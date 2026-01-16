Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • RUSSIA

Putin: “Serve una nuova architettura di sicurezza per fermare il conflitto in Ucraina”

495
Putin: “Serve una nuova architettura di sicurezza per fermare il conflitto in Ucraina”

La pace in Ucraina deve essere raggiunta il prima possibile, ma per farlo è necessario tornare a discutere una nuova e più equa architettura di sicurezza internazionale. È il messaggio lanciato da Vladimir Putin il 15 gennaio durante la cerimonia di consegna delle credenziali ai nuovi ambasciatori stranieri al Cremlino. Secondo il presidente russo, la crisi ucraina è il risultato di anni dove gli interessi di sicurezza della Russia sono stati volutamente ignorati, in particolare attraverso l’espansione della NATO verso est.

Putin ha descritto un contesto globale sempre più degradato, in cui la diplomazia viene spesso sostituita da azioni unilaterali e pericolose. Mosca, ha ribadito, chiede con maggiore forza il rispetto del diritto internazionale e sostiene il rafforzamento del ruolo centrale delle Nazioni Unite negli affari mondiali. La sicurezza, ha sottolineato, deve essere “eguale e indivisibile” e non può essere garantita a scapito di altri Paesi.

Pur riconoscendo che i rapporti tra Russia ed Europa restano oggi difficili, Putin ha dichiarato che Mosca è pronta a ricostruirli, a condizione che vengano rispettati gli interessi reciproci, in particolare in materia di sicurezza.

Un’apertura che si inserisce nella visione russa di un ordine mondiale multipolare e più bilanciato.

 

LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Venezuela: Delcy Rodríguez parla alla Nazione in un contesto senza precedenti

Venezuela: Delcy Rodríguez parla alla Nazione in un contesto senza precedenti

16 Gennaio 2026 07:00
Alberto Bradanini - Lo Stato Canaglia non smette mai: ora è la volta dell’Iran

Alberto Bradanini - Lo Stato Canaglia non smette mai: ora è la volta dell’Iran

15 Gennaio 2026 23:00
Trump minaccia di invocare la Legge sull'Insurrezione per fermare le proteste contro l'ICE in Minnesota

Trump minaccia di invocare la Legge sull'Insurrezione per fermare le proteste contro l'ICE in Minnesota

15 Gennaio 2026 19:07
Scenari divergenti: la Cina avanza nell'economia, gli USA nelle crisi

Scenari divergenti: la Cina avanza nell'economia, gli USA nelle crisi

15 Gennaio 2026 16:07
Russia-Cuba: Putin ribadisce sostegno di Mosca per sovranità e indipendenza

Russia-Cuba: Putin ribadisce sostegno di Mosca per sovranità e indipendenza

15 Gennaio 2026 15:50
Funzionari israeliani e arabi esortano Trump a "frenarsi" dall'attaccare l'Iran

Funzionari israeliani e arabi esortano Trump a "frenarsi" dall'attaccare l'Iran

15 Gennaio 2026 13:00
I fondatori del mortale GHF "plasmano" la nuova amministrazione per Gaza sostenuta dagli Stati Uniti

I fondatori del mortale GHF "plasmano" la nuova amministrazione per Gaza sostenuta dagli Stati Uniti

15 Gennaio 2026 13:00
Gruppi curdi armati "inviati" dall'Iraq per unirsi alle rivolte in Iran

Gruppi curdi armati "inviati" dall'Iraq per unirsi alle rivolte in Iran

15 Gennaio 2026 13:00
MEDITERRANEO

Il gesto di Ursula a Damasco che umilia e ridicolizza l'UE

21236
NORD-AMERICA

Pepe Escobar - Come i sogni petroliosi di Trump potrebbero crollare in una buia fossa venezuelana

19827
EUROPA

Zelensky chiede agli USA di rapire il leader ceceno come fatto con Maduro, ma gli arriva una risposta umiliante

12872

La caduta della donna simbolo dell’Euromaidan

12334
NORD-AMERICA

Alberto Bradanini - Il futuro della Groenlandia e l'avvertimento di Kissinger

12207
EUROPA

Kallas accusa la Russia di aver attaccato 19 Paesi. Ma neanche l'UE sa elencarli

11949
ASIA

I media occidentali minimizzano le violente rivolte in Iran, basandosi su ONG finanziate dagli Usa

11481
EUROPA

"Siamo più soli". Ciao Guido...

