"Non si è imparato nulla": l'Iran accusa gli Stati Uniti del fallimento dei colloqui a Islamabad

Il ministro degli Esteri iraniano ha attribuito alle azioni degli Stati Uniti la responsabilità di aver ostacolato la positiva conclusione dei negoziati a Islamabad.

Seyed Abbas Araqchi ha fatto riferimento lunedì ai lunghi negoziati tenutisi sabato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione del Pakistan, sulla base della proposta iraniana in 10 punti, per porre fine in modo definitivo all'aggressione israelo-americana, sospesa per due settimane a partire da martedì.

«In intensi colloqui al più alto livello degli ultimi 47 anni, l'Iran si è impegnato in un dialogo in buona fede con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Ma quando stavamo per firmare il "Memorandum d'intesa con Islamabad", ci siamo scontrati con il massimalismo, tattiche volte a cambiare le regole e ostruzionismo», ha scritto Araqchi in X.

Scrivendo che "non abbiamo imparato nulla", il ministro degli esteri persiano ha implicitamente affermato che Washington non ha tratto alcun insegnamento da decenni di scontri falliti con l'Iran.

«La buona volontà genera buona volontà. L'inimicizia genera inimicizia», ha ammonito il ministro iraniano, che faceva anch'egli parte della delegazione negoziale a Islamabad.

La delegazione iraniana, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, ha dichiarato che le eccessive richieste degli Stati Uniti hanno impedito ai colloqui di raggiungere i risultati sperati.

La delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente JD Vance, ha dichiarato che l'Iran non ha accettato le richieste degli Stati Uniti di abbandonare completamente il suo programma nucleare, che Teheran insiste essere pacifico e privo di dimensione militare.

I negoziati si sono svolti pochi giorni dopo che il Pakistan, in qualità di mediatore di questo ciclo di colloqui, aveva annunciato che l'Iran e gli Stati Uniti avevano risposto positivamente al suo appello per la cessazione delle ostilità, iniziata il 28 febbraio in seguito all'aggressione israelo-americana contro l'Iran.

L'Iran ha accettato di avviare colloqui con gli Stati Uniti dopo che Washington ha indicato di essere disposta a negoziare sulla base delle condizioni generali poste dall'Iran per la fine della guerra, che includevano la non aggressione nei confronti dell'Iran e del Libano, il controllo iraniano dello Stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni contro l'Iran e la prosecuzione del programma nucleare pacifico iraniano, tra le altre questioni.

Tuttavia, non appena l'incontro a Islamabad si è concluso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripreso la sua retorica minacciosa, affermando che avrebbe bloccato lo Stretto di Hormuz verso il paese persiano, oltre a denunciare i continui attacchi israeliani contro il Libano.