, condividere, sostenere e ricostruire", ha dichiarato il presidente venezuelano.

Maduro ha ribadito che il Venezuela ha affrontato altre prove nel corso della sua storia e ha assicurato che il Paese supererà questa emergenza "con fede, disciplina e solidarietà". Ha concluso il suo messaggio augurando protezione alla nazione ed esprimendo il suo sostegno alle comunità colpite dal terremoto.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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