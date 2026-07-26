Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

1083
Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Organizzazioni di quartiere, collettivi urbani e movimenti popolari afferenti all'universo chavista hanno manifestato nella giornata di sabato, per il secondo giorno consecutivo, in Plaza Bolívar a Caracas per esprimere il loro rifiuto della crescente presenza di Stati Uniti e Israele nel Paese, come riferisce il quotidiano messicano La Jornada. La manifestazione è culminata nel rogo delle bandiere di queste nazioni, un eloquente gesto simbolico di forte protesta.

Le manifestazioni nel centro di Caracas hanno infranto la consueta disciplina interna del chavismo, evidenzia il quotidiano. I portavoce dei collettivi hanno denunciato l'arrivo e la presenza di personale statunitense e israeliano come una violazione della sovranità nazionale, criticando al contempo l'utilizzo dell'emergenza umanitaria causata dal terremoto del 24 giugno per giustificare l'insediamento di delegazioni straniere legate all'imperialismo di Washington.

I manifestanti hanno anche calpestato le foto del presidente Donald Trump e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, su cui pende un mandato di arrestro della Corte penale internazionale, scandendo slogan come "Gringos, tornate a casa" e "Questa non è una missione umanitaria, è un'occupazione".

L'appello all'azione si è diffuso ampiamente sui social media nei giorni precedenti l'evento, con l'obiettivo di organizzare la manifestazione a un mese dal tragico terremoto. "La patria si difende. Contro la presenza yankee e sionista nella patria di Bolívar e Chávez", recitavano i manifesti digitali circolati in rete.

L'arrivo di personale straniero nella capitale e in altre regioni costiere è stato motivato dai due devastanti terremoti, di magnitudo 7.2 e 7.5 sulla scala Richter, che hanno colpito il Paese il 24 giugno. L'evento sismico, considerato il più grave da oltre un secolo, ha causato ingenti danni alle infrastrutture e provocato oltre 5.500 vittime, dando il via a una complessa operazione di soccorso e valutazione dei danni.

In seguito al disastro naturale, l'amministrazione guidata dalla presidente incaricata Delcy Rodríguez ha accettato l'invio di squadre internazionali di ricerca e soccorso, assistenza medica e supporto logistico. In questo contesto, Washington ha inviato contingenti militari e squadre di soccorso specializzate, mentre Tel Aviv ha facilitato l'arrivo di delegazioni (la cui composizione ha destato più di un sospetto) che hanno fornito assistenza medica e ingegneristica per la ricostruzione.

La presenza di funzionari e soccorritori israeliani sul campo è senza precedenti da quasi vent'anni, considerando che le relazioni diplomatiche tra Caracas e Israele erano state interrotte nel 2009.

Si tratta del primo sviluppo significativo all'interno del chavismo che contraddice la linea ufficiale, la quale, dall'aggressione militare statunitense del 3 gennaio, si è spostata dal contrasto all'egemonia statunitense a una posizione di cooperazione e dialogo - come evidenzia La Jornada - secondo il discorso attuato dal governo della presidente incaricata Delcy Rodríguez.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA La Rivoluzione cubana tra memoria e resistenza: il discorso di Díaz-Canel per il 26 luglio

La Rivoluzione cubana tra memoria e resistenza: il discorso di Díaz-Canel per il 26 luglio

  • 26 Luglio 2026 16:44

La Piazza della Rivoluzione di Pinar del Río questa mattina, 26 luglio 2026, era gremita di folla. ‘Vueltabajeros’ di tutti i settori si sono dati appuntamento per celebrare il 73esimo...

AMERICA LATINA Mision Verdad - La CIA sfata il mito dei brogli elettorali in Venezuela

Mision Verdad - La CIA sfata il mito dei brogli elettorali in Venezuela

  • 25 Luglio 2026 18:00

Mision Verdad La macchina propagandistica della Casa Bianca ha subito un cortocircuito informativo causato dal proprio peso burocratico. Nel tentativo di dare nuova linfa alla logora narrativa dell’«illegittimità»...

EUROPA Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

  • 24 Luglio 2026 19:51

Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di "rubare" alle principali aziende statunitensi e ha annunciato l'immediata apertura di un'indagine commerciale ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974,...

AMERICA LATINA Cosa resta da asfissiare a Cuba? L'ultimo obiettivo USA è il sistema sanitario

Cosa resta da asfissiare a Cuba? L'ultimo obiettivo USA è il sistema sanitario

  • 24 Luglio 2026 16:37

L'annuncio è caduto il 23 luglio, come ormai a cadenza settimanale. Marco Rubio, Segretario di Stato USA e principale artefice della politica di massima pressione contro L'Avana, ha firmato un nuovo...

NORD-AMERICA I testimoni smentiscono la versione dell'ICE riguardo l'omicidio di un cittadino messicano in Texas

I testimoni smentiscono la versione dell'ICE riguardo l'omicidio di un cittadino messicano in Texas

  • 23 Luglio 2026 17:24

Le testimonianze relative all'aggressione perpetrata dall'ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) hanno contraddetto la versione ufficiale presentata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna in...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

26 Luglio 2026 17:38
Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

26 Luglio 2026 15:59
Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

26 Luglio 2026 15:41
Lo Zimbabwe aderisce alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

Lo Zimbabwe aderisce alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

25 Luglio 2026 17:41
Putin e Tokayev: "Relazioni strategiche senza precedenti" tra Russia e Kazakistan

Putin e Tokayev: "Relazioni strategiche senza precedenti" tra Russia e Kazakistan

25 Luglio 2026 17:27
Come Minsk, come Bruxelles: Vucic sull'inganno occidentale a Mosca

Come Minsk, come Bruxelles: Vucic sull'inganno occidentale a Mosca

25 Luglio 2026 14:22
Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

24 Luglio 2026 19:51
L'UE approva meccanismo per la confisca e la vendita di petrolio russo preso dalle petroliere sequestrate

L'UE approva meccanismo per la confisca e la vendita di petrolio russo preso dalle petroliere sequestrate

24 Luglio 2026 16:57
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

14532
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

13887
ITALIA

Italia e vincolo esterno

11418
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

10869
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

10812
AMERICA LATINA

Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

8829
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8368
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Come il nuovo fascismo ci costringe a essere stranieri

8328
EUROPA

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

AMERICA LATINA

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

RUSSIA

Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

AMERICA LATINA

Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

AFRICA

Lo Zimbabwe aderisce alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

RUSSIA

Putin e Tokayev: "Relazioni strategiche senza precedenti" tra Russia e Kazakistan

RUSSIA

Come Minsk, come Bruxelles: Vucic sull'inganno occidentale a Mosca

EUROPA

Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream) di Fabrizio Verde Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

  • 21 Luglio 2026 21:41
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela di Geraldina Colotti Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela

Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela

  • 25 Luglio 2026 15:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti di Giuseppe Giannini Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

  • 25 Luglio 2026 10:00
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti di Michele Blanco Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

  • 24 Luglio 2026 12:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti