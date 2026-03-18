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Andrea Zhok - La coalizione Epstein elimina Larijani, mentre Hegseth fa scuola: questa sarebbe la nostra superiorità morale?

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Andrea Zhok - La coalizione Epstein elimina Larijani, mentre Hegseth fa scuola: questa sarebbe la nostra superiorità morale?


di Andrea Zhok*

La coalizione Epstein ha assassinato il Segretario della Sicurezza Nazionale Iraniana Ali Larijani. Oramai niente di strano. Ci stiamo abituando alla normalizzazione dell'omicidio politico.

Comunque se guardo qualche foto di Larijani e le metto accanto ad una foto del suo equivalente americano Hegseth, non posso impedirmi di pensare che la fisiognomica sia una scienza ingiustamente trascurata.

Peraltro, in termini di curriculum, Ali Larijani aveva una laurea in informatica e matematica presso l'Università di Tecnologia Aryamehr, un master e un dottorato di ricerca in filosofia occidentale presso l'Università di Teheran. Ha pubblicato libri su Immanuel Kant (e tradotto Kant in farsi), su Saul Kripke e David Lewis. Larijani era membro della facoltà della Scuola di Letteratura e Scienze Umanistiche dell'Università di Teheran.

Pete Hegseth ha finito a calci una triennale (BA) in scienze politiche a Princeton, grazie alla sua partecipazione al team di basket. La madre di Hegseth disse di lui nel 2018 che era un maltrattatore di donne, che le umiliava, mentiva e le tradiva. E' stato accusato di molestie sessuali, poi ottenendo il ritiro della denuncia con un obolo di 50.000 dollari alla vittima. A parte ciò vi invito ad ascoltare un po' delle sue esternazioni in rete.

Che volete che vi dica, ogni volta che sento qualcuno che mi cerca di spiegare come noi saremmo la civiltà e l'Iran la barbarie mi viene da piangere. 

I civilizzatori della coalizione Epstein mi sembrano gli Uruk-Hai di Saruman che si lamentano degli esseri umani, perché la carne umana non ha un buon sapore.

*da Facebook


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