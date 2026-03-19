Scuse ai torturatori: il Ministro Katz reintegra i soldati dello stupro di Sde Teiman

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha recentemente incontrato i soldati responsabili dello stupro di una prigioniera palestinese nel centro di tortura di Sde Teiman, ordinandone il reintegro nell'esercito e porgendo loro le scuse per l'"ingiustizia" subita.

L'incontro si è svolto pochi giorni dopo che le accuse contro di loro erano state ufficialmente ritirate.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, tra cui Canale 14, i soldati della Forza 100 hanno partecipato all'incontro con Katz indossando delle maschere per nascondere la propria identità.

Durante l'incontro, Katz ha detto ai soldati: "Mi scuso per l'ingiustizia che il sistema vi ha inflitto", riferendosi alle indagini avviate contro di loro e al "danno psicologico" che, a suo dire, è stato causato dal procedimento giudiziario militare.

Fonti militari hanno dichiarato al Jerusalem Post di essere "sorprese" dall'ordine di Katz di reintegrare i soldati, poiché il capo di stato maggiore "ha il potere di approvare o bloccare determinate nomine di alto livello, ma non il potere di ordinare all'esercito di rimandare in servizio i soldati coinvolti in procedimenti legali".

Le fonti hanno aggiunto di essere "scettiche sul fatto che un eventuale reintegro si verificherà effettivamente".

L'incontro si è svolto dopo che il capo dell'ufficio legale dell'esercito israeliano ha ordinato l' archiviazione del caso contro i cinque soldati.

Tra le ragioni della cancellazione figurava la "complessità relativa alle prove esistenti".

Ha inoltre citato la denuncia dei cinque soldati relativa a un "abuso di procedura". Un video dell'aggressione sessuale era stato diffuso dall'ex procuratore generale militare israeliano, provocando due arresti e un grave scandalo alla fine dello scorso anno.

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione in cui ha elogiato l'annullamento dell'incriminazione.

"La calunnia del sangue nota come 'caso Sde Teiman' contro i combattenti della Forza 100, che ha infangato la reputazione di Israele in tutto il mondo in modo senza precedenti, è giunta al termine", ha dichiarato l'ufficio di Netanyahu in un comunicato del 12 marzo.

"È inaccettabile che ci sia voluto così tanto tempo per chiudere il caso, condotto in modo criminale contro soldati delle Forze di Difesa Israeliane che si confrontano con i peggiori dei nostri nemici. Israele deve dare la caccia ai suoi nemici, non ai suoi eroici combattenti", aggiunge la dichiarazione.

Dopo che il video è stato diffuso e trasmesso nel 2024, i cinque soldati sono stati brevemente arrestati per gli abusi, il che ha spinto i coloni illegali estremisti a scatenare rivolte in loro difesa e ad assaltare le basi in cui erano detenuti.

Secondo l'atto d'accusa presentato contro i soldati, il detenuto palestinese ha riportato gravi ferite, tra cui costole rotte e una lacerazione interna al retto.

L'inchiesta di alto profilo sugli abusi ha suscitato indignazione tra i politici della coalizione, i ministri del governo e gli attivisti ebrei di destra.

I soldati sono apparsi più volte sulla televisione israeliana, sono stati trattati come celebrità e ripetutamente acclamati come "eroi".

La struttura di Sde Teiman, dove i soldati hanno violentato la detenuta, è tristemente nota per gli abusi israeliani contro i prigionieri palestinesi.

A gennaio, l'organizzazione israeliana per i diritti umani B'Tselem ha pubblicato un rapporto intitolato "Inferno vivente", che documenta le torture sistematiche inflitte ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

Sulla base delle testimonianze di ex detenuti, il rapporto ha descritto in dettaglio gli abusi diffusi perpetrati da guardie carcerarie, soldati e personale dello Shin Bet, tra cui stupri, penetrazione anale forzata con oggetti, percosse ai genitali, fame, scosse elettriche e negazione di cure mediche.