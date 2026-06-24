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Sovranità tecnologica e IA: la Cina lancia la sua alternativa agli USA

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Sovranità tecnologica e IA: la Cina lancia la sua alternativa agli USA

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La competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore dell’intelligenza artificiale si intensifica e assume contorni sempre più strategici. Dopo l’impatto globale provocato da DeepSeek, un nuovo protagonista cinese si affaccia sulla scena: la startup Z.ai (Zhipu AI), che ha presentato il modello linguistico GLM-5.2, suscitando grande attenzione nei mercati e nell’industria tecnologica. Il nuovo sistema è progettato per compiti avanzati di programmazione e per la gestione di agenti autonomi. Con una finestra di contesto di un milione di token, GLM-5.2 raggiunge livelli comparabili ai più avanzati modelli occidentali, come quelli sviluppati da Anthropic e OpenAI.

A differenza di gran parte delle soluzioni statunitensi, il modello cinese viene distribuito con una licenza aperta che consente agli sviluppatori di scaricarlo, modificarlo e utilizzarlo localmente. Una scelta che rafforza la strategia cinese di promuovere un ecosistema più accessibile e meno dipendente dalle grandi piattaforme occidentali. L’annuncio ha avuto immediate ripercussioni finanziarie: le azioni della società sono balzate del 42%, portando la sua valutazione oltre i 128 miliardi di dollari. Il successo di Z.ai ha inoltre alimentato un acceso confronto pubblico tra il fondatore Tang Jie ed Elon Musk sul futuro equilibrio delle forze nel settore dell’intelligenza artificiale. Secondo numerosi analisti, il vero significato di questa evoluzione non riguarda soltanto le prestazioni dei singoli modelli, ma il cambiamento delle regole del gioco. La domanda centrale è se l’intelligenza artificiale stia diventando più economica, più portabile e meno concentrata nelle mani dei colossi tecnologici statunitensi, proprio mentre questi investono centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture dedicate.

Gli esperti sottolineano che la Cina non appare più come un semplice inseguitore. Nel campo dei modelli aperti, dei costi di implementazione e della rapidità di diffusione, le aziende cinesi stanno proponendo un’alternativa concreta al paradigma dominante negli Stati Uniti. La sfida, tuttavia, non riguarda soltanto la tecnologia. È sempre più una battaglia tra ecosistemi: da un lato il modello statunitense, fondato su piattaforme chiuse e servizi in abbonamento; dall’altro quello cinese, che punta su accessibilità, personalizzazione e sovranità tecnologica. In questo scenario, molti Paesi si trovano di fronte a una scelta cruciale: aderire a uno dei due blocchi oppure sviluppare capacità autonome per evitare nuove forme di dipendenza tecnologica.

La corsa all’intelligenza artificiale entra così in una fase in cui la posta in gioco non è soltanto l’innovazione, ma anche il controllo delle infrastrutture digitali che plasmeranno l’economia globale del futuro.



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