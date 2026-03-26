Parlamento israeliano approva disegno di legge sulla pena di morte per i prigionieri palestinesi

La Commissione per la Sicurezza Nazionale della Knesset israeliana ha approvato un disegno di legge che autorizza l'esecuzione dei prigionieri palestinesi, votando a tarda notte del 24 marzo per approvare le ultime due votazioni necessarie a trasformare la bozza di legge in legge.

Il disegno di legge è stato presentato dal partito Otzma Yehudit del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir.

La deputata Limor Son Har-Melech, collega di partito di Ben Gvir e promotrice del disegno di legge, ha affermato che "la legge trasmette un messaggio chiaro e inequivocabile: chi sceglie di uccidere gli ebrei perché sono ebrei perde il diritto alla vita", definendola al contempo "un passo morale e necessario".

«Basta con il ciclo continuo di attacchi, incarcerazioni e rilasci. Questa legge ripristina la deterrenza, ripristina la giustizia e invia un messaggio chiaro e inequivocabile ai nostri nemici: il sangue ebraico non è a buon mercato. Continueremo a perseguire una politica intransigente contro il terrorismo fino alla vittoria», ha dichiarato Ben Gvir dopo il voto.

Secondo una dichiarazione di Otzma Yehudit, il disegno di legge passerà alla lettura finale la prossima settimana.

Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura nel marzo 2023 e ha superato la prima lettura ufficiale alla Knesset nel novembre 2025.

La legge necessita di altre due letture per essere approvata. Le esecuzioni saranno applicate solo ai palestinesi che uccidono o tentano di uccidere israeliani, e non ai soldati o ai coloni israeliani responsabili di crimini di guerra.

Ben Gvir, che ha assunto il controllo del sistema carcerario con l'avvento al potere del governo Netanyahu, ha a lungo sostenuto l'esecuzione dei palestinesi.

Il mese scorso, il canale televisivo israeliano Canale 13 ha riportato che il servizio penitenziario israeliano ha in programma di costruire un "centro di esecuzione". Secondo il servizio, la struttura è già stata ufficiosamente soprannominata "Il Miglio Verde israeliano", un riferimento al romanzo del 1996 sul braccio della morte, da cui è stato tratto un film nel 1999.

Tre guardie carcerarie avrebbero il compito di premere il grilletto all'unisono per impiccare un detenuto. La partecipazione sarebbe volontaria e i boia riceverebbero una formazione specifica, aggiunge il rapporto.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it