Zelensky a Madrid da Sanchez: accordo per produrre armi insieme alla Spagna



di Francesco Fustaneo



Se in Europa abbiamo ammirato Sanchez per la netta presa di posizione contro i diktat di Trump e per le posizioni di condanna a Israele, il premier spagnolo non si è invece particolarmente distinto in questi anni dagli altri governanti europei sulle dinamiche che stanno portando alla lunga e dolorosa prosecuzione del conflitto tra Ucraina e Russia. La Spagna, infatti con al governo il Partito Socialista in questi anni, ha partecipato attivamente al sostegno bellico a Kiev, anziché cercare di farsi promotrice di una risoluzione diplomatica del conflitto.

L’incontro tenutosi ieri a Madrid quindi è solo l’ultima tappa in ordine cronologico di un processo ben rodato di sostegno militare al regime di Zelensky.

Durante la visita lampo di quest’ultimo nella capitale spagnola, i due governi hanno infatti ratificato un accordo che va oltre il semplice invio di materiale, aprendo la strada a una produzione congiunta di armi.

L'incontro di alto livello, voluto da Zelensky per consolidare il sostegno di uno dei partner chiave nell'Unione Europea, si è concretizzato in un impegno finanziario e industriale sostanzioso.

Un miliardo per la difesa e la cooperazione industriale

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato un nuovo stanziamento di 1 miliardo di euro per l'anno in corso, portando il totale degli aiuti militari spagnoli a Kiev a 4 miliardi di euro dall'inizio dell'invasione russa.

“Niente e nessuno ci farà dimenticare ciò che sta accadendo in Ucraina”, ha dichiarato Sanchez, ribadendo la linea di una risposta europea coordinata e duratura. Il premier ha sottolineato come la cooperazione industriale rappresenti una "nuova frontiera" capace di produrre benefici reciproci, integrando la tecnologia spagnola con la preziosa esperienza bellica ucraina.





Droni e missili "made in Spain" (con know-how ucraino)

Come spiega bene El País il cuore dell'accordo riguarda proprio il settore della difesa. L'obiettivo è coinvolgere aziende spagnole d'eccellenza come Sener ed Escribano per sviluppare e produrre congiuntamente: missili , droni e munizioni guidate.

Questa partnership mira a sopperire alla cronica carenza di sistemi di difesa aerea, in particolare i missili Patriot, di cui l'Ucraina ha un disperato bisogno per contrastare le offensive russe. L'idea è di unire le competenze industriali spagnole con la conoscenza diretta del campo di battaglia da parte ucraina per creare sistemi d'arma più efficaci e rapidamente impiegabili.

Non solo armi: anche i treni ucraini correranno verso l'Europa.

L’accordo tocca anche un aspetto logistico cruciale per l'integrazione dell'Ucraina con il resto del continente. L'azienda spagnola Tria Engineering realizzerà a Cordoba dei sistemi innovativi che permetteranno ai treni ucraini di cambiare automaticamente lo scartamento ferroviario (la distanza tra i binari).

Attualmente, la differenza di scartamento tra le linee ucraine (di derivazione sovietica) e quelle europee rappresenta un ostacolo significativo per i trasporti. Questa tecnologia faciliterà l'esportazione dei prodotti ucraini e l'importazione di aiuti, accelerando di fatto il percorso di integrazione del paese nell'Unione Europea.

La visita di Zelensky a Madrid si inserisce in un momento particolarmente teso sul fronte orientale. L'offensiva russa nel Donbass si è intensificata, con le truppe di Mosca che premono in diversi settori del fronte. La nuova iniezione di fondi e la prospettiva di una produzione industriale congiunta rappresentano dal punto di vista Kiev un tentativo di garantire un flusso costante di armamenti a lungo termine, riducendo la dipendenza dai singoli pacchetti di aiuti occidentali e compensando le difficoltà del momento sul campo di battaglia.

Francesco Fustaneo Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.

Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia.

Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale