Pezeshkian sfida gli USA: 'Blocco navale e minacce impediscono negoziati autentici

Il presidente iraniano ha ricordato agli Stati Uniti che il costante mancato rispetto degli impegni, il blocco navale e le minacce militari rimangono i principali ostacoli a negoziati autentici.

In un post su X, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito l'impegno di Teheran per la diplomazia, criticando al contempo il comportamento contraddittorio di Washington.

"La Repubblica islamica dell'Iran ha accolto con favore il dialogo e gli accordi e continua a farlo", ha sottolineato Pezeshkian.

Tuttavia, ha chiarito che "il mancato rispetto degli impegni, l'ostruzionismo e le minacce sono i principali ostacoli a negoziati autentici". "Il mondo sta assistendo alla loro infinita retorica ipocrita e alla contraddizione tra le loro parole e le loro azioni", ha aggiunto, alludendo agli Stati Uniti.

Il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno lanciato una guerra di aggressione contro l'Iran, nella quale sono stati uccisi il leader della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, alti comandanti militari, scienziati nucleari di alto rango e civili iraniani, tra cui donne e bambini.

In risposta, l'Iran ha lanciato un'operazione di rappresaglia denominata "True Promise 4", in cui, con 100 ondate di attacchi, ha colpito Israele e le basi statunitensi nei paesi arabi del Golfo. Gli Stati Uniti sono stati costretti a chiedere una tregua di due settimane per consentire i negoziati, mediati dal Pakistan.

Nonostante il cessate il fuoco, Washington continua a insistere sul blocco navale dei porti iraniani. Teheran lo considera illegale secondo il diritto internazionale e una chiara violazione della tregua.

Gli Stati Uniti hanno inoltre minacciato ulteriori azioni militari, mentre i loro funzionari hanno rilasciato dichiarazioni contraddittorie in merito al loro impegno per la diplomazia.

Le autorità iraniane hanno dichiarato che non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla partecipazione a un secondo round di negoziati a Islamabad, citando le violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, incluso il blocco navale.