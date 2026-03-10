Abbonati / Sostienici
Gli apparecchi di riscaldamento cinesi guadagnano terreno a livello globale

Gli apparecchi di riscaldamento cinesi guadagnano terreno a livello globale

 

di Han Xin, Dou Hanyang, Quotidiano del Popolo


Con l'arrivo dell'inverno, un'ondata di soluzioni di riscaldamento innovative provenienti dalla Cina sta raggiungendo i consumatori di tutto il mondo.

Le stufe cinesi a doppia modalità, in grado di fornire calore in inverno e aria fresca in estate, stanno ricevendo molteplici ordini dai Paesi dell'Asia Centrale.

I riscaldatori radianti multifunzionali, progettati per riscaldare le bevande sulla parte superiore e diffondere calore da tutti i lati, stanno attirando ordini all'ingrosso da Giappone e Repubblica di Corea.

I tappeti riscaldanti, dotati di controllo intelligente della temperatura e spegnimento automatico ad alte temperature, stanno guadagnando popolarità nei mercati europei.

Questi articoli per la casa apparentemente semplici, trasformati dall'ingegno cinese, stanno riscuotendo un nuovo successo a livello globale.

I dati ufficiali mostrano che da gennaio a novembre 2025 la Cina ha esportato 106,15 milioni di unità di riscaldamento per ambienti, tra cui stufe elettriche e tappetini riscaldanti, con un aumento del 6,18% su base annua.

Cixi e Yiwu, nella provincia orientale del Zhejiang, offrono un'immagine rivelatrice del motivo per cui i piccoli elettrodomestici cinesi stanno guadagnando terreno all'estero.

Cixi, a Ningbo, nota come la "capitale cinese dei piccoli elettrodomestici", è in fermento. All'interno delle officine della Zhejiang Jiuyou Electric Appliance Co., Ltd. (Jiuyou), le linee di assemblaggio per termoventilatori lavorano a pieno regime, con gli operai che assemblano e ispezionano rapidamente ogni unità. Fuori dai cancelli della fabbrica, i camion sono pronti per la spedizione.

Cen Yipin, direttore generale dell'azienda, ha affermato che la produzione ha raggiunto le 300.000 unità nel 2025, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente.

Yiwu è il fulcro mondiale per la produzione e il commercio di piccole materie prime. Subito dopo Capodanno, nel reparto dedicato ai piccoli elettrodomestici del Distretto 2 del Mercato Internazionale di Yiwu, si potevano vedere acquirenti stranieri provenienti dall'Asia Centrale, dall'Europa e oltre spingere valigie e sfogliare cataloghi campione, spostandosi rapidamente da un negozio all'altro per chiedere informazioni.

"Ultimamente, riceviamo oltre una dozzina di visite di clienti ogni giorno, molte delle quali da clienti abituali, con riordini ripetuti che arrivano con particolare rapidità", ha affermato Zhang Changjun, responsabile di Yiwu Chichao Trading Co., Ltd. Ha osservato che il mercato del riscaldamento opera tipicamente secondo modelli di "piccoli lotti, reso rapido". Un cliente di lunga data del Kazakistan, ad esempio, ha effettuato tre ordini ripetuti l'anno scorso e ne ha appena effettuato un altro del valore di 28.000 yuan.

Secondo il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba.com, il volume cumulativo delle transazioni di coperte elettriche è aumentato del 224% su base mensile entro la fine di novembre 2025.

Le statistiche doganali forniscono ulteriori dettagli sulla crescita: da gennaio a novembre 2025, Cixi ha esportato apparecchi di riscaldamento per un valore di 3,32 miliardi di yuan, di cui 1,28 miliardi di yuan verso l'UE (con un aumento dell'8,4% su base annua). Yiwu ha esportato 290 milioni di yuan di riscaldatori elettrici, con un aumento del 32% su base annua, con prodotti destinati a Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, America Latina e oltre.