9148
AMERICA LATINA

Zakharova: "Il rapimento di Maduro è un atto illegale"

Von der Leyen promette di trasformare l'UE in una “potenza militare”

AMERICA LATINA

Il procuratore generale del Venezuela chiede l'immediata liberazione di Maduro e Flores di fronte alla falsa “scusa” degli Stati Uniti

ASIA

Ministro degli Esteri iraniano: “Trump dovrebbe sapere esattamente dove andare per fermare le uccisioni”

Putin parla con Lula del Venezuela

EUROPA

“Disaccordo fondamentale”: prime dichiarazioni dopo l'incontro chiave tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia

AMERICA LATINA

Lavrov: il Venezuela difende la sua sovranità

ASIA

Forza aeronautica IRGC dichiara la "massima prontezza" dopo le minacce di USA e Israele

"Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Perché la Cina non interviene militarmente?" - Prof. Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 15 Gennaio 2026 17:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO  IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO 

IRAN: LA RIVOLTA COME AVANGUARDIA MORALE DELL’IMPERO 

  • 12 Gennaio 2026 07:00
Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

Loretta Napoleoni - 2 fattori emersi dall'aggressione Usa al Venezuela

  • 04 Gennaio 2026 18:00
Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz di Fabrizio Verde Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

Più ore, meno diritti, zero futuro: il neoliberismo di Merz

  • 15 Gennaio 2026 18:48
La strategia del pitone di Donald Trump di Giuseppe Masala La strategia del pitone di Donald Trump

La strategia del pitone di Donald Trump

  • 07 Gennaio 2026 08:00
RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza” di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza”

RADIO GAZA - puntata 20 - “Le nuove milizie non sono garanzia di pace. Solo Hamas dà sicurezza”

  • 15 Gennaio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina   Una finestra aperta Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Dalla fiaccola all’etere: il tocco cinese per le Olimpiadi di Milano-Cortina

  • 06 Gennaio 2026 12:00
La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

La Cina compie progressi costanti nel controllo dell'inquinamento acustico

  • 08 Gennaio 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump" di Francesco Santoianni Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

Aggressione al Venezuela e la insostenibile leggerezza dei "sovranisti per Trump"

  • 06 Gennaio 2026 12:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica di Paolo Desogus La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

  • 14 Gennaio 2026 15:53
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA

Fulvio Grimaldi - Trump e noi nel nostro piccolo. CON GLADIO AL POTERE E’ TEMPO DI ASKATASUNA

  • 13 Gennaio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani di Alessandro Mariani L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

L’assassinio di Renee Nicole Good e l’indefinibile vergogna dei giornalacci nostrani

  • 13 Gennaio 2026 13:00
Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles di Marco Bonsanto Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

Gran Teatro delle Ombre di Bruxelles

  • 04 Gennaio 2026 18:56
Liquidazione del nazista Kapustin di Marinella Mondaini Liquidazione del nazista Kapustin

Liquidazione del nazista Kapustin

  • 28 Dicembre 2025 18:23
Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale di Giuseppe Giannini Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

  • 08 Gennaio 2026 12:30
Dal commercio al check-in... una storia già vista di Antonio Di Siena Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

  • 19 Dicembre 2025 08:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Democrazia statunitense e come dovrebbe essere di Michele Blanco Democrazia statunitense e come dovrebbe essere

Democrazia statunitense e come dovrebbe essere

  • 15 Gennaio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

Una nuova campagna di diffamazione e aggressione personale. A fianco dell’amico e compagno Luciano Vasapollo (Giorgio Cremaschi)

  • 12 Gennaio 2026 21:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti