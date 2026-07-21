"Stupida": Tucker Carlson su Kaja Kallas

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Il giornalista statunitense Tucker Carlson ha criticato il livello intellettuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, un argomento che ha approfondito nell'ultimo episodio del suo podcast.

Il conduttore ha ricordato una recente cena in cui la funzionaria ha parlato di fronte ad altri diplomatici internazionali, affermando che "si percepiva un palpabile senso di disprezzo nei suoi confronti". "Le persone erano scioccate da quanto fosse poco incisiva, da quanto fosse disinformata e da quanto apparisse infantile", ha raccontato.

???? "Estúpida": Tucker Carlson sobre Kaja Kallas



Tucker Carlson criticó el nivel intelectual de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. pic.twitter.com/73Ob7NHckz — Sepa Más (@Sepa_mass) July 20, 2026

Carlson ha affermato che la sua presenza aveva generato "sconcerto per il fatto che una persona così stupida potesse ricoprire una posizione di leadership" e ha inoltre descritto le sue argomentazioni come una "grottesca generalizzazione morale".

Dopo aver raccontato l'episodio, il commentatore ha criticato aspramente la struttura politica e organizzativa dell'Unione Europea, mettendo in discussione il modo in cui il blocco regionale elevi figure di tale infimo profilo a rappresentanti del continente.

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