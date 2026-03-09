Abbonati / Sostienici
"200 dollari o più": la fosca previsione dell'inviato del Cremlino sul petrolio

"200 dollari o più": la fosca previsione dell'inviato del Cremlino sul petrolio

Secondo Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, i prezzi del petrolio potrebbero superare i 200 dollari al barile se il conflitto in Medio Oriente dovesse continuare.

"Il nuovo obiettivo per il petrolio è di 150 dollari o più, e anche 200 dollari o più sono una possibilità in caso di conflitto prolungato", ha scritto l'alto funzionario sul suo account X.

Dmitriev ha osservato che "il problema del petrolio non è più limitato allo Stretto di Hormuz", una via d'acqua vitale quasi completamente bloccata dall'Iran e attraverso la quale scorre circa il 20% del gas naturale e del greggio mondiale.

"Dato che le infrastrutture petrolifere e del gas sono sotto attacco in Medio Oriente e la produzione è limitata, la crisi energetica sarà purtroppo molto più profonda e prolungata di quanto molti prevedano", ha previsto il funzionario.

I prezzi del petrolio continuano a salire a causa dell'interruzione del traffico marittimo attraverso lo strategico Stretto di Hormuz, a seguito dell'escalation delle tensioni innescata dall'aggressione statunitense e israeliana contro l'Iran.

I future sul greggio Brent, il punto di riferimento globale, sono saliti a 108,10 dollari al barile domenica alle 22:15 (GMT), raggiungendo un massimo di 110,70 dollari. L'aumento rappresenta un aumento di oltre il 14% rispetto al giorno precedente. Nell'ultimo mese, il prezzo del greggio Brent è aumentato di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo del 2025.

ASIA "Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

"Sarebbero vive, ma in burqa": la frase agghiacciante del lobbista trumpiano sulle bambine iraniane uccise

  • 09 Marzo 2026 18:12

Matt Schlapp, potente lobbista conservatore e uomo di punta del movimento MAGA, ha toccato un punto così basso che scendere ulterioremente sarebbe difficile. La sua ultima uscita? Suggerire, con...

EUROPA Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

  • 09 Marzo 2026 17:33

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo l'immediata rimozione delle sanzioni dell'UE contro l'energia...

ASIA Guerra all'Iran: USA ed Israele alzano l'asticella della ferocia bellica

Guerra all'Iran: USA ed Israele alzano l'asticella della ferocia bellica

  • 09 Marzo 2026 17:03

di Francesco CorradoE' notizia di ieri che Israele ed USA hanno colpito due obiettivi che stanno facendo e faranno danni enormi alla popolazione iraniana e che nulla hanno a vedere con installazioni militari.  Per...

ASIA Dallo Stretto di Hormuz al crack di Wall Street: il domino impazzito che nessuno vuole vedere

Dallo Stretto di Hormuz al crack di Wall Street: il domino impazzito che nessuno vuole vedere

  • 09 Marzo 2026 16:34

La criminale impresa bellica della coalizione Epstein contro l'Iran è foriera di una grossa crisi. E come in un domino inesorabile, le prime pedine a cadere potrebbero essere quelle del mercato...

AMERICA LATINA A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

  • 07 Marzo 2026 21:31

di Fabrizio Verde Doral, Florida. La cornice non potrebbe essere più eloquente: un campo da golf di lusso, simbolo di quel presunto 'sogno americano' - in realtà un vero e proprio incubo...

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

09 Marzo 2026 17:33
Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

06 Marzo 2026 12:00
"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

06 Marzo 2026 07:00
Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

06 Marzo 2026 07:00
"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

05 Marzo 2026 16:07
Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

05 Marzo 2026 09:00
Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

05 Marzo 2026 09:00
Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

04 Marzo 2026 07:00
