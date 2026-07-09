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Attacchi ai civili: duro monito del Cremlino al regime di Kiev

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Attacchi ai civili: duro monito del Cremlino al regime di Kiev

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Più le forze del regime di Kiev attaccano le infrastrutture civili in territorio russo, più ampia diventerà la zona di sicurezza che la Russia sta creando, prolungando così l'operazione militare speciale, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

Il portavoce ha definito "errata" l'idea che l'escalation e la pressione militare possano aprire la strada a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. "Si tratta di un giudizio errato", ha affermato.

"Vorrei ricordarvi le parole del presidente Putin, secondo cui più il regime ucraino di Kiev attacca le nostre infrastrutture, più ampia sarà la zona cuscinetto che dovremo creare. Pertanto, un'ulteriore escalation probabilmente prolungherà in qualche misura l'operazione militare speciale; non possiamo dire con precisione in che misura", ha osservato.

A questo proposito, Peskov ha concluso affermando che "l'aumento delle tensioni e l'escalation delle azioni non contribuiranno in alcun modo al processo di pace".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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