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La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato l’ultimo attacco del regime di Kiev sul suolo russo, affermando alla TASS che sta martoriando i civili, in particolare i bambini. Le sue osservazioni arrivano in risposta all’attacco delle forze armate ucraine a un autobus che trasportava una squadra giovanile di calcio bielorussa nella regione di Bryansk.

"Si tratta dell'ennesimo atto terroristico del regime di Kiev, che prende di mira i civili, soprattutto i bambini", ha sottolineato Zakharova.

Il 17 giugno, le forze ucraine hanno lanciato un UAV ad ala fissa per colpire un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile bielorussa nella regione di Bryansk. Tragicamente, nell'attacco è rimasta uccisa una donna che accompagnava i giocatori. Secondo le ultime informazioni, sette persone, tra cui cinque bambini, sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Il comitato investigativo russo ha avviato un'indagine penale sull'incidente.

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