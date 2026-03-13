Pepe Escobar - Cina: Osservando il flusso dei missili

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il blocco di Hormuz potrebbe spezzare l'Occidente. Ma non spezzerà la Cina.

Andiamo subito al sodo: i BRICS sono in profondo coma. Fatta saltare in aria, almeno temporaneamente, dall'India – che per caso ospiterà il vertice dei BRICS più avanti quest'anno. Quando si parla di tempismo orribile.

L'India ha tradito, in sequenza, sia i membri a pieno titolo dei BRICS, Russia che l'Iran. Sigillando il suo allineamento con il Sindacato Epstein, Nuova Delhi ha dimostrato, senza ombra di dubbio, non solo di essere inaffidabile: anzi, tutta la sua elevata retorica di "guidare il Sud Globale" è crollata – per sempre.

I BRICS dovranno essere completamente rinnovati: persino il Gran Maestro Sergey Lavrov dovrà arrivare a questa conclusione ineludibile. Il triangolo originale di Primakov, "RIC", muore ancora una volta un altro giorno. Anche se l'India non venisse espulsa dai BRICS – potrebbe essere sospeso – "RIC" dovrà necessariamente essere tradotto come Russia-Iran-Cina, o addirittura "RIIC" (Russia-Iran-Indonesia-Cina).

Quando si parla di dove ci troviamo sulla Grande Scacchiera, il Prof. Michael Hudson lo sintetizza: "La grande finzione abilitante è sparita. L'America non sta proteggendo il mondo dagli attacchi di Russia, Cina e Iran. Il suo obiettivo a lungo termine di controllare il commercio mondiale del petrolio richiede un terrorismo continuo e una guerra permanente in Medio Oriente."

Qualunque cosa accada dopo, il terrorismo continuo in tutta l'Asia occidentale rimarrà – come nel Sindacato Epstein, per impotenza pervertita e pure e semplice ira, che scatena una Pioggia Nera sulla popolazione civile di Teheran perché gli iraniani si rifiutavano di cambiare regime.

Inoltre, il cuore della questione fino almeno alla metà del secolo è più chiaro che mai. O prevale il sistema eccezionalista del caos internazionale. Oppure sarà sostituito da uguaglianza guidata dal Sud Globale, con la Cina in testa dietro.

Questa è un'analisi in due parti sulle principali interazioni BRICS legate alla guerra contro l'Iran. Qui ci concentriamo sulla Cina. Prossimamente ci concentreremo su Russia e India.

Non sparate! Sono di proprietà cinese!

Speculazioni dell’inetto MICIMATT (complesso militare-industriale-congressuale-intelligence-media-accademia-think tank) sulle informazioni di intelligence statunitensi che "suggeriscono" che la Cina si stia preparando ad aiutare l'Iran sono, ancora una volta, la prova di come la sofisticazione cinese sfugga alle insignificanti "analisi" provenienti da Barbaria.

Prima di tutto: energia. Cina e Iran seguono un accordo 25ennale reciprocamente vantaggioso da 400 miliardi di dollari che di fatto intreccia investimenti in energia e infrastrutture.

A tutti gli effetti, lo Stretto di Hormuz è bloccato a causa del ritiro delle assicurazioni occidentali in preda al panico. Non perché Teheran l'abbia bloccata.

La Cina riceve il 90% del totale delle esportazioni di petrolio greggio iraniano; ciò rappresenta il 12% del totale delle importazioni cinesi. Il punto chiave è che la Cina ha ancora accesso alle esportazioni iraniane così come alle esportazioni di Arabia Saudita, Emirati, Kuwaiti, Qatar e Iraque: questo perché la partnership strategica Teheran-Pechino è infallibile, il che significa che le petroliere dirette in Cina possono attraversare lo Stretto di Hormuz avanti e indietro.

Pechino-Teheran ha negoziato un passaggio bilaterale sicuro, operativo da venerdì scorso, in quello che, a tutti gli effetti, è un corridoio marittimo cruciale e chiuso multilateralmente. Non c'è da stupirsi che sempre più petroliere ora inviano sui loro transponder le parole magiche “Chinese Owned”. Quello è il loro passaporto diplomatico navale.

Traduzione – questo è un punto di svolta colossale: la fine dell'egemonia talassocratica dell'Impero del Caos.

"Libertà di navigazione" in alcuni corridoi di connettività marittima ora significa "un accordo con la Cina". Di proprietà cinese, va bene; ma non europea, giapponese o nemmeno sudcoreana.