Il feedback del mercato evidenzia i principali punti di forza dei produttori cinesi. Un acquirente straniero a Yiwu ha osservato che i commercianti cinesi hanno "un acuto fiuto per le opportunità", muovendosi rapidamente ovunque emerga la domanda del mercato.

Un distributore tedesco ha descritto i produttori cinesi come "pronti di riflessi", sottolineando che agiscono in modo efficiente e possono rapidamente passare a prodotti con un forte potenziale di mercato.

Al Mercato Internazionale del Commercio di Yiwu, il venditore Cao Kun ha presentato uno dei suoi prodotti più venduti: una stufa a doppia modalità. "La nostra ricerca di mercato ha rivelato che i clienti di oggi cercano più del semplice calore; vogliono anche l'atmosfera", ha spiegato Cao. Progettata principalmente per i mercati in Europa e Medio Oriente, questa unità non solo fornisce sia riscaldamento che raffreddamento, ma simula anche l'effetto visivo di un camino. Ha venduto oltre 10.000 unità poco dopo il suo lancio.

"La domanda varia notevolmente a seconda della regione", ha spiegato Cao. "I consumatori in Medio Oriente, Europa e Nord America preferiscono prodotti con un forte appeal decorativo; Russia e Asia Centrale prediligono modelli a parete salvaspazio; il Sud-est asiatico è più interessato a piccoli elettrodomestici portatili e ricaricabili. Produciamo tutto ciò che i clienti desiderano."

Questa capacità di adattarsi rapidamente è una fonte fondamentale di resilienza nel commercio estero della Cina. "Con la crescente incertezza economica globale, i commercianti di Yiwu stanno trasformando le ondate di freddo in opportunità attraverso strategie rapide, precise e innovative, consentendo al 'calore cinese' di continuare a diffondersi nel mondo", ha affermato Luo Hongying, presidente della Yiwu Small Home Appliance Industry Association.

A Cixi, il ciclo di sviluppo di un nuovo modello di riscaldatore è notevolmente breve. "Dalla progettazione e produzione al lancio sul mercato, ci vogliono meno di due mesi", ha affermato Xu Songlie, responsabile di Cixi Fuyun Electric Appliance Co., Ltd.

Dietro questa rapida reattività e questa agile esecuzione si cela una solida capacità produttiva. Cixi rappresenta quasi un terzo delle esportazioni totali di riscaldatori della Cina e ha formato un polo industriale relativamente completo. Produrre riscaldatori qui consente un approvvigionamento locale efficiente: che si tratti di interruttori o elementi riscaldanti, tutto può essere rapidamente acquistato da fornitori locali.

"Le forti vendite di apparecchi di riscaldamento riflettono i vantaggi del sistema industriale completo cinese", ha affermato Xu Dongsheng, vicepresidente della China Household Electrical Appliances Association. Dopo anni di concorrenza di mercato, il settore degli elettrodomestici ha costruito una filiera produttiva matura ed efficiente. Le filiere industriali raggruppate soddisfano le esigenze delle aziende, offrendo ai produttori cinesi una maggiore competitività nella loro espansione globale.

Nonostante il successo, la concorrenza si sta intensificando. Le aziende orientate all'export stanno adeguando proattivamente le proprie strategie: alcune aumentano gli investimenti in ricerca e sviluppo per puntare ai mercati di fascia media e alta; altre perfezionano i processi per ridurre i costi; altre ancora esplorano nuovi mercati esteri.

"Seguendo la domanda e adattandosi alle tendenze, anche un'ondata di freddo può trasformarsi in un'opportunità", ha affermato Zhang.

 

I ventilatori per il riscaldamento ordinati dai clienti europei vengono realizzati in un'officina di un produttore di elettrodomestici a Cixi, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto/Zhang Yongtao)

 

Molte delle stufe vendute in Belgio sono prodotte in Cina. (Quotidiano del Popolo/Niu Ruifei)

 

Le stufe elettriche in vendita a Yiwu, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto dal centro stampa di Yiwu)

