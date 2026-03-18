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Una normale giornata dell'economia cinese

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Una normale giornata dell'economia cinese

 

Dai giornalisti del Quotidiano del Popolo

Scena 1: All’alba nel porto di Zhoushan (5:00 di mattina)

Mentre l'alba sorge sul porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia del Zhejiang, nella Cina orientale, la brezza marina trasporta i suoni di un'industria che si risveglia. Un imponente bucket-wheel reclaimer entra in azione, lavorando il minerale di ferro appena giunto dal Brasile. Il minerale viaggia lungo nastri trasportatori fino a un terminal di carico, dove un caricatore navale trasferisce con precisione il carico nella stiva di una nave mineraria.

Il porto di Ningbo-Zhoushan, il porto merci più trafficato al mondo da 17 anni consecutivi, ha movimentato oltre 1,4 miliardi di tonnellate nell'ultimo anno. Il suo volume di traffico giornaliero si attesta in media a circa 3,9 milioni di tonnellate, l'equivalente di 45 tonnellate ogni secondo. Questa attività riflette una realtà più ampia: in tutta la Cina, oltre 2.900 ormeggi capaci di accogliere navi di stazza superiore alle 10.000 tonnellate facilitano un flusso costante di merci, collegando l'economia cinese ai mercati globali.

Il motore economico della Cina pulsa con uno slancio straordinario.

Nel giro di un solo minuto, la Cina genera oltre 200 milioni di yuan (29,13 milioni di dollari) di PIL e movimenta oltre 80 milioni di yuan in importazioni ed esportazioni di merci.

Nel giro di un'ora vengono prodotti oltre 2 milioni di capi d'abbigliamento e raccolti più di 30.000 chilogrammi di colture da mietitrebbie intelligenti.

Nel giro di un giorno la Cina fonde oltre 3,9 milioni di tonnellate di acciaio e produce più di 90.000 veicoli.

Durante il periodo del 14° Piano Quinquennale (2021-2025), l'economia cinese ha compiuto quattro balzi consecutivi, registrando un tasso di crescita medio annuo del 5,4 per cento, il più elevato tra le principali economie globali.

Scena 2: Staffetta dell'innovazione nel Delta del Fiume Azzurro (14:00)

Nel Delta del fiume Yangtze è in atto un'iniziativa collaborativa nel campo della tecnologia robotica umanoide. Presso l'Università Jiao Tong di Shanghai, il ricercatore associato Yan Weixin, dell'Istituto di Robotica, afferra una provetta, preleva del liquido e lo agita delicatamente. Poco distante, un braccio robotico umanoide ne imita ogni minimo movimento.

A due ore di distanza, a Suzhou – nella provincia dello Jiangsu, nella Cina orientale – Li Qian, vicedirettore generale di Leaderdrive (azienda specializzata nella produzione di componenti robotici di precisione), sta esaminando un riduttore armonico impiegato nell'articolazione del gomito di un robot umanoide, studiando soluzioni per renderlo più leggero ed efficiente.

In qualità di maggior produttore di robot al mondo, la Cina detiene oltre 190.000 brevetti validi nel settore della robotica, pari a circa due terzi del totale globale.

Secondo Qiao Hong, accademica dell'Accademia Cinese delle Scienze, il rapido sviluppo dell'industria robotica umanoide in Cina è trainato dal sistema industriale del Paese – il più completo al mondo – dalla vastità degli scenari applicativi disponibili e da un approvvigionamento energetico affidabile.

In un giorno, la stazione spaziale cinese orbita attorno alla Terra 16 volte, consentendo agli astronauti di assistere a 16 magnifiche albe e tramonti.

In un giorno, la Rete di Supercalcolo cinese elabora oltre un milione di chiamate API.

In un giorno, migliaia di brevetti per invenzioni vengono concessi in tutto il Paese.

Nel 2025, gli investimenti cinesi in ricerca e sviluppo hanno rappresentato il 2,8% del PIL nazionale e il Paese è entrato per la prima volta nella top 10 mondiale dell'Indice Globale dell'Innovazione. Ciò testimonia inequivocabilmente la potente vitalità della Cina.

Scena 3: Vivacità serale – Guangzhou e Shanghai (18:00)

Lungo le rive del Fiume delle Perle a Guangzhou, le folle si radunano. A bordo di un battello turistico, un visitatore straniero di nome Nazer e la sua famiglia indicano con entusiasmo la Canton Tower, splendidamente illuminata: uno dei simboli iconici di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. Dall'assaporare le carni arrosto in stile cantonese nei ristoranti locali al gustare una tazza di caffè aromatico, la famiglia di Nazer si è ormai integrata nel tessuto della vita quotidiana in Cina.

Nel frattempo, presso una mensa di quartiere in Jiangyuan Road a Shanghai, il profumo di piatti appena preparati riempie l'aria. La cliente abituale Sun Yuhua fa il suo ingresso tenendo per mano il marito.

«Grazie a una cucina casalinga e dai prezzi accessibili, ci sentiamo appagati dal nostro pasto, e questo rassicura anche i nostri figli», afferma Sun.

Dietro il vibrante splendore della vita urbana si celano la resilienza e il potenziale dell'economia cinese, a dimostrazione di come l'apertura del Paese generi opportunità condivise per il mondo intero.

Negli ultimi cinque anni, la Cina ha collegato ogni contea delle regioni precedentemente povere tramite autostrade; le strade asfaltate hanno raggiunto ogni villaggio e i segnali di telecomunicazione hanno coperto ogni angolo del territorio. Questi traguardi hanno consolidato i risultati ottenuti nell'eradicazione della povertà, dimostrando al mondo intero che la povertà non è una sfida insormontabile.

Dall'inizio di quest'anno, alti leader stranieri si sono recati in Cina in successione per esplorare opportunità commerciali. Nel frattempo, i turisti stranieri sono accorsi in massa in Cina per celebrare la Festa di Primavera, immergersi nelle tradizioni locali e toccare con mano una nazione prospera, aperta e inclusiva.

Nel 2025, la Cina ha importato merci per un valore di 18.480 miliardi di yuan, confermando la propria posizione di secondo mercato di importazione al mondo per il diciassettesimo anno consecutivo. Ciliegie dal Cile, durian dalla Malesia, farina dal Kazakistan e prodotti di bellezza dalla Francia: il mondo intero sta condividendo i benefici della crescita del mercato cinese.

Nel 2025, la Cina ha accolto oltre 150 milioni di visitatori stranieri, i quali hanno generato una spesa superiore ai 130 miliardi di dollari all'interno del Paese. La Cina ha concesso l'esenzione unilaterale dal visto a 50 nazioni, mentre gli accordi per il transito senza visto coprono ora 55 Paesi. L'esperienza di "sentirsi cinesi" è diventata una nuova tendenza globale, offrendo alle persone di tutto il mondo nuove occasioni di svago e di risonanza culturale.

Nel corso del periodo del 14° Piano Quinquennale, la Cina ha contribuito per circa il 30% alla crescita economica globale.

"L'attrattiva della Cina per gli investimenti esteri risiede non solo nelle enormi dimensioni del suo mercato, ma anche nell'elevata qualità di tale mercato", ha affermato Jiang Ying, Presidente di Deloitte China. In misura crescente, le imprese straniere considerano la Cina una fonte di innovazione e di ricerca e sviluppo, utilizzando le innovazioni sviluppate in loco per servire i mercati globali.

Ogni 24 ore, l'economia cinese infonde nuovo slancio allo sviluppo globale.

Guardando al periodo del 15° Piano Quinquennale (2026-2030), una conclusione emerge con sempre maggiore chiarezza tra le incertezze del panorama globale: nonostante un contesto internazionale complesso, l'economia cinese continuerà a orientarsi verso una qualità superiore e nuovi motori di crescita, offrendo l'energia più stabile, affidabile e positiva a un mondo che si trova ad affrontare turbolenze e cambiamenti.

Porto di Ningbo-Zhoushan, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto/Zheng Kaixia)

Robot umanoidi esposti al Shanghai Science and Technology Museum. (Foto/Wang Chu)

Turisti stranieri cucinano piatti cantonesi in un parco a Guangzhou, nella provincia del Guangdong, sud della Cina. (Foto/Wu Wenjun)

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