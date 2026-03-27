Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Scelti dal People's Daily
  • CINA

La Cina costruisce una "stazione spaziale terrestre" per simulare l'ambiente spaziale

323
La Cina costruisce una "stazione spaziale terrestre" per simulare l'ambiente spaziale

 

di Fang Yuan, Quotidiano del Popolo

 

1be3011e2223fe9900121ef8e5b24dea

La foto mostra un'unità di simulazione dell'infrastruttura di ricerca e simulazione dell'ambiente spaziale. (Foto/Li Liyun)

All'interno della Harbin Science and Technology Innovation City, ad Harbin, capitale della provincia di Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, sorge un complesso di edifici bianchi che occupa un'area grande all'incirca quanto 50 campi da calcio.

Il complesso ospita uno dei principali progetti infrastrutturali scientifici e tecnologici nazionali cinesi nel settore aerospaziale: lo Space Environment Simulation and Research Infrastructure (SESRI), spesso definito "stazione spaziale terrestre", sviluppato congiuntamente dall'Harbin Institute of Technology (HIT) e dalla China Aerospace Science and Technology Corporation. Il progetto ha richiesto quasi due decenni di ricerca e ingegneria prima di ottenere l'approvazione nazionale nel 2024.

SESRI possiede la capacità unica di replicare nove principali tipologie di condizioni spaziali estreme, tra cui vuoto, radiazioni, campi magnetici deboli e plasma, portando sulla Terra l'ostile ambiente cosmico per fornire una verifica a terra indispensabile per una serie di importanti missioni spaziali.

"Mentre la maggior parte delle strutture di simulazione a terra nel mondo si concentra su un singolo fattore, l'ambiente reale dello spazio esterno di solito implica l'interazione di molteplici fattori", ha affermato Li Liyi, direttore del SESRI presso l'HIT. "Lo scopo della costruzione della 'stazione spaziale a terra' è quello di simulare le reali condizioni dello spazio nel modo più fedele possibile."

4ec4c4610398d5f8089f2089afd11a76

La foto mostra un acceleratore di protoni e ioni pesanti da 300 MeV dell'infrastruttura di simulazione e ricerca sull'ambiente spaziale. (Foto/Li Liyun)

Anziché essere una semplice collezione di laboratori separati, la struttura è in grado di riprodurre interazioni complesse, come l'accoppiamento tra radiazioni e temperature ultra-basse, o le interazioni tra diverse sorgenti di radiazioni, all'interno dello stesso spazio fisico, creando una simulazione più realistica dell'ambiente spaziale.

La struttura supporta un ampio spettro di ricerche scientifiche. È in grado di simulare l'impatto di polveri spaziali a velocità fino a 70 chilometri al secondo, contribuendo così alla progettazione di schermature protettive per i veicoli spaziali. All'interno di un'enorme camera a vuoto, gli ingegneri possono superare differenze di pressione atmosferica che si avvicinano alle 10 tonnellate per metro quadrato, mantenendo al contempo una precisione di posizionamento millimetrica per le apparecchiature chiave. Il sistema può anche ricreare ambienti di polvere lunare ionizzata per testare la resistenza dei materiali delle tute spaziali.

Il team di ricerca ha superato 15 sfide tecnologiche chiave durante la fase di sviluppo. La struttura ha già supportato lo sviluppo di oltre 2.000 componenti aerospaziali e ha contribuito alla convalida e alla certificazione di oltre 10 importanti modelli di missioni spaziali.

Fin dalla sua entrata in funzione, la "stazione spaziale terrestre" ha attratto scienziati provenienti dalla Cina e dall'estero grazie alle sue potenti capacità di simulazione ed è diventata un'importante piattaforma per la ricerca all'avanguardia.

"In passato, potevamo condurre esperimenti solo con dispositivi di poche decine di centimetri. Qui, le apparecchiature sono decine di volte più grandi, il che ci permette di studiare processi fisici molto più complessi", ha affermato Lu Quanming, professore presso l'Università di Scienza e Tecnologia della Cina.

Nel marzo 2025, il team di Lu ha collaborato con i ricercatori dell'HIT per realizzare la prima simulazione e conferma in laboratorio dei processi di riconnessione magnetica nella configurazione della magnetopausa terrestre.

L'attività del SESRI è cresciuta di pari passo con la rapida espansione del settore spaziale commerciale cinese. "Nel 2023, gli esperimenti di volo spaziale commerciale rappresentavano solo il 36% di tutte le missioni condotte qui. Entro la seconda metà del 2025, tale quota era salita al 67%", ha affermato Li. La struttura ora fornisce test e verifiche a terra per i sistemi elettronici utilizzati nella maggior parte dei satelliti di diverse costellazioni satellitari cinesi, contribuendo ad accelerare la diffusione delle reti di costellazioni satellitari cinesi in orbita terrestre bassa.