Quello che Teheran riceve, in abbondanza, è un aiuto cinese ad alta tecnologia per la guerra contro il Sindacato Epstein. E questo è iniziato anche prima della guerra.

La nave di intelligence cinese Liaowang-1, di nuova generazione per SIGINT (intelligence dei segnali) e tracciamento spaziale, naviga da settimane vicino alla costa dell'Oman, fornendo all'Iran informazioni elettromagnetiche in tempo reale sui movimenti navali e aerei del Sindacato Epstein.

Questo spiega in grande misura la precisione millimetrica della maggior parte degli attacchi iraniani.

Il Liaowang-1, scortato da cacciatorpediniere di tipo 055 e tipo 052D, trasporta almeno cinque cupole radar e antenne ad alto guadagno, tracciando con precisione almeno 1.200 bersagli aerei e missilistici simultaneamente utilizzando algoritmi di reti neurali profonde. La portata dei suoi sensori è di circa 6.000 chilometri.

La bellezza è che quei sensori possono tracciare sia un satellite cinese che un operatore americano.

Traduzione: la Cina sta aiutando il suo partner strategico senza sparare un solo colpo, semplicemente navigando su una piattaforma di sorveglianza per l'elaborazione di reti neurali in acque internazionali.

Quindi sì: la Cina sta registrando la guerra, dal vivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

A complemento del Liaowang-1, oltre 300 satelliti Jilin-1 registrano letteralmente tutto, costituendo un enorme database ISR dell'Impero del Caos in azione.

Non ci sarà alcuna conferma ufficiale né da Teheran né da Pechino. Ma le informazioni dell’intelligenza da vivo cinesi, trasmessi su Beidou, erano certamente cruciali per Teheran nel distruggere completamente l'infrastruttura della 5ª Flotta statunitense in Bahrain – un centro completo di radar, intelligence e database, e la spina dorsale dell'egemonia statunitense in Asia occidentale.

Questo capitolo della guerra, affrontato proprio all'inizio, rivela come Teheran abbia colpito al cuore il potere imperiale che mirava a controllare i punti strategici e il transito energetico, negando così all'Impero del Caos l'accesso a essi.

Per quanto possa sembrare sbalorditivo, quello che stiamo osservando, in tempo reale, è l'Iran che nega punti chiave di strozzatura marittima, porti e corridoi di connettività navale all'Impero del Caos. Per il momento, si tratta del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz. Presto potrebbe essere, con l'aiuto degli Houthi yemeniti, anche il Bab-al-Mandeb.

Ora questo è un cambiamento totale che porta benefici non solo alla Cina ma anche alla Russia – che deve mantenere aperte le sue rotte di esportazione marittime.

Con denaro, pronti a partire all’est

Ora seguiamo il denaro. La Cina detiene 760 miliardi di dollari in titoli di Stato statunitensi. Pechino ha ordinato a tutto il suo sistema bancario di vendere i propri Tesori come se non ci fosse un domani, e allo stesso tempo di accumulare oro.

Cina e Iran commerciano già in yuan. D'ora in poi, il laboratorio BRICS che sperimenta sistemi di pagamento alternativi deve raggiungere la velocità di fuga. Questo comporta tutti i meccanismi testati – dalla paga BRICS all'Unità.

Poi c'è l'esodo di denaro in arrivo. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait stanno già "esaminando" ogni accordo – losco o meno – che hanno raggiunto con Washington. Collettivamente, controllano non meno di 2 trilioni di dollari in investimenti statunitensi: titoli di Stato, partecipazioni tecnologiche della Silicon Valley, immobili, tutto il pacchetto.

Uno tsunami di denaro sta iniziando a invadere l'Asia orientale. La meta preferita, così com'è, è la Thailandia – non Hong Kong. Questo arriverà – e ancora una volta – porterà un enorme vantaggio alla Cina, poiché Hong Kong è uno dei nodi chiave dell'area metropolitana della Baia, insieme a Shenzhen e Guangzhou.

Le riserve strategiche e commerciali di greggio della Cina sono sufficienti fino a 4 mesi. Inoltre, le importazioni di greggio e gas naturale possono essere aumentate, via mare e tramite gasdotti, da Russia, Kazakistan e Myanmar.

Quindi un mix di riserve strategiche sufficienti; diverse fonti di rifornimento; e "lo spostamento della domanda dal petrolio all'elettricità" rientrano ancora una volta nella resilienza cinese. Il blocco di Hormuz potrebbe spezzare l'Occidente. Ma non spezzerà la Cina.