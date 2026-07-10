Artico: la Cina risponde alla NATO

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La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha esortato la NATO ad abbandonare la narrazione che dipinge la Cina come una minaccia nella regione artica.

"La Cina si oppone fermamente al riemergere della retorica della 'minaccia cinese', che mira ad esacerbare le tensioni e a provocare uno scontro nell'Artico", ha dichiarato la portavoce in risposta a una domanda sulle affermazioni del Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, secondo cui l'Alleanza deve agire congiuntamente per impedire a Russia e Cina di consolidare ulteriormente la loro presenza nella regione.

La funzionaria ha osservato che l'Artico riguarda gli interessi comuni dell'intera comunità internazionale, sottolineando che le attività di Pechino nell'area mirano a "promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile" e sono conformi al diritto internazionale.

Allo stesso tempo, ha aggiunto che i diritti e le libertà di tutti i Paesi di svolgere attività nell'Artico "devono essere pienamente rispettati".

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