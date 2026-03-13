Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Trump, Putin e l’Iran. Per capire leggiamo la Pravda

383
Trump, Putin e l’Iran. Per capire leggiamo la Pravda

 

di Alessandra Ciattini

La conferenza stampa tenuta da Trump lunedì 9 marzo nel suo elegante Club di Golf a Miami ha lasciato interdetti e perplessi anche i più pazienti ascoltatori: la solita retorica, le solite contraddizioni, la mancanza di qualsiasi logica nelle sue parole, l’assenza di un filo conduttore che denota semplicemente il fatto che gli Usa sono stati trascinati dalla guerra contro l’Iran dal genocida Netanyahu spinto da un odio irrazionale. E che -come osservano i più noti analisti- non hanno nessuna vera strategia, se non quella di voler continuare ad esser considerati gli spauracchi del mondo non passivamente allineato.

Mentre gli attacchi continuano sempre più violenti da entrambe le parti, il nuovo Dottor Stranamore, privo della comicità di Peter Sellers, ha ripetuto che gli Usa hanno l’esercito più forte del mondo, che la guerra sarebbe pressoché terminata, giustificando il suo intervento militare con il fatto che l’Iran sarebbe stato pronto a conquistare in breve tutto il Medio Oriente. Opinione priva di qualsiasi fondamento. Eppure, nella breve guerra dei 12 giorni di giugno, in seguito all’attacco a sorpresa da parte di Israele ai siti nucleari e missilistici, seguito dall’intervento Usa su tre centrali nucleari dell’Iran, ci aveva comunicato che il paese colpito aveva perso tutto il suo potenziale di difesa e di aggressione.

Ha inoltre minacciato di colpire lo stretto di Hormuz, in realtà già chiuso alle navi dell’Occidente collettivo e disseminato di mine, ma aperto a Russia e Cina, senza pensare che la sua distruzione bloccherebbe a lungo tutti i flussi di commercio internazionali. Del resto, a quanto sembra la Cina continua a ricevere milioni di barili di petrolio, mentre i paesi circonvicini, alleati degli Usa, avrebbero dovuto ridurre la loro produzione. Paesi che secondo varie fonti hanno ricevuto un ultimatum di 48 ore: o impediscono agli Usa di utilizzarli come basi di attacco contro l’Iran o saranno colpiti senza pietà insieme alle loro infrastrutture petrolifere, che si estendono per centinaia di chilometri e che quindi è impossibile difendere. Da notare che la diminuzione del flusso di petrolio verso i nemici della Repubblica islamica comporta anche la riduzione dello zolfo necessario per la produzione dei semiconduttori e altri prodotti altamente tecnologici. E aggiungiamo che, anche per aver svuotato i suoi depositi per sostenere l’Ucraina, oggi “l’esercito più potente del mondo” sta trasferendo i suoi sistemi di difesa aerea Patriot dalla Corea del Sud per impiegarli nella guerra contro l'Iran e che sarebbe a corto di munizioni, certo non in grado di sostenere una guerra di lunga durata, del resto non prevista nonostante gli avvertimenti di importanti esponenti del Pentagono. Anche gli intercettori THAAD sembrerebbero scarseggiare. L’articolista della Pravda si chiede: quando non avranno più i Patriot, useranno le catapulte?

Tutti questi elementi costituiscono un grande problema per Trump che deve fronteggiare i suoi stessi elettori gravati dall’inflazione e dai tagli ai costi sociali e, cosa ancora più grave, i dati negativi sull’occupazione e la preoccupazione per l’escalation del conflitto contro l’Iran hanno generato incertezza nel mercato finanziario. Per esempio, le azioni di Black Rock, il più grande gestore di patrimoni al mondo, hanno perso il 6,7% a Wall Street, al contempo sono aumentate le richieste di prelievo da un fondo obbligazionario gestito dalla corporazione, che ha dovuto porre un limite ai rimborsi. Pertanto, è assolutamente evidente che “Nulla è sotto controllo”, come ci vorrebbero far credere, e che l’incerto esito della guerra potrebbe essere catrastrofico per Trump, che perderà le prossime elezioni e forse si troverà a fronteggiare l’impeachment, se non qualcosa di peggio.

