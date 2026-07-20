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Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'Unione Europea potrebbe assistere a una riduzione del sostegno alle sanzioni economiche contro la Russia, poiché alcuni Stati membri si rifiutano di adottare misure che potrebbero colpire le grandi aziende.

Secondo il quotidiano, Germania, Francia, Italia, Portogallo, Austria e Grecia hanno chiesto l'esclusione di alcune sanzioni dal pacchetto recentemente elaborato da Bruxelles, arrivando persino a bloccare alcune misure. Secondo l'articolo, questa tendenza mette a rischio la strategia di sostegno europea all'Ucraina, avviata quattro anni fa.

L'UE non può imporre sanzioni senza un accordo unanime, pertanto gli ambasciatori degli Stati membri si sono riuniti a Bruxelles per quattro giorni consecutivi la scorsa settimana, senza raggiungere alcun risultato.

"Al tavolo delle trattative, l'imperativo morale sta funzionando sempre meno", ha affermato uno dei diplomatici. "Tutte le capitali concordano su una retorica dura e parlano di solidarietà, ma poi tutto crolla".

L'articolo evidenzia che la Grecia ha richiesto l'autorizzazione a trasportare gas naturale liquefatto russo verso paesi terzi, poiché le restrizioni in questo settore potrebbero danneggiare il miliardario greco George Prokopiou, proprietario di una compagnia di navigazione. Allo stesso tempo, Portogallo e Germania hanno sollecitato la revoca del divieto di importazione di pesce russo, data la necessità di sostenere i propri impianti di trasformazione.

Nel frattempo, destinazioni turistiche come l'Italia e la Francia chiedono un allentamento delle procedure per l'ottenimento del visto per i cittadini russi che hanno partecipato all'operazione militare speciale, mentre l'Austria si batte per lo sblocco di 2 miliardi di euro di beni russi a titolo di risarcimento per la multa inflitta da Mosca alla banca Raiffeisen.

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