SESRI è aperto non solo agli utenti nazionali, ma anche ai partner internazionali. Attraverso iniziative come il Global Open Program, lanciato tramite l'Organizzazione per la Cooperazione Spaziale Asia-Pacifico (APOC), la struttura ha stretto collaborazioni con otto paesi e 15 istituti di ricerca, promuovendo la ricerca congiunta, la condivisione dei dati e la formazione di talenti. La cooperazione scientifica in molteplici settori chiave contribuisce a costruire ponti per la collaborazione transfrontaliera attraverso lo scambio tecnologico.

Fin dalla sua inaugurazione, la struttura ha supportato importanti missioni strategiche ed esplorazioni scientifiche di frontiera in settori quali i voli spaziali con equipaggio, i voli spaziali commerciali, l'esplorazione dello spazio profondo, l'assistenza sanitaria, la selezione agricola, i nuovi materiali e le nuove energie. Ha servito oltre 200 organizzazioni utenti, tra cui la China Aerospace Science and Technology Corporation, e oltre 400 team di ricerca, fornendo più di 60.000 ore di servizi di test.

60a274bfbed77d0cfc936eac7baf8d4f

La foto mostra un sistema di simulazione e ricerca sull'ambiente del plasma spaziale presso l'infrastruttura di simulazione e ricerca sull'ambiente spaziale. (Foto/Li Liyun)

"Guardando al futuro, lo sviluppo della 'stazione spaziale terrestre' si orienterà verso una maggiore precisione, applicazioni più ampie e ricerche più approfondite", ha affermato Li.

Dal punto di vista tecnologico, SESRI continuerà a sviluppare capacità di simulazione ambientale ad alta precisione per soddisfare le esigenze di settori quali l'aerospaziale, i chip a semiconduttore e i materiali avanzati. In termini di servizi, estenderà il suo supporto alle industrie emergenti e future, tra cui l'esplorazione dello spazio profondo, la tecnologia quantistica e le nuove energie. Nell'ambito della cooperazione internazionale, fornirà condizioni di test uniche per team di ricerca globali, in particolare in settori quali i materiali resistenti alle radiazioni per le missioni nello spazio profondo e la verifica dell'affidabilità dei veicoli spaziali.

"Utilizzeremo questa struttura per accelerare l'attuazione del Programma Globale Aperto", ha affermato Li. "Riunendo le principali università, gli istituti di ricerca e i migliori scienziati di tutto il mondo, puntiamo a lanciare congiuntamente importanti programmi scientifici internazionali e a condurre esplorazioni di frontiera."

Oltre a essere una delle principali infrastrutture scientifiche cinesi, la "stazione spaziale terrestre" rappresenta anche un avamposto di frontiera per l'esplorazione umana dell'universo. In prospettiva, continuerà a fornire un supporto terrestre essenziale per le missioni future, tra cui gli allunaggi con equipaggio, il ritorno di campioni da Marte e l'esplorazione del sistema solare esterno.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Scelti dal People's Daily

La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

24 Marzo 2026 13:00
Il neomilitarismo del Giappone emerge come una minaccia tangibile che richiede vigilanza

Il neomilitarismo del Giappone emerge come una minaccia tangibile che richiede vigilanza

23 Marzo 2026 09:00
Una normale giornata dell'economia cinese

Una normale giornata dell'economia cinese

18 Marzo 2026 11:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

10 Marzo 2026 06:00
Gli apparecchi di riscaldamento cinesi guadagnano terreno a livello globale

Gli apparecchi di riscaldamento cinesi guadagnano terreno a livello globale

10 Marzo 2026 03:00
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

06 Marzo 2026 15:00
Progresso e rispetto dell'ambiente: il percorso (decennale) di un'azienda chimica sulle rive del fiume Yangtze

Progresso e rispetto dell'ambiente: il percorso (decennale) di un'azienda chimica sulle rive del fiume Yangtze

06 Marzo 2026 13:00
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

13 Febbraio 2026 10:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Araghchi all'ONU: l'Iran ha il diritto di bloccare le "navi nemiche" nello Stretto di Hormuz

340896
EUROPA

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

16296
ASIA

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

14333

Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

13526
NORD-AMERICA

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

10850
ITALIA

"Mi ha dato fastidio". Il commento di un 18enne al primo voto sul podcast Meloni-Fedez (VIDEO)

10245
EUROPA

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

10084
ASIA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

9932
ASIA

Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

ASIA

L'inviato di Putin sottolinea il ruolo dei BRICS nel conflitto mediorientale

RUSSIA

Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

AMERICA LATINA

Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

ASIA

India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

ASIA

"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

NORD-AMERICA

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran di Alessandro Bartoloni Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

  • 23 Marzo 2026 18:56
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO) di Loretta Napoleoni Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

  • 26 Marzo 2026 09:00
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
La Cina costruisce una "stazione spaziale terrestre" per simulare l'ambiente spaziale La Cina costruisce una "stazione spaziale terrestre" per simulare l'ambiente spaziale

La Cina costruisce una "stazione spaziale terrestre" per simulare l'ambiente spaziale

  • 27 Marzo 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Una giustizia classista per il potere autoritario di Giuseppe Giannini Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

  • 23 Marzo 2026 11:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare di Michele Blanco Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare

Oltre Renzi e Calenda: la lezione del referendum che la sinistra non vuole imparare

  • 26 Marzo 2026 08:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti