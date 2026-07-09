Il Venezuela reclama a Carlo III l'oro bloccato nella Banca d'Inghilterra

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La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato di aver inviato una lettera a Re Carlo III del Regno Unito chiedendo lo sblocco delle riserve auree venezuelane bloccate presso la Banca d'Inghilterra, al fine di utilizzarle per far fronte all'emergenza causata dal doppio terremoto che ha colpito il Paese il 24 giugno.

"Ho deciso di inviare una lettera, tra gli altri, al Re d'Inghilterra per chiedere lo sblocco delle riserve auree trattenuto dalla Banca d'Inghilterra. Quest'oro appartiene al nostro popolo e deve essere utilizzato per far fronte alle terribili e tragiche conseguenze di questo doppio terremoto", ha dichiarato la presidente incaricata in un intervento trasmesso dalla televisione di Stato VTV.

#EnVideo????| Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró el llamado al cese de las sanciones y el bloqueo contra Venezuela, al señalar que el país cuenta con recursos bloqueados en el mundo que son necesarios para atender el proceso de… pic.twitter.com/MMZEPpVMDH — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 9, 2026

Rodríguez ha insistito sul fatto che "il Venezuela ha risorse congelate in tutto il mondo, con le quali può affrontare questo processo di ricostruzione e ripresa".

Pertanto, oltre a inviare la lettera a Re Carlo III, la presidente ha ribadito il suo appello per la fine delle sanzioni e del blocco contro il Paese sudamericano. "Abbiamo anche chiesto ai governi di tutto il mondo che hanno congelato risorse di sbloccarle, affinché il Venezuela possa procedere al più presto con questo processo di ripresa", ha affermato.

La presidente incaricata ha inoltre riferito di aver avuto una conversazione telefonica con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, con la quale ha discusso dello sblocco dei fondi congelati dall'organizzazione.

"Apprezzo la sua attenzione e la sua comprensione riguardo allo sblocco dei fondi venezuelani congelati dal FMI", ha affermato in merito alla conversazione.

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