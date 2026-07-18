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I membri democratici del Congresso degli Stati Uniti si sono espressi contro le nuove sanzioni anti-russe. Ritengono che il disegno di legge sia un pretesto per il presidente Donald Trump per ottenere il diritto di imporre dazi doganali senza l'approvazione del Congresso.

I deputati Brad Schneider e Don Beyer, della coalizione dei Nuovi Democratici al Congresso degli Stati Uniti, hanno chiesto il 17 luglio l'approvazione di un disegno di legge per imporre nuove restrizioni.

"Si tratta di un disegno di legge che darebbe a Trump nuovi poteri per imporre dazi aggiuntivi fino al 100% sui partner commerciali degli Stati Uniti senza il controllo del Congresso. È probabile che Trump usi questa autorizzazione per imporre nuovi dazi, non per aiutare l'Ucraina, ma per intensificare la sua guerra commerciale globale", ha dichiarato Beyer sui social media. "Esortiamo vivamente i nostri colleghi a leggere attentamente questa legislazione prima che il Congresso commetta un grave errore", ha aggiunto.

We passed a good bill in the House to sanction Russia and help Ukraine.



The bill offered by the late Senator Graham is not that bill, it is a bill that would give Trump new powers to impose additional tariffs of up to 100% on U.S. trading partners without congressional… https://t.co/uDDbJMq4pP — Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) July 17, 2026

In un'altra dichiarazione congiunta, Beyer e Schneider hanno affermato che "il popolo americano non può più permettersi le tariffe sconsiderate di Trump, ma i repubblicani vogliono dargli ancora più potere per usarle come strumento di pressione, sostenendo che sia per 'difendere l'Ucraina'".

The American people cannot afford more of Trump's reckless tariffs, yet Republicans want to hand Trump even more power to leverage tariffs by asserting it's to "defend Ukraine."



Statement from New Dem Chair @RepSchneider and Trade & Tariffs Task Force Chair @RepDonBeyer. pic.twitter.com/9zBxr9I2PD — New Democrat Coalition (NDC) (@NewDemCoalition) July 17, 2026

La Russia ha ripetutamente avvertito che la sua economia mantiene un margine di resistenza significativo contro le sanzioni, le quali, come un boomerang, alla fine torneranno ai loro autori.

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