Perché il petrolio non esplode (ancora)? Il ruolo di BlackRock e l'effetto "paura" || Intervista al Prof. Alessandro Volpi (VIDEO)
La Crisi di Hormuz: Perché i prezzi non esplodono ancora? Una mega-recessione è alle porte?
In questa intervista al Prof. Alessandro Volpi, condotta da Loretta Napoleoni, esploriamo il paradosso energetico attuale: lo Stretto di Hormuz è bloccato, ma il Brent resta apparentemente, molto apparentemente, sotto controllo.
Il Prof. Volpi ci aiuterà a comprendere questi 4 punti essenziali nello scenario economico-finanziario attuale
1. Il fattore paura: Perché lo spettro della recessione funge, paradossalmente, da calmiere.
2. La questione Geopolitica: La strategia di Trump tra nuovi sussidi di guerra e la necessità di sdoganare il petrolio russo e iraniano.
3. Il ruolo della Cina: Pechino sfida il petrodollaro e si posiziona come nuovo arbitro del Medio Oriente?
4. Il rebus Finanza: Come BlackRock e i grandi fondi stanno frenando la speculazione per salvare il debito USA (ma fino a quanto possono arginare la speculazione?)
BUONA VISIONE!