La stessa Cnn ha commentato il discorso del presidente, affermando che "è riuscito a dire cose molto diverse sugli stessi argomenti nell'arco di poche ore. La sua retorica impiegata contro l'Iran è stata confusa e contraddittoria fin da ben prima dell'inizio dei primi attacchi". Ha persino avuto la sfrontatezza di criticare l’Iran per la scelta del nuovo leader religioso-politico, il figlio del defunto Khamenei, ucciso insieme alla sua famiglia da missili Usa, sostenendo proprio lui che si tratta di un personaggio che non vuole la pace. Per non menzionare la sua insistenza nello scaricare il bombardamento della scuola primaria femminile sull’Iran, che sarebbe stato in possesso di un missile Tomahawk, essendo anche privo del sistema di lancio apposito. La responsabilità oggi è stata del tutto chiarita addirittura dal New York Times, svergognando il nuovo Caligola e il suo degno ministro della guerra.

Ha anche comunicato di aver parlato telefonicamente con Putin (in realtà lo ha chiamato lui), facendo capire che ha urgente bisogno di trovare una via di uscita dalla complicata situazione internazionale con tanti fronti aperti in cui si andato incoscientemente a cacciare. Si è anche detto che avrebbe tentato di coinvolgere l’Italia per negoziare con il paese a maggioranza scita, il quale ha apertamente rifiutato un qualsiasi approccio. Secondo Axios il gruppo trumpiano non gradirebbe la scalata israeliana, che ha bombardato circa trenta depositi di carburante, inondando Teheran di una pericolosa nuvola nera costituita da gas tossici pericolosi per la popolazione, la quale però ha continuato a manifestare nelle strade a sostegno del governo.

Sul fronte del forte aumento dei costi degli idrocarburi, che sta colpendo i consumatori di molti paesi, dopo anni di impiego sempre più massiccio di sanzioni arrogantemente sbandierate contro i nemici e soprattutto contro la Russia, Trump ha detto di aver pensato di eliminare alcune di esse, che ovviamente in questo preciso momento favoriscono il paese euroasiatico. Da un lato, Putin non può che essere felice che il suo antagonista sia impegnato in questa guerra con quasi la metà del suo esercito e con un terzo della sua flotta, mentre continua la guerra di logoramento in Ucraina; dall’altro, l’aumento del costo delle risorse gasistiche e petrolifere porta una grande quantità di denaro alle sue casse, penalizzando in gran parte l’India. Quest’ultima, anche in seguito al recente viaggio del reazionario Modi in Israele, che ha ottenuto tutto il suo sostegno, e all’acquisto a prezzi scontati del petrolio dalla Russia, non godrà più del trattamento di favore finora a lei riservato, dato che in questo momento le risorse del paese euroasiatico sono molto richieste.

A prima vista anche i mezzi di comunicazione dominanti in Italia appaiono molto confusi, spesso concentrati sulla miseranda politica italiana o sulla questione di Hormuz, magari scrivendo che l’Iran, paese pluriaggredito, osa minacciare gli Usa. Pertanto, è bene riferirsi ad altre fonti come, ad esempio, alla Pravda. In un articolo, pubblicato 11 marzo, di Alexander Grigoriev, si legge che la Repubblica Islamica ha modificato la sua strategia di guerra contro Israele e gli Stati Uniti, abbandonando il principio della rappresaglia. Da questo momento gli attacchi saranno condotti in modo continuativo e non saranno una risposta di aggressioni da parte delle forze statunitensi e israeliane. Khatam al-Anbiya, portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano, ha annunciato questo cambio di strategia, che sarà basata su "colpo dopo colpo". E come si è detto, l’Iran ha invitato i paesi vicini a cacciare gli Usa e le loro basi, argomento ripetuto dal primo discorso del nuovo leader, il figlio dell’assassinato Khamenei, il quale ha auspicato la loro chiusura. Evento che significherebbe la liberazione del Medio Oriente dal dominio Usa.

Un’altra notizia rilevante riportata dalla Pravda riguarda il numero dei soldati statunitensi morti in quella che Trump ha definito un’escursione a breve termine, numero che non si limiterebbe agli 8 militari dichiarati, come continuano ad affermare i soliti noti. La Pravda fa notare che per la prima volta dall’inizio dell’intervento contro l’Iran, del tutto illegittimo e ingiustificato, il Pentagono ha comunicato che 140 militari statunitensi sarebbero stati feriti. Inoltre, nei giorni precedenti, il giornale russo aveva informato che a un importante ospedale, situato presso una base aerea statunitense in Germania, era stato chiesto di prepararsi per accogliere i feriti probabilmente provenienti dal conflitto con l’Iran. Si trattava del Centro Medico Regionale di Landstuhl, vicino alla più grande base dell'Aeronautica Militare statunitense in Europa, quella di Ramstein. L’ospedale avrebbe sospeso altre attività per dare priorità alle cure da prestare alle vittime del conflitto in Medio Oriente ed avrebbe anche lanciato appelli urgenti per ottenere donazioni di sangue.

Ora ovviamente non scrivo tutto questo per manifestare la mia soddisfazione per quanto avviene, ma solo per sottolineare che quanto vanno blaterando Trump e i suoi illuminati consiglieri è privo di qualsiasi fondamento e, purtroppo per noi tutti, non ci fa presagire nulla di buono, anche di fronte all’inazione del fronte anti-guerra, il quale non è capace di unificarsi e per di più è riuscito ad organizzare ben tre diverse manifestazioni a Roma, che si svolgeranno dal 14 al 28 marzo.

Infine, a mo di amara conclusione, cito ancora dalla Pravda le parole di Ali Laijani, segretario del Consiglio supremo della Sicurezza nazionale dell’Iran, il quale ha osservato che “Cominciare una guerra è facile, ma pensare di terminarla con dei tweets è impossibile”, riferendosi all’affermazione di Trump, secondo il quale la guerra era già finita. Lottando contro tutte le evidenze disastrose e negando la sua stessa debolezza, Trump si è fatto più pericoloso e minaccioso, dichiarando che solo premendo un bottone potrebbe annientare in un’ora l’Iran, evidentemente con una bomba nucleare. 

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Chris Hedges - John Mearsheimer. USA caduti nella trappola di Netanyahu. In Iran non c'è via d'uscita

Chris Hedges - John Mearsheimer. USA caduti nella trappola di Netanyahu. In Iran non c'è via d'uscita

12 Marzo 2026 08:00
Carla Filosa - La Guerra Multipla

Carla Filosa - La Guerra Multipla

12 Marzo 2026 07:00
L'alternativa umanitaria: ripudiare i "buffoni" e i "criminali" per costruire un mondo vivibile

L'alternativa umanitaria: ripudiare i "buffoni" e i "criminali" per costruire un mondo vivibile

11 Marzo 2026 18:01
Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

11 Marzo 2026 08:30
Michael Hudson: Il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

Michael Hudson: Il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

10 Marzo 2026 13:00
Iran, Medio Oriente, Mondo: Aggressione Usa-Israele e subalternità UE

Iran, Medio Oriente, Mondo: Aggressione Usa-Israele e subalternità UE

10 Marzo 2026 12:30
Antioccidentale (di Andrea Zhok)

Antioccidentale (di Andrea Zhok)

09 Marzo 2026 15:00
Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

09 Marzo 2026 11:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Esperti ONU: Israele può estendere la devastazione di Gaza al Libano e all'Iran

161745
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

23569
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

18147
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16816
ASIA

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

15143
ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

14572
ASIA

Il 91,5% e il reato di dirlo

13938
ASIA

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

13279
ASIA

Il Ministero degli Esteri russo evidenzia il diritto dell'Iran all'autodifesa

AMERICA LATINA

“Sostegno deciso”: Lavrov parla con il suo omologo cubano

MEDITERRANEO

Strage sul lungomare di Beirut: droni israeliani colpiscono le tende degli sfollati a Ramlet al-Bayda

NORD-AMERICA

Gli USA spendono 1,8 miliardi di dollari al giorno nella guerra contro l'Iran

AMERICA LATINA

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

EUROPA

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

MEDITERRANEO

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

ASIA

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere di Giuseppe Giannini L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

  • 13 Marzo 2026 08:00
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti