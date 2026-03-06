Abbonati / Sostienici
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

 

di He Yong, Ardak, Quotidiano del Popolo

Nel pieno dell'inverno, una leggera nevicata ha ricoperto i vasti campi di cotone della contea di Xayar, nella prefettura di Aksu, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale.

All'interno della sua casa, l'agricoltore Ababekri Memet sorrideva mentre controllava i dati del raccolto sul suo cellulare. "La coltivazione del cotone richiede ora meno manodopera e i profitti sono molto più stabili", ha commentato.

Secondo un bollettino sulla produzione di cotone del 2025 pubblicato dall'Ufficio Nazionale di Statistica cinese, nello Xinjiang, la principale regione produttrice di cotone del Paese, la produzione ha raggiunto i 6,165 milioni di tonnellate, superando per la prima volta la soglia dei 6 milioni di tonnellate e rappresentando il 92,8% del totale nazionale.

L'evoluzione dalla raccolta manuale alle operazioni meccanizzate, e da una singola coltura a una filiera industriale completa, riflette il costante progresso dell'industria del cotone verso una maggiore intelligenza e un valore più elevato.

Sebbene non sia alta stagione, l'attività è frenetica nel capannone delle macchine di Ababekri, dove lui e suo fratello si occupano della manutenzione del loro parco macchine: 12 trattori, tre trattori ad alta potenza, una raccoglitrice di cotone e tre irroratrici specializzate. "Ora sono la spina dorsale del nostro lavoro", ha osservato.

Nel 2007, la famiglia di Ababekri piantò 6,67 ettari di cotone. "La nostra maggiore preoccupazione era la stagione del raccolto: trovare raccoglitori e l'aumento dei salari assorbivano quasi il 30% del nostro reddito", ha ricordato. A quel tempo, i campi erano pieni di braccianti.

Gli irroratori specializzati sono 50 volte più efficienti del lavoro manuale, mentre le operazioni di diradamento e fertilizzazione possono essere eseguite con precisione. La raccolta è dominata da raccoglitrici di cotone ad alta efficienza.

"In passato, la raccolta su 6,67 ettari richiedeva 12 persone per due mesi. Ora, una sola macchina raccoglie 333 ettari in soli 12 giorni", ha spiegato.

I dati dell'ufficio per l'agricoltura e gli affari rurali della contea di Xayar mostrano che la contea ora dispone di 54.700 macchine agricole, mantenendo un tasso di meccanizzazione della coltivazione del cotone superiore al 95% per cinque anni consecutivi. Sempre più coltivatori di cotone hanno costituito cooperative agricole, acquistato macchinari avanzati e fornito servizi meccanizzati.

Ababekri gestisce una di queste cooperative. "L'anno scorso abbiamo fornito servizi a oltre 467 ettari di terreno agricolo", ha raccontato. Il fatturato della cooperativa ha superato 1,1 milioni di yuan (157.845 dollari), con i servizi di meccanizzazione agricola che hanno contribuito per il 40%.

Attualmente, le tecnologie altamente automatizzate, tra cui la semina di precisione, l'irrigazione a goccia integrata e la protezione delle colture tramite droni, sono ampiamente adottate nello Xinjiang, aumentando costantemente la produttività nel settore del cotone.

L'inverno rappresenta un periodo cruciale per i coltivatori di cotone, in quanto devono selezionare i semi per la stagione successiva. "I semi sono la base. Scegliere quelli sbagliati rischia di vanificare gli sforzi di un intero anno", ha spiegato Ababekri Memet.

All'inizio di ogni anno, il centro per lo sviluppo del settore sementiero della contea di Xayar organizza eventi di promozione delle varietà e distribuisce rapporti sui test comparativi. Ababekri studia attentamente il rapporto, concentrandosi su indicatori come la resistenza alle malattie, la tolleranza al calore, la lunghezza e la percentuale di fibra. "Controllo le statistiche e le confronto con le condizioni dei miei campi. Questo approccio garantisce precisione ed efficienza", ha osservato.

Nell'estate del 2025, i campi di cotone di Ababekri sono stati colpiti da una prolungata ondata di caldo. "Se avessi usato le vecchie varietà, il raccolto sarebbe sicuramente diminuito drasticamente", ha ricordato. "Ma la varietà resistente allo stress che ho scelto ha minimizzato l'impatto, con conseguente forte aumento della produzione e del reddito."

Grazie a misure come l'introduzione di varietà ad alto rendimento e di alta qualità specifiche per la regione e la promozione intensiva di sementi migliorate, lo Xinjiang ha portato il tasso di copertura delle varietà di cotone migliorate a oltre il 98%.

Nel 2025, l'Istituto di Ricerca sul Cotone dell'Accademia delle Scienze Agricole dello Xinjiang ha introdotto oltre 3.400 risorse genetiche provenienti da fonti nazionali e internazionali, ha sviluppato oltre 40 nuove linee di germoplasma di valore con caratteristiche come la tolleranza alla siccità, alla salinità e al calore, e ha selezionato e approvato più di sette nuove varietà di cotone.

Questi risultati rivoluzionari nel campo della selezione genetica, attraverso un sistema regionale di moltiplicazione e diffusione delle sementi, si sono tradotti in concreti vantaggi in termini di resa e qualità nei campi. Nella contea di Xayar, la resa media del cotone per mu (0,067 ettari) è aumentata da 285 chilogrammi nel 2017 a 442 chilogrammi nel 2025, incrementando il reddito degli agricoltori di 1.000 yuan per mu in media.

Nella contea di Xayar, la filiera industriale del cotone è in continua espansione.

"Raccogliamo il cotone al mattino e lo consegniamo alla sgranatrice nel pomeriggio. La lavorazione è completata il giorno successivo e il pagamento viene ricevuto entro una settimana", ha dichiarato Ababekri.

In passato, il cotone doveva essere lavorato a centinaia di chilometri di distanza, con costi di trasporto di diverse migliaia di yuan per un singolo viaggio. Ora, il cotone raccolto viene inviato direttamente a un impianto di sgranatura locale entro 20 chilometri, trasformato in fibra e fornito direttamente alle imprese tessili locali.

"In passato, vendevamo solo cotone grezzo, con un basso valore aggiunto. Ora possiamo lavorarlo localmente trasformandolo in tessuti e prodotti tessili, e il valore aggiunto si è moltiplicato diverse volte", ha affermato Zhao Qiqi, vicedirettore dell'ufficio del commercio, della scienza, della tecnologia e dell'industria della contea.

Secondo quanto riportato, lo Xinjiang ha ora costruito una filiera industriale completa che comprende cotone, fibre chimiche, filatura, tessitura, stampa e tintura, abbigliamento, tessuti per la casa e tessuti industriali. Ciò non solo consente ai coltivatori di cotone come Ababekri di ottenere profitti più rapidi e stabili, ma crea anche più posti di lavoro a livello locale e genera un maggiore valore industriale.

Una mietitrice di cotone raccoglie il cotone nella contea di Awat, ad Aksu, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. (Foto di Bao Liangting)

Un trattore senza conducente, guidato dal sistema di navigazione satellitare BeiDou, semina cotone nella contea di Hutubi, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. (Foto di He Long)


Una mietitrice di cotone raccoglie il cotone nella contea di Yuli, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. (Foto di Wang Zhipeng)

